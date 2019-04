Presidente da Roma afirma que novo estádio deve ser construído em três anos

Os dias de jogos da Roma no estádio Olímpico podem estar acabando. Há algum tempo os dirigentes do clube já apresentaram um projeto para a construção de um novo estádio, nos padrões modernos, com uma série de atrações além do próprio campo. Apesar disso, o projeto sofreu uma pausa e o presidente James Pallotta veio a público falar um pouco mais sobre o andamento do processo para a construção do Stadio Della Roma, como vem sendo chamado e também sobre a forma que o novo estádio teria.

Segundo Pallotta, o novo estádio ainda deve demorar alguns anos para sair do papel. "Em seis semanas teremos o design final do estádio e esperamos que a aprovação para início da construção saia em até seis meses. Depois disso, o estádio levará 26 meses para ser construído. Será totalmente financiado pela iniciativa privada, não teremos que pedir dinheiro para Roma ou para a Itália", afirmou o americano, antes de fazer uma comparação do Olimpico com estádios mais modernos: "As arenas e os estádios americanos são muito melhores que os estádios de futebol na Europa. Em Roma jogamos no estádio Olimpico, construído em 1960. Pode ter um público de 80 mil pessoas, mas tem uma pista de atletismo que te deixa longe do campo", declarou.

Para o presidente, a construção do estádio também pode ajudar a cidade. "Roma está competindo para sediar as Olimpíadas de 2024, então ter o estádio seria uma ajuda", ressaltou, antes de falar mais sobre o projeto do estádio em si: "Teremos muitas coisas ao redor do estádio, que vai ser construído numa boa localização e teremos inclusive um centro comercial, que também deve ficar pronto em três anos. Quando tudo estiver pronto, vamos gerar grandes receitas", afirmou o presidente, que comprou o clube em 2012 e assumiu a presidência no mesmo ano.