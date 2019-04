Martial elogia Premier League e não vê problema em ser escalado em diferentes funções

Nesse sábado (19), Anthony Martial concedeu sua primeira entrevista exclusiva, à Sky Sports, desde a sua chegada à Inglaterra. Logo no começo da entrevista, o jovem atacante falou sobre sua forma de jogar e sobre as críticas que sofre pela falta de gols em certos momentos. “Eu sempre fui assim, e as opiniões das pessoas não vai me mudar, mas é preciso saber que quando eu deixar de marcar uma meta eu fico com raiva de mim mesmo.”, afirmou Anthony.

Martial também comentou sobre como ocorreu a negociação entre o Mônaco, seu ex-time, e o Manchester United: “É verdade que tudo foi muito rápido [quando assinou com o United], mas eu mantive a cabeça fria e focado em jogar futebol”.

O francês acredita que está trabalhando bem e logo colhendo os frutos pelo duro trabalho. “Eu tenho trabalhado duro para isso e hoje estou colhendo a recompensa.”, disse. O camisa 9 do United tem seis gols na Premier League.

Van Gaal já utilizou Martial em praticamente todas as posições de ataque e o jovem atacante não vê problema nisso: “Acima de tudo eu sou um atacante, não me incomoda em que posição eu jogo, quando estou em campo eu apenas me concentro em ajudar a equipe, que é tudo. Eu só quero ajudar a equipe, e quando eu marcar ficarei mais feliz, eu sou um atacante e é assim que vai ser.”

A diferença entre a Ligue One e a Premier League também foi tema da entrevista do atacante da seleção francesa. O atacante falou sobre a questão física da Inglaterra e afirmou que para ele a Premier League é o melhor campeonato do mundo: “A Premier League é fisicamente mais exigente do que Ligue One. Eu amo o futebol Inglês, é o melhor do mundo na minha opinião, e espero ficar aqui por muitos anos”.

Ele também comentou sobre a atmosfera do jogo inglês. “É verdade que a atmosfera aqui é bastante diferente daquela da França, as pessoas vivem e respiram futebol aqui, e isso é o que eu gosto, todo jogador de futebol quer jogar na Premier League.”, declarou.

O equilíbrio dos jogos da PL foi valorizado pelo jovem atacante: “Na França, é fácil saber qual equipe vai ganhar o jogo, onde, como na Inglaterra, em qualquer lugar que você joga, você sabe que vai ser difícil.”, finalizou. O Manchester United entra em campo neste domingo (20), contra o rival Manchester City, no Etihad Stadium, às 13h.