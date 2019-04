Seleção Francesa divulga novo uniforme para disputa da Eurocopa 2016

Aclamado por ser moderno, jovem e multicultural, a Seleção Francesa, juntamente com sua fornecedora esportiva, Nike, apresentaram oficialmente nesta quinta-feira (17) o novo uniforme dos Bleus para a Eurocopa deste ano.

A diferença dos novos mantos em relação ao dos anos anteriores, é o design e algumas cores. A Nike resolveu manter o tradicional azul que representa a seleção francesa no uniforme titular, mas no uniforme reserva, a equipe ganhou uma bonita camisa representando a bandeira da França. A estréia dos uniformes da nova temporada será no próximo amistoso, contra a Holanda, no dia 25 de março.

Uniforme titular

Manto títular da Seleção Francesa (Divulgação/FFF)

O uniforme titular da Seleção Francesa tem a novidade dessa mescla de dois tons de azuis. A manga com um azul mais escuro e o peito com o azul mais claro. Nota-se que em comparação aos uniformes anteriores, a Nike deixou de lado a gola pólo adotando realmente um design jovial e moderno. A nova camisa também não possui mais detalhes vermelhos e nem é totalmente azul marinho, como era nas temporadas passadas.

É possível ver as listrar hexagonais na parte azul clara, revelando mais uma mudança de design. Uma coisa interessante, é que essas ligações hexagonais tem um porque de estar ali. Uma delas é demonstrar que as conexões da listras, uma se juntando a outra, simboliza a constituição diversificada e multicultural da França moderna, transmitindo a mensagem "nossas diferenças nos unem". Nas mangas das camisas titular e reserva, estarão bordadas a frase "Fierté bleue" (Orgulho azul).

Os shorts do uniforme titular serão do mesmo tom da parte central da camisa, tendo uma listra de cada lado do short da cor azul mais escura, representado nas mangas. Já o meião, é totalmente vermelho, sendo a única peça vermelha do uniforme.

Uniforme reserva

Camisa alternativa seguindo o mesmo template da azul (Divulgação/FFF)

Não fugindo muito da camisa titular, o uniforme reserva da França tem uma longa diferença com as das outras temporadas. A Nike deixou permanecer o branco, mas desta vez sem listras horizontais como era na temporada passada, mas sim, uma bela representação da bandeira francesa, demonstrando um grande patriotismo por parte da seleção nacional.

Por mais que na imagem não seja tão perceptível, a camisa reserva tem também as formas hexagonais como o uniforme titular, possuirá as mesmas frases na manga. Nota-se que o escudo e o símbolo do fornecedor esportivo são azuis, e os da titular são brancos.

O shorts da camisa reserva é branco, tendo também listras azuis na vertical. Porém, o meião do kit é azul escuro.