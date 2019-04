Após mais uma eliminação, Van Gaal lamenta chances perdidas e falta de sorte

No começo da noite dessa quinta-feira (18), Manchester United e Liverpool se enfrentaram em confronto válido pelos jogos de volta das oitavas de final da Uefa Europa League. Os donos da casa precisavam vencer com três gols de vantagem, algo que não ocorreu. Os Red Devils até saíram na frente com gol de pênalti de Martial, porém, Philippe Coutinho fez um golaço, empatou a partida e deu números finais a partida.

Com mais uma eliminação, a situação do técnico Louis Van Gaal fica ainda mais complicada, já que a Europa League havia se tornado uma boa oportunidade de chegar a próxima Uefa Champions League, tendo em vista que a classificação pela Premier League tornou-se tarefa complicada.

Mesmo com o empate e a desclassificação, o técnico holandês elogiou seus jogadores e sua torcida, por lutarem juntos até os minutos finais. “Nós tentamos fazer tudo. Nós lutamos até o fim. No intervalo, os jogadores estavam tão decepcionados, mas, ainda assim, demos tudo. Fiquei muito satisfeito com os torcedores também, que estavam vendo isso e deram-lhes um grande aplauso após a partida.”, declarou o treinador.

Van Gaal lamentou as chances perdidas e o gol levado nos últimos minutos da primeira etapa: “É muito decepcionante porque tivemos a oportunidade, que é o sentimento no vestiário. Criamos chances suficientes: Lingard de cabeça, Mata a oito metros, Martial também, mas a forma como sofremos esse objetivo, nos últimos segundos do primeiro tempo. Se nós não tivéssemos concedido esse objetivo, seria possível. No segundo tempo, também tivemos chances: Fellaini com a cabeça e o com o pé. Mas você tem que marcar três gols e isso não é muito fácil”.

O gol marcado por Coutinho foi muito bonito e Van Gaal concorda com isso. Todavia, lastimou pela falta de sorte. “Você tem que dar crédito a [Philippe] Coutinho. Foi uma ação fantástica. Nós também podemos dizer que tivemos ações fantásticas, mas você também precisa de um pouco de sorte. Mas quando você diz que muito como um gerente que não é bom. Estávamos 1 a 0 à frente e criamos um monte de chances de chegarmos ao 2 a 0 já, então sofremos um gol. Nós não marcamos lá, por isso é, então, tornou-se muito difícil. A diferença no vestiário era grande, os jogadores do Liverpool ficaram aliviados, eu acho, porque jogamos da mesma forma que jogamos no primeiro tempo em Anfield.”, disse o holandês.

Finalizando, o técnico falou sobre a agenda do United do fim de temporada: “Temos de lidar com ela. Temos de nos recuperar novamente após este jogo. Os jogadores deram tudo, mais do que tudo, eu acho, mas ainda temos que jogar contra o Manchester City, que é um jogo mais importante agora, porque é sobre a classificação para a Liga dos Campeões. E eles têm um dia a mais de recuperação, mas que também foi o caso contra o Arsenal e nós os vencemos, por isso temos de acreditar nele. Nós podemos fazer isso, mas é o nosso quinto ou sexto jogo em duas semanas.”, concluiu.