Resultado Manchester United x Liverpool na Europa League (1-1)

90+2' FIM DE PAPO NO OLD TRAFFORD! O Liverpool conquista o empate e, consequentemente, a classificação (3 a 1 no agregado). Coutinho, com uma pintura, garantiu a segurança para os Reds no final do primeiro tempo, após Martial abrir o placar de pênalti no meio da primeira etapa.

90' MAIS DOIS MINUTOS!

90' Origi recebe bola no meio, carrega e, da entrada da área, chute após abrir espaço pra mais uma defesa de De Gea.

85' Lingard consegue chute de fora da área, mas sem sucesso.

84' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Firmino. Entra: Benteke.

82' CARTÃO AMARELO PRA FIRMINO! Por falta em Lingard.

80' Em cobrança de falta, Coutinho manda chute forte por cima do gol de De Gea.

79' CARTÃO AMARELO PARA SCWEINSTEIGER! Por falta em Lallana.

77' DEEEEEEEEEEE GEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Coutinho, da meia lua, ajeita pra direita e manda a pancada. O goleiro espanhol faz mais uma defesa sensacional, mandando para a linha de fundo.

74' UUUUHHH!!! Coutinho, dentro da área, puxa pra direita e chuta, mas De Gea defendeu.

71' UUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHH!! Fellaini recebe passe dentro da área e chuta de primeira, mas a bola sobe mais do que o belga queria.

70' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Henderson. Entra: Allen.

69' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED! Sai: Carrick. Entra: Schweinsteiger.

66' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Sturridge. Entra: Origi.

63' Martial tabela com Lingard e chute de primeira já dentro da área, mas ela sobe demais.

62' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED! Sai: Rojo. Entra: Darmian.

61' Coutinho faz fila no meio e toca para Sturridge que puxa pra direita e chuta, mas de maneira errada.

59' Carrick levanta cruzamento para a área e Fellaini acertou a cabeçada, mas no meio do gol, onde Mignolet estava pra encaixar.

56' Rashford recebe cruzamento vindo da direita, domina com o peito e, antes que a bola caia no chão, chuta de primeira, mas pega errado na redonda após se desequilibrar.

51' Carrick bate falta na entrada lateral da área na primeira trave e a marcação afasta para escanteio.

50' CARTÃO AMARELO PARA CLYNE! Por falta em Rashford.

49' CARTÃO AMARELO PARA FELLAINI! Por falta em Lovren.

48' Cruzamento para a área do Liverpool e Fellaini aparece lá para disputar no alto, mas cabeceia desviado, ganhando escanteio.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

45' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED! Sai: Varela. Entra: Valencia.

45' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DO LIVERPOOLL!!!! QUE GOLAÇOOOOOOOO DE COUTINHO!!!!! Brasileiro dribla Varela pela lateral após arrancada, e, de frente para De Gea, encobre o goleiro espanhol com classe, empatando tudo no Old Trafford!

43' UUUUUHHHHHHHH!! Firmino aproveita cruzamento na área e estica o pé para chutar ao gol, mas ela sobe muito.

42' QUE ISSO ROJO!!!!! QUASE O SEGUNDO GOL!! Fellaini acredita em chutão e, após alcançar, consegue o toque para Rojo que chutou de primeira, mas à direita de Mignolet.

41' CARTÃO AMARELO PARA COUTINHO! Por falta em Lingard.

40' QUAAAAAAAAAAAAAAASEEEEEEE HENDERSON!!! Inglês recebe passe lateral e, de frente para o gol, chuta colocado, mas por cima da meta.

36' Rashford recebe passe em profundidade e, na linha de fundo, cruza rasteiro para trás, mas a zaga corta.

34' NAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TRAVEEEEEEEEEE!!!!! Sturridge cobra falta na entrada da área e mandou a bomba para o gol, porém viu a bola explodir no travessão!

33' CARTÃO AMARELO PARA BLIND! Por falta em Sturridge.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO MANCHESTER UNITED!!! MARTIAL É O NOME DELE!!! Em cobrança de pênalti, o francês manda em um lado e Mignolet foi para outro, abrindo o placar e dando novo ânimo para o seu time!

