Resultado Barcelona x Real Madrid no Clássico (1-2)

Partidaça do volante Casemiro. Ele sozinho teve 9 desarmes, enquanto o Barça inteiro teve 10.

Piqué abriu o placar, Bale empatou e Cristiano Ronaldo virou já quando tinha um jogador a menos.

Com um a menos, de virada, o Real vence em Barcelona e agora fica sete pontos atrás.

O REAL DEVOLVE A VITÓRIA NO CAMP NOU!

92' ACAAAABOUUUU!

91' MINUTO FINAL!

90' MUDA O REAL: Sem pressa, Bale sai para entrar Vazquez.

89' Real vai devolvendo a derrota em casa. A vantagem vai diminuindo um pouquinho.

88' Minutos finais!

87' O que está jogando Casemiro, meus aimgos!

86' Real tenta segurar a bola! Gastar o tempo!

85' FAAAAAAALTA! Suarez desloca Casemiro e depois Pepe tromba com o uruguaio. Torcida se revolta.

84' VÃO VIR MINUTOS DE PRESSÃO!

83' EU ESTOU AQUI! Bale cruza, Daniel subiu infantil demais e deixou CR7 livre. Ele matou no peito e chutou para virar com um a menos!

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DA VIRADA DO REAL MADRID!

81' EXPULSO! Finalmente Sergio Ramos está fora. E deu um carrinho por trás em Suarez.

80' NA TRAAAAVE! CR7 sentou o pé a bola pegou no travessão e subiu!

79' POLÊMICA! Bale marcou de cabeça, comemorou e tudo mais. Mas já estava parado após falta pra cima de Alba, em dividida no alto. Lance confuso.

78' ONDE ESSA BOLA FOI? Pedrada de Suarez, cruzada e a bola pegou no pé da trave, do lado de fora.

77' Real também tem Champions, mas a vitória hoje é fundamental para o título.

76' MUDA O REAL: Benzema sai para Jese entrar.

75' Barça parece tirar um pouco pé. Vantagem é grande e meio de semana tem Cahmpions.

74' Messi volta para armar no meio campo. Ritmo do jogo caiu um pouco.

73' MUDA O BARÇA: Rakitic sai e entra Turan.

72' MARCELO! Messi, Iniesta e Neymar. A triangulação tinha endereço, mas Marcelo rasgou como deu.

71' A torcida tenta apoiar novamente. Jogo caiu de rendimento.

70' E agora Neymar desloca Carvajal no alto e o jogo é parado.

69' QUAASE! Dani pra Messi, que apenas ajeitou e Suarez soltou o pé esquerdo. A bola ainda bateu em Neymar e saiu em tiro de meta.

68' Real se solta mais sempre com o carimbo de Modric.

67' BRAVO! Batida colocada de Bale, mas sem força e Bravo caiu bem.

66' Pepe foi no quinto andar para evitar que passe de Messi encontrasse Suarez.

65' Messi e Suarez de um lado, Bale e Benzema do outro, são os mais ativos de seus trios.

64' Nada decidido. Jogão no Camp Nou.

63' Barça tenta voltar para o jogo. Real tira a velocidade.

62' PRA POR FOGO! Marcelo avança, traz na diagonal, fica de frente, abre pra Tony Kroos, que cruzou, a bola desviou em Alba, matou a defesa e Benzema pegou de puxeta, na pequena área, para empatar o jogo!

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAÇO, BENZEMA, DO REAL MADRID!

60' AMIGO... Se o Sergio Ramos não toca na bola, Messi sairia de mano contra Navas.

59' Barça cadencia, gira, troca passes, muda o lado de pé em pé.

58' AMARELO, RAKITIC. Carrinho forte em Marcelo. O Camp Nou treme!

57' ZAGUEIRÃO PRA DECIDIR! Rakitic cobra escanteio, Piqué sai da marcação de Pepe e testou como um chute, abrindo placar e indo pra galera!

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GERARD PIQUÉ, DO BAR CE LO NA!!!!!!!!!!!

55' Real se segura e tenta no contra ataque.

54' A pressão catalã é imensa!

53' MÁ GI CO MESSI! MÁ GI CO NAVAS! A Pulga tentou de cavadinha da meia-lua e ia mandando na gaveta. Navas voooooooooooooou e mandou pra fora.

52' Real tem espaço mas não usa velocidade em seus ataques.

51' Messi começa a aparecer mais no jogo. Partida é aberta.

50' RAPAZ... Chute de Modric, desvio de letra do Bale, que estava na frente, mas o juiz não deu nada. Se fosse gol...

49' RESPOSTA! Benzema recebe no mano contra Piqué, que se jogou para cortar. O rebote teve Marcelo metendo a canhota e Dani manda em escanteio.

48' Segundo tempo recomeça com o Barça mais intenso. Quer resolver logo.

47' PAAAASSA... Messi na canhota, mas ela subiu e Navas só acompanhou.

46' IH, RAPAZ... Sergio Ramos agarra Suarez e o pedido de vermelho ecoa forte. Apenas falta.

45' Sem mudanças, bola rolando.

São 99.264 pessoas presentes no Camp Nou! Impressionante!

Os times vão retornando para a segunda etapa.

O melhor momento do primeiro tempo. Suarez, debaixo do gol, furou e perdeu o gol!

O lance que poderia mudar o primeiro tempo. A entrada de Sergio Ramos em Messi que gerou muita dúvida. Juiz mandou seguir.

Suarez perdeu a melhor chance, debaixo do gol. Os grandes craques ainda não apareceram e os volantes brilham. Busquets, Casemiro, Iniesta e Modric fazem grande partida.

Muita marcação, faltas, chegadas fortes e polêmica. Nada de gols.

