Resultado Inglaterra x Holanda em amistoso internacional (1-2)

18:03 Encerramos aqui a transmissão de Inglaterra x Holanda, onde a equipe dos Países Baixos venceu o English Team por 2x1, de virada. Convido a todos para que continuem acompanhando a repercussão desse jogo na VAVEL Brasil! Agradeço a todos que ficaram até aqui e um abraço!

18:02 Confira os dois gols da Holanda (Janssen (pên) e Narsingh) no segundo tempo, que deram a vitória para a equipe:

18:00 Agora os jogadores voltam para seus clubes e se ocupam até o final da temporada. Quando ela acabar, a Inglaterra volta a campo em outros três amistosos antes da Eurocopa: Turquia (22 de maio), Australia (27 de maio) e Portugal (2 de junho). A Holanda, por sua vez, já que não disputará a competição continental, enfrenta a Irlanda (27 de maio), Polônia (1 de junho) e Áustria (4 de junho) nas preparações das respectivas seleções.

90+4' FIM DE PAPO EM WEMBLEY! A seleção holandesa vence a inglesa de virada na casa dos rivais. Janssen e Narsingh foram os marcadores dos gols que deram a vitória por 2 a 1. Vardy marcou para os ingleses.

90+2' SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! Sai: Janssen. Entra: Clasie.

90' MAIS TRÊS MINUTOS!

85' SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! Sai: Willems. Entra. Van Aanholt.

84' SUBSTITUIÇÃO NA INGLATERRA! Sai: Drinkwater. Entra: Dier.

83' QUAAAAAAAAASE KANE!!!! Kane faz belo drible em Blind e chuta de esquerda de fora, mas passa à esquerda de Zoet.

81' SUBSTITUIÇÃO NA INGLATERRA! Sai: Milner. Entra: Alli.

77' SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! Sai: Bazoer. Entra: Van Ginkel.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DA HOLANDA!!! É VIRADA NA CASA DOS ADVERSÁRIOS!!! Narsingh marca depois de cruzamento de Janssen que roubou a bola e tocou para trás. Jogadores ingleses reclamam de falta por parte do atacante holandês em Jagielka.

69' SUBSTITUIÇÕES NA INGLATERRA! Saem: Lallana e Smalling. Entram: Kane e Jagielka.

62' PROVIDENCIAL!!! Walcott tenta chute depois de toque de Stones, mas a marcação se jogou na frente da bola para cortar.

60' UUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!! ZOETTT!!! Vardy experimenta pancada de fora da área e Zoet faz defesa de mãos trocadas, mandando para escanteio.

59' Clyne faz jogada com Walcott e chuta de fora da área, mas a bola sobe demais.

57' SUBSTITUIÇÕES NA INGLATERRA! Saem: Sturridge e Rose. Entram: Walcott e Clyne.

57' CARTÃO AMARELO PARA BRUMA! Por falta em Vardy.

54' UUUUUUHHHHHHHHH!! Bazoer tenta chute de primeira, a bola desvia em Stones e fica nas mãos de Forster, que defende em dois tempos.

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DA HOLANDA!!! JANSSEN EMPATA TUDO NA INGLATERRA!! Em cobrança de pênalti, Janssen cobra com perfeição e empata o placar em Wembley.

49' PÊÊÊÊÊÊÊÊÊNALTI PARA A HOLANDA!!! Narsingh tenta cruzamento e bola bate na mão de Danny Rose. O árbitro viu e marcou a penalidade.

49' Stones escorrega, perde a bola e vê Forster fazer bela defesa em chute de Janssen.

48' Barkley constrói bela jogada, corta para a esquerda e Lallana se aproveita para chutar de fora e colocado, mas para fora.

46' Em lance individual de Sturridge, o atacante conseguiu girar e chutar para o gol, mas Zoet fez a defesa.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

16:52 Confira o golaço coletivo concluído por Jamie Vardy, atacante do Leicester e artilheiro da Premier League:

45' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DA INGLATERRA!!!!! JAMIE VARDY É O NOME DELE!!!! Em grande jogada coletiva dos times da casa, Milner tocou para Lallana que viu a passagem de Walker. O atleta do Tottenham cruzou de primeira para o bem colocado Vardy mandar para o gol, abrindo o placar em Wembley.

38' Após contra-ataque rápido, Barkley acha Milner pela direita, mas o jogador do Liverpool não consegue achar ninguém com o cruzamento que fez.

37' UUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!! QUASE BARKLEY!!!! O jogador do Everton recebe bola no meio após cobrança de falta rápida, confundindo a marcação da Holanda, avança com a redonda e arrisca, mas o esférico passa rente à trave, levando perigo.

36' SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! Sai: Promes. Entra: Narsingh.

32' Barkley tenta voleio de dentro da área após escanteio, fura e vê Stones chutando na sobra, mas a zaga estava bem postada para tirar o perigo.

30' Promes tenta jogada individual pela direita na área, mas perde para a marcação que afasta dali.

28' QUASE VARDY!!!! O atacante do Leicester recebeu, e, já dentro da área, chutou com força buscando o gol de perna esquerda, mas a bola subiu muito. Primeira chance de perigo dos donos da casa.

25' FOOOOOOOOOORSTERRRRR!!!! Wijnaldum ganhou uma dividida com o zagueiro inglês, ajeitou e mandou de fora da área, mas o goleiro do time da casa fez a defesa, mandando para escanteio.

21' Placar continua o mesmo do início, ainda na mesma pouca intensidade com o lado inglês tentando dominar a posse da bola.

15' UUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHH!!! Afellay tenta chute da entrada da área em primeira chance clara de gol, mas Forster estava esperto.

14' Chegando aos décimo quarto minuto, é visto e ouvido muitos aplausos em homenagem ao ídolo holandês Johan Cruyff, que morreu na última semana.

12' Nesta fase do jogo, a Inglaterra busca mais ter a posse da bola e as rédias da partida, tentando encontrar o primeiro gol.

6' Apesar das duas equipes mostrarem vontade em atacar e marcar um gol, não houve nada de perigo até então.

0' ROLA A BOLA EM WEBLEY!

Foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos atentados de Bruxelas, na última terça-feira.

As equipes já estão perfiladas para a execução de seus respectivos hinos nacionais.

Já os visitantes vem a campo com algumas grandes promessas: Zoet; Veltman, Bruma, Blind, Willems; Wijnaldum, Bazoer, Afellay; Promes, Janssen, Memphis.

Após mistério na entrevista coletiva pré-jogo, Roy Hodgson mandou a seguinte escalação pro confronto: Forster; Walker, Smalling, Stones, Rose; Drinkwater, Milner, Barkley; Lallana, Sturridge; Vardy.

FIQUE DE OLHO! Memphis Depay, meia atacante da Holanda. Jogando sua primeira temporada na Inglaterra, o ex-PSV não tem tido muito tempo de jogo no Manchester United e, quando tem, acaba não sendo bem utilizado. Mas o garoto tem muito potencial e explosão, pode ser decisivo em uma jogada individual puxando da esquerda para a direita e chutando ao gol ou lançando algum companheiro para finalizar.

(Foto: Matthew Ashton - AMA/Getty Images)

FIQUE DE OLHO! Harry Kane, atacante da Inglaterra. O jogador do Tottenham tem encantado o mundo recentemente e tem todos os motivos para tal: artilheiro do seu time e titular do English Team em apenas sua segunda temporada como titular do seu clube. Brigador em campo, Kane pode decidir com algum gol ou passe achando algum companheiro e ajudando sua seleção a vencer.

(Foto: Michael Regan - The FA/Getty Images)

A única vez, no entanto, que as seleções se enfrentaram em Copa do Mundo, foi na de 1990, na Itália. Jogando pelo grupo F na ocasião, acabaram terminando em um empate sem gols.

Uma curiosidade é que o English Team não vence a Holanda desde 1996 com uma vitória convincente pela Eurocopa daquele ano por 4-1. Desde então são seis jogos, quatro empates e duas vitórias dos neerlandeses, mas todas partidas amistosas.

A história do confronto entre os dois lados é bem equilibrada e o fato de ter mais empates do que vitórias de alguém comprova isso. São nove empates, e cinco vitórias para cada lado, contabilizando 19 jogos.

Por outro lado, os holandeses amargaram o quarto lugar do grupo A e sequer foram para a repescagem para tentar uma vaga na competição europeia. Usa o amistoso apenas para testar novas formações, jogadores e ganhar entrosamento visando as eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia.

A seleção inglesa aproveita a partida amistosa para se preparar para a Eurocopa que acontecerá no verão europeu deste ano. Terminando com 30 pontos de 30 possíveis em seu grupo, o English Team avançou em primeiro no grupo E das eliminatórias pro torneio.

Boa tarde torcedor e leitor que navega na VAVEL Brasil! Fique agora com a partida amistosa entre Inglaterra x Holanda, que começará às 16h e será realizado no Wembley, na capital inglesa, Londres. Fique conosco!