30' É PÊÊÊÊÊÊÊÊNALTI PARA O MANCHESTER UNITED!! Martial, dentro da área, tenta levar para a lateral e é derrubado por Clyne.

29' Firmino tenta chute de fora da área, mas viu De Gea fazer nova defesa.

27' DEEEEE GEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAA!!! QUE DEFESA SENSACIONAL!!! Após receber passe da lateral, Coutinho aparece de frente para o gol, na entrada da área, chutando no canto do goleiro espanhol, mas ele fez a defesa em dois tempos.

23' United sai errado agora e Sturridge carrega em direção ao gol, abre pra esquerda mas é bloqueado na hora do chute.

21' UUUUUUUUHHHHHHHHHH!!! Martial recebe bola pela esquerda, carrega para o meio e bate com o pé direito, mas a bola sobe demais.

19' UUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHH!!!!! Depois de bate-rebate dentro da área, Mata apareceu sozinho dentro da área, também de cara para o gol, mas acabou chutando errado, mandando pra fora.

18' MIIIIIIIIIIGNOLEEEEEEETTT!!!!! SENSACIONAL!!! Lingard recebe cruzamento e, sozinho, cabeceia para o gol de frente para ele, mas o goleiro belga, no reflexo, faz uma belíssima defesa.

13' Lallana sai errado no campo de defesa do Liverpool, Mata rouba e tenta iniciar contra-ataque, mas é atrapalhado pelo marcação, que manda para escanteio.

9' Normal de um clássico e levando em conta o nervosismo da ocasião, a partida começa a ficar mais física com algumas faltas sendo feitas.

6' Mata tenta virar o jogo para Martial, mas foi forte demais para o francês.

3' O jogo começa um pouco pegado e bem intenso. Os donos da casa tentam causar impacto inicial, uma vez que precisam do resultado e o Liverpool, de certa forma, aceita a intensidade.

0' ROLA A BOLA EM OLD TRAFFORD! O Manchester United dá a saida.

Os jogadores estão perfilados para ouvir o hino da competição e dar continuidade à cerimônia de entrada. Falta pouco!

Já o Liverpool vai a campo com: Mignolet; Clyne, Lovren, Sakho, Milner; Henderson, Can, Coutinho; Firmino, Sturridge, Lallana.

O Manchester United apresenta a seguinte escalação: De Gea; Varela, Smalling, Blind, Rojo; Carrick, Fellaini, Lingard, Mata, Martial; Rashford.

Faltando menos de uma hora para o início do jogo, as equipes já anunciaram suas escalações.

Os Reds não contarão com: Gomez, Ings, Lucas Leiva, Milner, Stewart e Moreno e Skrtel são dúvidas.

Já o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, afirmou que a torcida será determinante para a performance do seu time, assim como foi na ida. "3.000 torcedores é o que precisamos. Aliás, é um número ótimo! Se eles derem o melhor, certamente os jogadores sentirão isso e colocarão todo esse sentimento em campo", disse o alemão.

Na entrevista pré-jogo, o técnico do Manchester United, Louis Van Gaal, confirmou que Schweinsteiger não tem condições de começar jogando e que Young e Borthwick-Jackson não estarão no time que irá ao embate. "Eles estão treinando conosco, mas uma sessão de treino não é o suficiente. É preciso mais do que uma ou duas sessões", explicou o holandês. A equipe também não contará com: Valencia, Shaw, Keane, Jones e Rooney.

O palco do embate será o Old Trafford, maior estádio que um clube seja dono na Inglaterra. É o estádio que mantém, todo ano, a melhor média de presentes por temporada, passando dos 70 mil. Capacidade: 75.635.

O QUE É PRECISO PARA AVANÇAR: Liverpool. Os Reds têm vida mais fácil que o adversário. A equipe da cidade dos Beatles pode até perder por dois gols de diferença, desde que não seja 2 a 0 (3 a 1, 4 a 2...). Derrota por um gol, empate e vitória também classificam.

