The Strongest recebe River Plate em duelo pela liderança do Grupo 1 da Libertadores

The Strongest : The Strongest: Daniel Vaca; Diego Bejarano, Federico Pereyra, Luis Maldonado, Torres; Raul Castro, Alejandro Chumacero, Mariano Torres, Alonso Matias, Pablo Escobar e Rodrigo Ramallo. Técnico: Mauricio Soria.

Nesta quarta (16), The Strongest e River Plate se encontram no estádio Hernando Siles, em confronto pela 3ª rodada do grupo 1 da Copa Libertadores.

O time boliviano que até agora tem surpreendido e estado com 100% de aproveitamento com 6 pontos ganhos e ocupando a ponta da chave. Já o River Plate atual campeão e grande favorito do grupo, está com 4 pontos e ocupa a vice-liderança.

Desta maneira, o jogo é fundamental para que as equipes avancem à segunda fase da competição. Uma vitória millionaria na Bolívia, coloca o time argentino na liderança do grupo.

Strongest tem a altitude como aliada

Os bolivianos jogando em casa nesse enfrentamento, terão a seu favor a vantagem dos 3.600 metros de altitude da capital boliviana, as dificuldades de se jogar nesse ambiente para os adversários propicia uma ótima situação para o time da casa que muitas vezes se aproveita do cansaço dos rivais para triunfar.

O técnico Mauricio Soria em seu último treino uma equipe com clara busca por ofensividade e que deve procurar a vitória desde os primeiros minutos, a equipe deve contar com uma linha de frente muito dinâmica com Mariano Torres e Alonso Matias pelos lados, Pablo Escobar na armação e Rodrigo Ramallo como referência no centro do ataque.

As ausência confirmadas ou prováveis são do volante Walter Veizaga e do atacante Ernesto Cristaldo, na lateral direita fica a dúvida sobre se Fernando Marteli ou Diego Bejarano irá começar na posição, com muito provavelmente será ocupada por Bejarano mesmo que não tenha treinado entre os titulares no último treino.

Mauricio Soria deu algumas de suas impressões e expectativas sobre o cotejo, falando ao jornal El Razón.

"Vamos fazer algumas alterações tanto defensivas quanto ofensivas para conseguir o melhor rendimento coletivo", disse ele.

Sobre como estudou a equipe rival, o técnico disse conhecer o River Plate e já ter reunido bons dados para conhecer o suficiente os argentinos.

"Nós vamos dar a eles (os jogadores) a maior quantidade de dados possíveis para que possam desempenhar-se dentro de campo da melhor maneira e possamos ganhar" segundo ele a transmissão de dados teria começado desde ontem com análise de vídeos dos últimos jogos do River Plate.

River Plate pensa em não perder e no cenário do grupo

O Milo viaja a La Paz uma semana depois de seu grande rival (o Boca Juniors) sofrer e muito para empatar com o Bolívar. A equipe treinou hoje no estádio Monumental de Nuñez com o técnico Marcelo Gallardo que comandou uma atividade com enfoque em jogadas de velocidade e finalização.

Ele procurou enfatizar que se a equipe jogar tão bem quanto seu arqui-rival, ele acredita que o River conseguirá um resultado positivo que no entender ele pode ser com a conquista de um ponto. Lucho Gonzales e Jonathan Maidana treinaram em separado e nem irão viajar para a Bolívia.

Marcelo Barovero falou um pouco dos desafios da partida e sobre jogar na altitude.

"Se conseguirmos ganhar quando jogarmos em casa, um ponto lá terá seu valor. É raro sair para jogar para empatar, iremos lá para ganhar. Se ganharmos poderemos nos encaminhar bem".

Ele também falou sobre a partida e a configuração do grupo. E sobre como deverá deve ser a postura do time em campo ao longo do 90 minutos, tentando jogar de maneira compacta e sem correr de maneira desnecessária

"Cada jogo é difícil, porém não são condições normais. Tomando como exemplo a partida em Oruro em 2015 a esta altura da competição."Trataremos de ir dividindo o jogo e não sofrer no começo. Temos que ter a bola e não correr muito, ficando próximos. Todas as equipes tem problemas".

Por fim ele completou falando das duas pelejas contra os bolivianos. E de como ela podem influenciar nas chances de classificação da equipe.

"Se não podemos ter três, teremos um. O principal é se classificar. Espero que possamos ter uma boa pontuação na ida e na volta", completou Barovero.