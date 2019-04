Rashford marca novamente, United derrota City e retorna à briga por UCL

Na tarde desse domingo (20), Manchester City e Manchester United disputaram o clássico da cidade, no Etihad Stadium. Os visitantes saíram vitoriosos por 1 a 0, com mais um gol do jovem Marcus Rashford.

Com a vitória, o United chega a sexta posição com 50 pontos e fica a apenas um ponto do próprio City, que continua na quarta colocação com 51. Na próxima rodada, os Citizens visitam o Bournemouth, no dia 2, e os Diabos Vermelhos recebem o Everton, no domingo (3).

Rashford marca e United sai na frente

A partida começou com os donos da casa melhores dentro de campo. O City se portava melhor, principalmente no ataque, com Sterling pela esquerda e Jesus Navas pela direita.

E foi dos pés do atacante espanhol a primeira boa chance do jogo. Sterling fez rápida jogada pela esquerda, cruzou e Navas chutou de esquerda, perigosamente, à direita de De Gea.

Após boa tabela de Sterling e David Silva, o meia espanhol cruzou para Jesus Navas que novamente finalizou de forma perigosa e dessa vez teve o chute defendido por De Gea.

O United, enfim, apareceu aos 15 minutos. Juan Mata recebeu no meio de Schneiderlin, carregou bem e achou Rashford, que deu bonito drible em Demichelis, finalizou tirando de Hart e abriu o placar no Etihad.

Minutos depois, Demichelis, que havia sofrido o drible de Rashford, cabeceou perigosamente, dentro da pequena área, à esquerda do gol de De Gea, após cobrança de falta de David Silva. Yayá Touré também assustou o torcedor Red Devil, com boa finalização à direita do gol do United.

A jogada do United era o contra-ataque e Rashford quase chegou novamente após passe de Martial. Do outro lado, Navas era o jogador que mais perigoso e novamente finalizou com perigo, tendo sua finalização desviada para escanteio.

Os Citizens buscava o empate no final da primeira etapa. E depois de cobrança de falta, Sagna desviou no primeiro pau, Touré finalizou mal e reclamou de pênalti. Do outro lado, Rashford recebeu belo passe de Schneiderlin na esquerda, entrou na área, caiu e pediu pênalti, não marcado pelo árbitro.

City realiza grande pressão, mas United segura e confirma vitória

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Demichelis quase entregou o segundo gol ao United. O zagueiro argentino recuou perigosamente a bola para Hart, que conseguiu salvar a bola de Martial, mas lesionou-se e Caballero entrou no seu lugar, Pellegrini teve de fazer a segunda mudança por lesão.

Minutos depois, o técnico chileno promoveu a entrada de Bony no lugar do próprio Demichelis. O atacante marfinense, pouco depois de entrar, cabeceou sem perigo e De Gea defendeu sem problemas.

Do outro lado, Martial fez boa jogada e finalizou bem, Caballero fez boa defesa, mas deu rebote. Lingard pegou o rebote, fez boa jogada com Darmian na direita, que cruzou para Rashford, que quase marcou o segundo.

Kun Aguero, que pouco havia aparecido no primeiro tempo, enfim resolveu aparecer e com muitas jogadas. Inicialmente fez jogada individual pela direita e finalizou por cima do gol de De Gea. Pouco depois, após de escapada de Yayá Touré pela direita, o marfinense fez ótimo cruzamento e o atacante argentino cabeceou na trave esquerda do goleiro espanhol.

O camisa 10 apareceu novamente, com mais uma finalização por cima da meta, dessa vez de fora da área e com uma cabeçada, que passou por todo o gol do United e chegou nos pés de Touré, que cruzou para Bony, e o atacante marfinense teve a finalização prensada.

O City continuava pressionando, e Navas voltou a aparecer, dessa vez com uma finalização por cima, de fora da área. Os minutos finais iam chegando, o United tentava contra-ataques sem muito sucesso e os donos da casa seguiam atrás do gol de empate.

Perto dos 40 minutos, Martial fez boa jogada individual, pela esquerda, entrou da área, perdeu a bola para Fernandinho e reclamou de pênalti. E já depois dos 45, Aguero, mais uma vez, recebeu dentro da área, deu um drible de corpo em Valencia e chutou a direita de De Gea, na última grande chance dos donos da casa.