O QUE É PRECISO PARA AVANÇAR: Manchester United. Os Red Devils precisam, no mínimo, repetir o placar de Liverpool, mas em seu favor (2 a 0) para levar para a prorrogação. Para se classificar diretamente, tem que vencer por três gols de diferença não importa o placar.

FIQUE DE OLHO! Roberto Firmino, meia do Liverpool. O brasileiro se achou na temporada com os Reds e vem fazendo boas atuações recentemente. Além de suas características decentes de finalização e drible, o atleta pode acabar encontrando um companheiro em alguma investida sua pela lateral e acertando o cruzamento, sem falar de algum passe em profundidade. Se De Gea é a chave do United, Firmino tem tudo para ser a do Liverpool.

FIQUE DE OLHO! David De Gea, goleiro do Manchester United. O jogador chave para a classificação do United certamente será o espanhol. Um dos melhores do mundo no que faz, o arqueiro dará tudo o que tem para evitar que o Liverpool faça o tão sonhado gol fora. Atrás a segurança é garantida, a pergunta é: e na frente?

O último jogo entre os dois lados aconteceu na partida de ida desta fase da competição. O Liverpool venceu e convenceu em casa pelo placar de 2 a 0 (Sturridge e Firmino), podendo ser mais se De Gea não estivesse em dia inspirado. Confira:

Até chegar as oitavas de final da Europa League, o Liverpool venceu seu grupo, o B (Sion, Bordeaux e Rubin Kazan) com 10 pontos conquistados – duas vitórias e quatro empates. No 16-avos de final, enfrentou o Augsburg e ganhou com o agregado de 1 a 0, só passando para a próxima fase depois de vencer em casa pelo placar mínimo.

A última partida em que o Liverpool jogou foi justamente contra o próprio United, na última quinta-feira (10). O clube não jogou no final de semana porque o adversário seria o Chelsea, que jogou pela FA Cup, adiando assim a partida.

Os visitantes do embate são os Reds. Maior vencedor europeu inglês, o Liverpool vai em busca de mais um caneco continental. Na Premier League ocupa o oitavo lugar com 44 pontos, dois a menos que o Southampton. No entanto, a equipe tem um jogo a menos em relação ao rival United e dois a menos em relação ao Southampton.

Para chegar até essa fase, o United eliminou o FC Midtjylland por um agregado de 6 a 3. Após perder a primeira na Dinamarca por 2 a 1, a equipe vermelha de Manchester venceu, de virada, por notórios 5 a 1 em Old Trafford. O time só chegou a Europa League por ter terminado em terceiro em seu grupo na Uefa Champions League, sendo eliminado, mas consequentemente conquistando vaga na Europa League.

No último final de semana, os Red Devils receberam o londrino West Ham pelas quartas de final da FA Cup e terminou empatado em 1 a 1, forçando o Replay na casa dos Hammers. A copa da Inglaterra, no entanto, é a outra chance de título do United nesta temporada, correndo o risco de não ganhar um troféu pelo terceiro ano seguido.

Os mandantes do confronto será o Manchester United, atualmente ocupa a sexta posição na tabela de classificação da Premier League com 47 pontos ganhos, dois a menos que o West Ham, quinto colocado. A missão na temporada do clube de Manchester já não é mais o título inglês, grande visão da equipe no ano, e sim a busca de uma vaga na próxima Champions League. Vencer a Europa League seria um dos caminhos.

Na partida de ida, o Liverpool acabou levando a melhor contra o Manchester United em seus domínios. Com uma vitória dominadora por 2 a 0, os Reds encaminharam a classificação e se dão o luxo de perder por até um gol de diferença ou dois gols caso marquem algum.

Boa tarde torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Estamos começando agora mais uma transmissão LIVE, dessa vez o clássico entre Manchester United x Liverpool, válido pela partida de volta das oitava de final da Uefa Europa League. O jogo começará às 17h05 e acontecerá em Old Trafford, grande Manchester, Inglaterra. Fique conosco nesta cobertura!