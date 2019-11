Zagueiro Godín sofre lesão na coxa e desfalca Uruguai nas Eliminatórias

Líder no clube e na seleção, o zagueiro Diego Godín, ídolo do Atlético de Madrid e um dos pilares defensivos da Seleção Uruguaia, estará de fora dos próximos dois jogos da celeste nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. O defensor sofreu um lesão muscular e ficará de fora do jogo contra Peru e Brasil, uma vez que, não fora inscrito na lista de convocados para os dois confrontos.

O clube espanhol confirmou a lesão de grau 2 no adutor direito. Sendo assim, Óscar Tábarez, técnico da celeste, optou por Emiliano Velázquez, também jogador dos colchoneros, atualmente no Getafe.

Godín esteve presente na classificação do Atleti às quartas de finais, na UCL (Foto: Getty Images)

Diante do PSV, pelas oitavas de finais da Uefa Champions League, Godín teve de ser substituído por Diego Simeone, quando aos 44 minutos da segunda etapa, sofreu uma forte entrada na coxa direita, causando a lesão. O Atlético se classificou nos pênaltis, no estádio Vicente Calderón, após empatar as duas partidas em 0 a 0.

No Campeonato Espanhol, o defensor ficará de fora do confronto diante do Sporting Gijón, pela 30° rodada, no próximo sábado (19). Diante de Brasil e Peru, este mês, a celeste também não terá a presença do zagueiro e capitão da equipe.

Confira os convocados do Uruguai para as partidas contra Brasil e Peru, conforme divulgado pela Seleção Urugaia: