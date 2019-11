Resultado Uruguai x Peru nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 (1-0)

Agradecemos a todos pela presença em mais uma transmissão,fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. A VAVEL Brasil agradece sua audiência. Um grande abraço à todos e até a próxima

A próxima rodada será apenas em setembro, o Uruguai enfrenta a Argentina fora de casa, o Peru joga contra a Bolivia também fora de casa

Com o resultado o Uruguai é lider das Eliminatórias tendo 13 pontos, o Peru é o oitavo colocado com apenas 4 pontos

48' Final de jogo!! vitória do Uruguai

47' A partida vai terminar o Uruguai vai sair com a vitória

46' Três minutos de acréscimo

44' Em boa troca de passes do Peru, a bola sobrou na marca do pênalti para Guerrero que tocou para Ruidiaz, o jogador mandou uma bomba, a bola saiu pelo lado direito

42' Rolan cobra escanteio, Rodriguez cabecea nas mãos do goleiro

41' Mudança no Uruguai: Sai Sanchez. Entra: Rolan

40' Escanteio para o Uruguai

38' A bola volta a rolar!

36' Jogo paralisado, Cavani está no chão sentindo dores no rosto

35' Mudança no Uruguai: Sai: Álvaro González. Entra: Fucile

33' Yotún pegou a sobra da defesa Uruguaia e mandou uma bomba, Muslera fez a defesa em dois tempos

29' Cavani recebeu na área sozinho tentou finalizar de bicicleta mas estava marcado o impedimento

26' Cueva cobra falta Muslera faz a defesa, mas o bandeirinha já havia sinalizado o impedimento

25' Ruidiaz recebe falta próximo a área

23' Uruguai troca passes mantendo o controle do jogo

20' Mudança no Peru: Sai: Ascues Entra: Balbin

18' Mudança no Peru: Sai : Tapia Entra: Yotún

15' Sanchez cobra falta a bola é desviada e o goleiro faz a defesa

13' Veja o gol do Uruguai marcado por Cavani

13' Rodriguez fez bela jogada e finalizou por cima do gol

9' Sanchez cobrou escanteio na cabeça de Cavani, que mandou no travessão

8' Suárez rouba a bola e tocou para Sanchez que estava na área poderia ter chutado mas acabou tocando e a zaga afastou.

7' Suárez deu lindo passe nas costas do zagueiro, Cavani recebeu na área pelo lado esquerdo e mandou uma bomba abrindo o placar

7' GOOOOOOOOOOOOOL DO URUGUAI!!!! CAVANI

4' Mudança no Peru: Sai: Pizarro Entra: Ruidiaz

3' Coates recebe na área e finaliza para boa defesa do goleiro

1' Mudança no Uruguai: Sai : Vecino Entra: Rodriguez

0' Começa o segundo tempo

Vai começar a etapa final

O Uruguai já voltou a campo para a segunda etapa, o Peru continua no vestiário

Foi um primeiro tempo muito equilibrado, com forte marcação das duas equipes tiveram poucas oportunidades de gol, o juíz marcou poucas faltas aumentando a intensidade nas divididas, Muslera e Gallese fizeram boas defesas evitando o gol.

46' Final de primeiro tempo

45' Teremos um minuto de acréscimo

41' Sanchez em bela jogada pela direita cruzou rasteiro para Cavani que dominou fez o giro e finalizou em cima da defesa

38' Cruzamento na área a zaga Uruguaia afasta o perigo

37' Guerrero dividiu com Coates que jogou a bola para escanteio

34' Cavani cobra falta a bola passa por cima do gol

31' NA TRAVE!!! Sanchez joga a bola na área, Álvaro Pereira desvia de cabeça, o zagueiro do Peru cabeceou tentando afastar o perigo e acabou acertando a trave

29' Guerrero finalizou de fora da área a bola passou a direita do gol

28' Sanchez jogou a bola na área, Álvaro Pereira pediu pênalti o juíz mandou seguir a jogada

27' Suárez tentou cruzar para Cavani mas a defesa cortou para escanteio

24' MUSLERA SENSACIONAL! Guerrero recebeu o passe e ficou cara a cara com o goleiro Uruguaio na pequena área que finalizou para uma defesa monumental de Muslera

23' Recomeça a partida

20' Jogo paralisado para atendimento de Guerrero

18' Suárez recebeu o passe tentou girar mas acabou se atrapalhando

16' Luis Suárez foi lançado dentro da área brigou com dois zagueiros e o goleiro Gallese ficou com a boa

14' Jogo muito truncado, com chegadas fortes, o juíz marca poucas faltas

11' As duas equipes erram muitos passes no meio de campo

8' Sanchez cobrou escanteio, Vecino sozinho cabeceou no canto esquerdo para uma bela defesa do goleiro.

