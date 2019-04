Ídolo na Internazionale, Diego Milito confirma aposentadoria em junho

Ídolo e autor dos dois gols que deram a taça da Uefa Champions League de 2010 para a Internaziolane, Diego Alberto Milito confirmou sua aposentadoria em Junho desse ano.

Com passagens por clubes modestos, Diego Milito foi contratado em 2009 como uma aposta pela Internazionale, após se destacar jogando pelo Genoa. Tal investimento mostrou resultado messes mais tarde, quando, além de ser artilheiro da equipe na temporada, o argentino foi o cara na conquista da Uefa Champions League daquele ano, anotando os dois gols frente ao Bayern de Munique no Santiago Bernabeu, deixando sua marca também nas demais conquistas que resultaram na Tríplice Coroa. Com seu oportunismo, gols, entrega em campo e declarações de amor ao clube, não demorou muito para Milito virar ídolo em Milão.

Porém, após uma série de lesões que deixou o camisa 22 muito tempo sem jogar, seu contrato com o time nerazzurro acabou não sendo renovado e o centroavante optou por retornar ao futebol argentino em 2014, acertando com o Racing de Avellaneda, clube que o revelou, aonde conquistou logo de cara um título nacional, feito esse que La Academia não fazia desde 2001, época em que também contava com Milito em seu plantel.

Mas as lesões voltaram a atacar o goleador argentino, que depois de muita luta, idas e vindas do departamento médico, chegou a cogitar sua aposentadoria no fim do ano passado, aonde, após o clamor da torcida, decidiu continuar por mais um tempo, mas não escondendo que pararia em 2016. Em entrevista a rádio local, Diego Milito confirmou que em Junho pendurará as chuteiras e iniciará um curso para ser treinador.

"Em Junho minha aventura no futebol termina. No Racing temos um grupo forte, unido. Seguirei acompanhando e torcendo por esse time sempre que puder, como um torcedor. Já está decidido, iniciarei mminha preparação para ser treinador", declarou o camisa 22 à Radio La Red.

Com a camisa da Internazionale foram mais de 170 jogos, aonde balançou as redes em 75 oportunidades, conquistando a Serie A, duas Copa Itália, Champions League, Mundial de Clubes da Fifa e Supercopa da Itália.