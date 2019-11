Sorteio dos confrontos das quartas de final da Uefa Champions League 2015/2016

As equipes classificadas para as quartas de final da Champions League 2015/16 são: Real Madrid, Wolfsburg, Atlético de Madrid, Benfica, Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelona e Bayern de Munique.

Sorteio não terá quaisquer condicionantes, ou seja, equipes do mesmo país podem se enfrentar. É o caso de Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona na Espanha, ou Bayern de Munique e Wolfsburg na Alemanha.

ATLÉTICO DE MADRID: classificado às quartas de final da Champions League após vencer o PSV Eindhoven nos pênaltis. Após empate por 0 a 0 nas duas partes, a passagem veio após um 8 a 7 nas penalidades alternadas. Última presença nas quartas-de-final: 2014/15 (eliminado pelo Real Madrid com 0-1 no total).

BARCELONA: classificado às quartas de final da Champions League após vencer o Arsenal por 5-1 no placar geral. Na ida, no Emirates, vitória catalã por 2 a 0, antes do triunfo se repetir no Camp Nou com 3 a 1 no marcador. Última presença nas quartas-de-final: 2014/15 (eliminou o PSG com 5-1 no total).

BAYERN DE MUNIQUE: classificado às quartas de final da Champions League após eliminar a Juventus na prorrogação do segundo jogo. Após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar dos dois jogos, os alemães abriram 4-2 no tempo extra. Última presença nas quartas-de-final: 2014/15 (eliminou o Porto com 7-4 no total).

BENFICA: classificado às quartas de final da Champions League após eliminar o Zenit em plena Rússia. Após vitória por 1 a 0 em Portugal, estava sofrendo revés pelo mesmo placar na segunda partida, mas virou o marcador, venceu por 2 a 1 e passou de fase. Última presença nas quartas-de-final: 2011/12 (derrotado pelo Chelsea com 1-3 no total).

MANCHESTER CITY: classificado às quartas de final da Champions League após golear o Dínamo de Kiev nos dois jogos. Será o único representante da Inglaterra nesta fase do torneio. Última presença nas quartas-de-final: estreia em quartas-de-final.

PARIS SAINT-GERMAIN: classificado às quartas de final da Champions League após eliminar o Chelsea em pleno Stamford Bridge. Os franceses venceram pelo placar de 2 a 1 na ida e na volta. Última presença nas quartas-de-final: 2014/15 (eliminado pelo Barcelona com 1-5 no total).

REAL MADRID: classificado às quartas de final da Champions League após eliminar a Roma com vitória nos dois jogos. Abriu vantagem de 2 a 0 na Itália e não teve trabalho para garantir o avanço no Santiago Bernabeu. Última presença nas quartas-de-final: 2014/15 (eliminou o Atlético com 1-0 no total).

WOLFSBURG: classificado às quartas de final da Champions League após vencer o Gent nas duas partidas realizadas. Avançou com vantagem de 4 a 2 no placar geral. Última presença nas quartas-de-final: estreia em quartas-de-final.

Bom dia, torcedor! Acompanhe o sorteio das quartas de final da Uefa Champions League 2015/2016! Fique conosco!