7' Luis Suárez cobra falta em cima da barreira

6' Suárez recebeu na entrada da área e recebeu falta

6' Cruzamento na área do Uruguai, a bola passa por todo mundo e vai para linha de fundo

5' Peru troca passes no campo de ataque

3 'Em novo escanteio a zaga Uruguaia afastou, a bola bateu no Pizarro e Victorino tirou o perigo

2' Cobrança de escanteio na primeira trave Arévalo Rios tira para novo escanteio

1' Guerrero faz boa tabela na entrada da área na hora de finalizar foi travado

0' Começa o jogo

A saída pertence ao Uruguai

A partida terá inicio em instantes

Agora é a vez do hino do Uruguai ser executado com o estádio inteiro cantando

Hino nacional do Peru sendo executado no momento

O Uruguai está de camisa Azul, calção preto e meias pretas

As duas equipes já estão no gramado, o Peru vem com seu uniforme número 1 camisa branca com faixa vermelha, calção branco e meias brancas

Os jogadores do Uruguai fazem trabalho de aquecimento dentro de campo

(Foto: Reprodução/Seleção Uruguaia)

Peru escalado: Gallese; Advíncula, Christian Ramos, Rodríguez, Céspedes; Polo, Tapia, Ascues, Cueva; Claudio Pizarro e Paolo Guerrero

O estádio Centenario recebe um bom público para a partida de logo mais, jogo que marca a volta de Luis Suárez atuando em casa

Foto: (Reprodução/Seleção Uruguaia)

Pelas Eliminatórias, Uruguai e Peru se enfrentaram 16 vezes, a Celeste ganhou 9 partidas, Peru ganhou 4 jogos e aconteceu 3 empates.

A Celeste tem no banco de reservas: Martín Silva, Campaña, Polenta, Gastón Silva, Varela, Fucile, Lodeiro, Rodríguez, De Arrascaeta, Hernández, Rolan, Stuani

Uruguai escalado: Muslera, Victorino, Maximiliano Pereira, Álvaro Pereira,Coates,Sánchez, Vecino, Arévalo Ríos, Gonzáles, Cavani e Luis Suárez

Pré Jogo: Uruguai recebe desfalcado Peru no retorno de Suárez à Montevidéu

FIQUE DE OLHO Uruguai x Peru : Paolo Guerrero: O atacante do Flamengo é o principal jogador da seleção Peruana, já marcou 27 gols pela sua seleção além de ter jogado a Copa América três vezes.

FIQUE DE OLHO Uruguai x Peru : Luis Suárez: O maior artilheiro da Celeste voltou para a seleção após cumprir 640 dias de suspensão, o atacante do Barcelona já balançou as redes contra o Brasil na última rodada e está próximo a se tornar o maior artilheiro das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Suárez já marcou 17 gols e precisa de mais dois gols para igualar Hernán Crespo, o jogador que mais fez gols na competição

URUGUAI: Muslera; Pereira, Victorino, Coates e Pereira; Arévalo Ríos, Sánchez, Vecino e González; Suárez e Cavani. Técnico: Óscar Tabárez.

PERU: Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez e Céspedes; Polo, Vílchez, Yotún e Cueva; Ruidíaz e Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca.

O Uruguai, após empatar com o Brasil, fora de casa, em 2 a 2, recebe nesta terça-feira a seleção peruana, de olho na nova possibilidade de alcançar os equatorianos, que lideram as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

A Celeste está com dez pontos e saldo de gols positivo de sete, enquanto a 'Tri' está com 13 pontos e a mesma diferença entre gols positivos e negativos, assim, uma vitória no estádio Centenário, aliado a uma derrota do primeiro colocado, forçará a troca de posições.

Para a partida, o técnico Óscar Tabárez manterá o volante Álvaro González, que entrou no intervalo da partida disputada na Arena Pernambuco. Dessa forma, o meia Cristian Rodríguez, justamente quem deixou o gramado, começará no banco de reservas.

Outra mudança será a volta do lateral-direito Maxi Pereira, que cumpriu suspensão por acúmulo de cartões amarelos contra o Brasil. Com isso, Jorge Fucile, ex-Santos, deverá voltar a ser opção para o decorrer do confronto com os peruanos.

Pela segunda vez, após o fim da punição imposta pela Fifa, por causa da mordida no italiano Giorgio Chiellini, na Copa do Mundo, Luis Suárez será mais uma vez o líder da seleção uruguaia. Na véspera da partida, Tábarez aproveitou para elogiar o comandado.

"É um jogador muito mais maduro, consciente das coisas que aconteceram, da importância que tem. O duro é que os rivais o pressionarão sempre, cada vez mais", avaliou o comandante celeste, em entrevista coletiva.

A seleção peruana, por sua vez, tentará sair do fundo da tabela, já que está apenas com quatro pontos em cinco jogos. Paolo Guerrero e companhia estão apenas na oitava colocação, quatro pontos atrás da Argentina, que neste momento, se qualificaria para disputar a Repescagem Intercontinental.

Para piorar, o técnico argentino Ricardo Gareca não contará com o zagueiro Carlos Zambrano e o meia Josepmir Ballón, ambos suspensos, o lateral-esquerdo Juan Vargas e o atacante Jefferson Farfán, que estão machucados.

De última hora, o ex-comandante do Palmeiras preferiu convocar os meias Adán Balbín, do Sporting Cristal, e Alexis Arias, do Melgar, em primeiro momento, para fortalecer o banco de reservas.

Do time que empatou com a Venezuela, em casa, em 2 a 2, na quinta-feira, apenas quatro jogadores deverão permanecer para o confronto com o Uruguai. São eles, Guerrero, o goleiro Pedro Gallese, o lateral-direito Luis Advíncula e o meia Christian Cueva.

Uma das novidades deverá ser a presença de Raúl Ruidiaz, que já passou pelo Coritiba, no ataque, substituindo o veterano Claudio Pizarro. O lateral-esquerdo Yoshimar Yotún, ex-Vasco, deverá ganhar uma vaga no setor de meio.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Uruguai x Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo! Fique conosco!