Resultado Argentina x Bolívia nas Eliminatórias (2-0)

FIM DE JOGO! Argentina vence a Bolívia por 2 a 0 sem se esforçar durante parte do jogo. Mercado abriu o placar e Lionel Messi ampliou em penalidade máxima

43' Bolívia ensaia o primeiro gol e as finalizações não saem no alvo adversário

42' Angel Correa tenta assistir Aguero por duas vezes apos receber lançamento de Messi porem ele acaba atingindo o zagueiro e perdendo a posse

40' Messi fazendo jogo primoroso, principalmente flutuando entre as linhas

SALVOU LAMPE! Messi faria seu gol 500 na carreira mas Carlos Lampe evitou magistral cobrança de falta

34' Bolívia encontra espaços para atacar mas a pouca quantidade de jogadores no setor ofensivo dificultam as possibilidades

TROCOU A ARGENTINA! Atacante por atacante. Sai Higuain e entra Kun Aguero

MUDOU A BOLIVIA! Entra Juan Carlos Arce, atacante, no lugar do meio campo Chumacero

28' Posse de bola segue alta para os donos da casa. 78.1% contra 21.9 da Bolívia

CARTÃO AMARELO! Duque se frusta marcando Lionel Messi e faz falta forte no camisa 10. Foi punido com cartão

ASSIM NÃO, BANEGA! Higuain carregou a bola e deixou outro companheiro de meio campo na cara do gol. Ever Banega chutou cruzado sem causar perigo

18' Higuain serve Biglia que finalizou fraco no gol de Carlos Lampe

16' Messi sai driblando todo mundo e para pois a linha do campo chegou ao fim. A torcida foi ao delírio em Cordoba

21:48 Chile vira sobre a Venezuela com dois gols de Mauricio Pinilla. Com esse resultado a seleção chilena chega a 10 pontos e ultrapassa o Brasil na tabela

15' Quem finaliza agora é Angel Correa para Carlos Lampe fazera a defesa em dois tempos

13' Messi tenta marcar mas foi interceptado pela defesa da Bolivia

11' Rojo deixa a bola escapar quando seguia livre na ponta esquerda rumando a linha de fundo

ESPALMA ROMERO! Smedbergh cobra bem a falta e o goleiro argentino precisa jogar para escanteio. Primeira finalização certa dos bolivianos

7' Segue a procissão argentina em busca do terceiro gol

UHHHH! Messi consegue finalizar de cabeça passando a cabeçada ao lado direito de Lampe

3' Torcida argentina começa a ensaiar um "Olé" no estádio Mario Kempes em Cordoba

SUBSTITUIÇÃO NA BOLIVIA! Gallindo e Fernando Saucedo entram nos lugares de Danny Berajano e J. Campos

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Argentina sai a bola e ataca agora para o lado esquerdo

21:28 Em andamento pelas Eliminatórias Sulamericanas: Uruguai 1 x 0 Peru; Venezuela 1 x 1 Chile

FIM DO PRIMEIRO! Argentina vai triunfando com tranquilidade sobre a Bolívia por 2 a 0. Gabriel Mercado abriu o placar e Lionel Messi ampliou, de pênalti.

44' Banega outra vez tenta lançamento para Lionel Messi sem obter sucesso

UHHHHHH!Messi faz jogada individual, serve Higuain que chuta forte e a bola passa à direita do gol de Carlos Lampe

38' Banega tenta Messi por cima da defesa mas a zaga desvia para Lampe fazer a defesa

34' Seleção argentina continua mandando no jogo e obrigando Lampe a fazer defesas. Na última finalização de Messi ela foi no meio do gol boliviano

SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA! Entra o jovem Angel Correa no lugar de Angel Dí Maria aos 31 minutos do primeiro tempo. Di Maria havia caído 3 vezes no gramado

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! MESSI! O camisa 10 cobra de perna esquerda no canto esquerdo do goleiro Lampe fazendo seu 50º gol com a camisa Argentina. Agora 2 a 0 para os donos da casa contra a Bolívia

PENALTI PARA ARGENTINA! Em lance controverso Ever Banega cai dentro da area atingido pelo lateral e o juiz aponta a marca fatal. Messi na bola

27' Bolívia pressiona saída de bola adversária, tem a chance de cruzar mas não consegue chutar em gol

24' Pinola arrancou no ataque e sofreu falta perigosa. Na cobrança Messi mandou no gol e Lampe espalmou para lateral

CARTÃO AMARELO! Gutierrez parou contra ataque puxado por Higuain e foi advertido com o cartão

GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA ARGENTINA! MERCADO! O ataque não parou. Na primeira Higuain finalizou falta rápida e parou em cima da linha. Na segunda oportunidade Mercado recebeu do camisa 9 e fuzilou para abrir o placar, Argentina 1 a 0.

