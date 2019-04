Zagueiro Cannavaro vê Sassuolo como ‘Leicester City da Serie A’

O zagueiro do Sassuolo, Paolo Cannavaro, acredita que há uma semelhança entre os neroverdi e o Leicester City. A equipe da Emília-Romanha faz grande campanha na Serie A, ocupando a sétima colocação na tabela, e conseguiu bater os dois principais times do campeonato até o momento, Juventus e Napoli. Os foxes, por sua vez, fazem história na Premier League, onde lideram a liga faltando sete rodadas para o fim do certame.

“O Sassuolo é como o Leicester? Há uma comparação e eu também gosto. Talvez nós não acreditássemos em uma determinada parte importante da temporada como eles fizeram, mas ainda estamos lutando por posições importantes, apesar de não ser o primeiro lugar. Eles preenchem a falta de técnica com uma garra e mentalidade que chega a ser invejável”, afirmou o defensor, em entrevista ao canal italiano Sky Sport.

LEIA MAIS: Presidente do Sassuolo, Giorgio Squinzi afirma que clube é um modelo de administração

Um dos pontos altos do Sassuolo nesta temporada foi a vitória sobre a Juventus, por 1 a 0, no Mapei Stadium, ainda no primeiro turno da Serie A. O atacante Nicola Sansone deu a vitória aos neroverdi com um golaço de falta. No segundo turno, contudo, a Juventus “deu o troco” e venceu pelo mesmo placar no Juventus Stadium. Mais um golaço, desta vez de Paulo Dybala. Cannavaro analisou o que faltou para o Sassuolo vencer os bianconeri.

“Contra a Juventus sofremos com alguns desfalques, mas sempre jogamos bem, mesmo quando há algum jogador ausente. É possível ver isso claramente: nós não desistimos, mostramos o nosso estilo de jogo e jogamos como o treinador [Eusebio di Francesco] pede”, disse o zagueiro.

Por fim, Cannavaro comentou sobre a acirrada disputa do título da Serie A e acredita que o Napoli joga um futebol mais vistoso. “A Juve tem uma equipe mais forte, mas o Napoli tem algo a mais em termos de estilo de jogo”, encerrou.