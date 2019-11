Mediapunta #1 – Um estádio que cheira à paixão

Na última segunda-feira, o Peñarol inaugurou seu estádio, o Campeón Del Siglo. Depois de despender uma vida no mítico Centenário, os aurinegros enfim tem uma casa para chamar de sua. O novo estádio impressiona, seja por sua mística, simplicidade e aquilo que está impregnado em todos os metros quadrados do terreno: A aversão ao futebol moderno e suas quinquilharias.

O Campeón Del Siglonasce atual, mas não deixa de ser para o povo. Nada de cadeiras extravagantes, centenas de camarotes e telões de LCD. Em meio ao concreto e à ausência das placas de acrílico de uma cobertura, urge um campo feito para o futebol e para sua função declarada: torcer

Outro ponto importantíssimo para a análise: o custo aproximado da obra, que foi de 40 milhões de dólares, cotados hoje em cerca de 146 milhões de reais. Os números assustam, sobretudo diante dos valores gastos com as arenas “padrão FIFA” construídas no Brasil para a Copa de 2014. O do Corinthians superou cifra em sete vezes e oferecendo em Itaquera capacidade praticamente igual à que se verifica no estádio uruguaio.

Sobre as cifras díspares, podemos chegar ao seguinte pensamento: torcedor apaixonado pelo seu clube, aquele que não é cliente e que frequenta as partidas, não quer um estádio altamente sofisticado, com cadeiras luxuosas, telões para a sonolenta câmera do beijo dar o ar da graça e outros serviços de shopping mais.

Esse torcedor quer sim um estádio aconchegante, mas que seja seu e principalmente, onde ele seja bem-vindo. Ter um estádio que o faça sentir orgulho de sua nova casa e consequentemente do seu clube é a pedida. Com os preços colocados na balança, e a festa emocionante dos torcedores do Peñarol, vemos que é possível construir um estádio que faça o fã estar feliz pela realização de seu clube, sem que a instituição tenha de rastejar nas portas giratórias de um banco anos mais tarde, completamente quebrada.

Com o novo estádio, todo amante do futebol sul-americano espera que o Peñarol volte ao cenário internacional com o velho protagonismo dos anos 60 e 80. Pentacampeão da Libertadores, o carbonero teve em 2011 sua última campanha verdadeiramente digna na competição, quando fez a final diante do Santos de Neymar e seus Blue Caps.

O brilhantismo que o passado recente sugere, no entanto, é falso. A caminhada no torneio foi medíocre durante a fase de grupos e o caldo entornou de verdade apenas nas semifinais, onde o time do então técnico Diego Aguirre enfrentaria o Vélez Sarsfield. A pena para a torcida é de que o limite de sua glória terminaria no pênalti mal cobrado por Santiago Silva para o time de Liniers.

Meses depois, não houve escapatória para as descidas fulminantes do adversário praiano na decisão e o sonho de voltar ao topo da América acabaria no Pacaembu.

Que o Peñarol é um dos clubes mais importantes da América do Sul, não restam dúvidas. São (os já citados) cinco títulos da Libertadores e ademais, três títulos mundiais. Sua torcida, sua gente, são algo que impressiona. Um dos bastiões do sangue latino, eles nos mostram o verdadeiro sentido do futebol, que é a paixão, ir para a cancha e gritar por sua equipe até o final. As torcidas argentinas, uruguaias, paraguaias são mestres nisso e nós brasileiros temos que aprender muito, sobre o que é torcer de verdade.

Agora o gigante preto e amarelo está abrigado. De inquilino a senhorio, vive o momento de pé de igualdade com o rival Nacional, dono do Parque Central há mais de um século. A peleja mortal pelo posto de maior clube do Uruguai pode e deve ganhar novos capítulos nos próximos anos. A hinchada, porém, quer apenas o viño e os trapos para fazer lar no cimento erguido em Carrasco. Um retorno aos áureos tempos é mais do que possível, quiçá necessário à esta escola de futebol das Américas. E que o estandarte de prata não demore a sair de Luque rumo à Montevidéu novamente, amém!