18' Cruzamento de Dí Maria cruza a area e na sobra Mercado carimba a defesa

17' Argentina segue com muita posse de bola e tentando buscar espaços na defesa boliviana

12' Messi e Dí Maria fazem tabela genial mas Berajano aparece para afastar

10' Rojo ganha a bola na sorte e Higuain recebeu na cara do gol, tentando devolver ao lateral sem obter sucesso

8' Messi chuta de fora mas a bola bate na mão de Higuain. Jogada foi anulada

7' Argentina tenta chegar com perigo pela esquerda e consegue escanteio. Messi na bola

6' Messi cobra falta em direção à Pinola mas o zagueiro não consegue finalizar

3' Bolívia chega pela esquerda cruzando a bola na area mas Romero encaixa sem problemas

NA TRAVE! Aos 10 segundos Banega chega roubando a bola, finaliza e no rebote Dí Maria acerta o travessão

COMEÇA O JOGO! Bolívia é quem tem a bola e sai atacando para o lado esquerdo

20:24 No vídeo abaixo o último duelo realizado entre as duas seleções. Venceu a Argentina 7 x 1 Bolivia em Houston nos Estados Unidos no ano passado

20:22 Música da Copa do Mundo tocando enquanto as equipes adentram ao gramado em filas repetindo o protocolo do Mundial de seleções

20:21 Histórico do confronto entre as duas seleções 14 jogos. 10 vitórias da Argentina (43 gols), 2 vitórias do Bolívia (9 gols) e 2 empates

20:13 Essa é a disposição táctica que Tata Martino manda a campo. Higuaín com 29 gols na temporada europeia é novidade no onze inicial

20:11 Times fazem o aquecimento final em Cordoba

ARGENTINA: Romero; Mercado, Demichelis, Pinola e Rojo; Biglia, Mascherano e Banega; Messi, Higuaín e Di María. Técnico: Gerardo Martino.

BOLÍVIA: Lampe; Diego Bejarano, Eguino, Gutiérrez e Marvin Bejarano; Jhasmani Campos, Danny Bejarano, Saucedo e Galindo; Smedberg e Duk. Técnico: Julio César Baldivieso.

Revigorada após a vitória por 2 a 1 sobre o Chile fora de casa, a Argentina receberá nesta terça-feira, em Córdoba, a vice-lanterna Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

O capitão Lionel Messi, que estreou na competição na quinta-feira, deverá contar com um novo parceiro no ataque na próxima partida. A tendência é o técnico Gerardo Martino escalar Gonzalo Higuaín no lugar de Sergio Agüero na frente, para completar o setor ofensivo com Messi e Ángel Di María.

O time titular também deve ter outras três mudanças em relação à equipe que enfrentou o Chile. Suspensos, Nicolás Otamendi e Ramiro Funes Mori devem ser substituídos por Martín Demichelis e Javier Pinola. Além disso, o time deve ter o retorno de Mascherano como volante na vaga de Matías Kranevitter.

As mudanças têm sido comuns no elenco argentino, que já perdeu quatro jogadores por lesão ao longo das Eliminatórias: Nicolás Gaitán, Javier Pastore, Paulo Dybala e Enzo Pérez.

Atual quinta colocada, a Argentina pode chegar à vice-liderança caso vença a próxima partida e conte com os tropeços de Uruguai, Brasil e Paraguai na rodada.

A situação é diferente com a Bolívia, que ocupa a penúltima posição, com apenas três pontos, e chega à partida após uma derrota em casa por 3 a 2 para a Colômbia.

Depois da queda em La Paz, a segunda em três jogos em casa, o técnico Baldivieso decidiu trocar quatro jogadores: os zagueiros Omar Morales e Enrique Flores, o volante Raúl Castro e o atacante Leonardo Vaca.

Para a partida contra a Argentina, Baldivieso testou duas prováveis equipes, nos quais as principais novidades foram a inclusão do goleiro Carlos Lampe no lugar de Romel Quiñonez e o meia Martin Smedberg-Dalence como atacante.

Um assunto que marcou a preparação para o jogo é o estado do campo do estádio Mario Alberto Kempes, que se mostrou muito deteriorado após os shows de Iron Maiden e Maná, para a preocupação dos jogadores argentinos e bolivianos.

A Associação do Futebol Argentino (AFA), em parceria com o governo da província argentina de Córdoba, realizou um trabalho intenso no gramado e prometeu que o campo estará "de acordo com as necessidades de um jogo internacional".