46' Fim de papo.

45' Minuto final de primeiro tempo.

44' E teremos um minuto apenas de acréscimo.

43' E agora dividida na área catalã com Rakitic e Sergio Ramos e a posse é culé. Pior para o zagueiro espanhol.

42' OOOO BENZEMA... Livre na grande área, a bola veio pingando para o voleio do francês, mas ele bateu muito mal e isolou.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' PRA FOOOOOOOOOOORA! Iniesta para Neymar, que cruza, mas ninguém finaliza. A sobra é Dani Alves, que manda de primeira e a bola passa raspando o gol de Navas.

39' Ele pode decidir, pelo grande jogador que é, mas Benzema não está bem.

38' RAPAZ... O juiz deu falta de Alba em CR7 no ataque catalão. Seria outro grande ataque culé.

37' E os laterais do Real são mandados na área por Bale. Diferente.

36' Dividida joelho x joelho entre Messi e Casemiro. Jogo parado.

35' Muito nervoso, pegado, marcado. Os times fazem de tudo para não deixar o rival respirar.

34' Marcelo, quando sobe, deixa uma avenida em suas costas.

33' Barça vem deixando um buraco enorme no meio campo. Zaga culé fica muito recuada.

32' Modric se encontra no jogo e Real encontra mais espaços.

31' Real busca cadenciar o jogo, mas marcação catalã é muito boa.

30' FOORA! CR não pegou em cheio e saiu sem perigo.

29' VEM CR7!

28' AMARELO, MASCHERANO. Carrinho em Bale após passe do galês. Falta bem marcada e chance frontal para o Real.

27' É UM JOGAÇO! As chances vão aprecendo em meio às marcações e lances fortes.

26' AMARELO, SUAREZ. Mãozada na cara de Pepe, que encenou como Hollywood nunca viu.

25' MEU AMIGO, QUE JOGO!

24' FOOOOOOOOORA! Bale pega de canhota cruzado, mas alta demais.

23' OOOOOOOOOOOPA! Messi, no mano a mano contra a defesa, cortou pra direita e Sergio Ramos cortou dentro da área. Muitos pedidos de pênaltis!

22' PEPE! Suarez e Messi, mas o passe do uruguaio teve o zagueirão salvando.

21' FOOOORA! Neymar no mano preferiu tabela com Suarez, mas seu chute de canhota passou muito por cima.

20' Real não consegue armar jogadas e sofre pressão do Barça.

19' NAAAAAAAAVAS! Rakitic surgiu pelo meio mas preferiu abrir para Suarez. Pistoleiro mandou na área, Pepe cortou mal e Rakitic mandou de canhota no cantinho, obrigando Navas a milagre no cantinho!

18' UUUUUUUHUL! Messi na canhota, tirou da barreira e tirou um pouco do gol. Só tiro de meta.

17' CARVAJAL, AMARELO. Duas pernadas seguidas. Em Suarez e Iniesta. Falta perigosa catalã.

16' SALVA, RAMOS! Corta luz de Messi, Suarez abriu pra Neymar, que ajeitou e Iniesta mandou de primeira e Sergio Ramos salvou no meio do caminho!

15' PIQUÉ! Passagem de Bale pela direita, em posição duvidosa. OP galês cruzou, mas Piqué travou bem.

14' E a torcida aplaude neste minuto que simboliza o número da camisa de Cruyff.

13' Juizão não quer saber de dar margem para conversa e apita tudo.

12' E agora foi a vez de Modric sentar a bota em Busquets. Juiz tendo trabalho.

11' É CLÁSSICO! Jogo nervoso, pegado!

10' AMARELO, SERGIO RAMOS. Reclamou sobre a proteção de Luisito e toma cartão.

9' MINHA MÃE DO CÉU! Suarez protegeu balão de Bravo, Neymar surgiu pela direita, cruzou fechado e rasteiro para o uruguaio que saiu livre debaixo do gol, mas FUROU!

8' Até agora a maior marcação da partida é da torcida com Cristiano Ronaldo.

8' NAVAS! Iniesta já dá seu primeiro toque mágico, mas o goleirão foi corajoso para sair nos pés de Suarez.

7' Agora foi a vez de Bale estar impedido. Bola longa, mas o lance foi bem parado.

6' Jogada ensaiada não teve muito êxito e a zaga do Real respira.

5' Pancada em Rakitic. Vem Messi na bola na área merengue.

4' Madrid não adianta seu time e aguarda o rival em seu campo. Espera o contra ataque.

3' PARADO! Suarez recebe na frente, mas impedido. Mal marcado pela arbitragem.

O momento de respeito para com Johan Cruyff.

2' COMEÇA QUENTE! Messi busca inversão para Neymar, Modric se estica, desvia e ficam reclamando de toque de mão.

2' Muita discussão, vaias e o juiz deu falta para o Real.

1' E a primeira dividida forte com Busquets, Modric e Pepe, a bola sairia livre para Neymar e Suarez, mas a arbitragem parou.

1' A bola é catalã e Real aguarda em seu campo.

0' CHEGOU A HORA! ESTÁ VALENDO!

Real todo de branco para a clássico.

O Barça com seu uniforme principal. Camisa listrada em azul e grená, calção vermelho e meias azuis.

1 minuto de silêncio no maior respeito. Sepulcral.

Tudo pronto! Detalhes finais para o início da partida.

O Barça entra com uma camisa simbólica com número 14. Os torcedores erguem e montam o mosaico com "Obrigado Johan" e uma camisa com o seu número.

É um mosaico espetacular, emocionante, arrepiante!

HINO DO BARÇA. MOSAICO E EQUIPES SUBINDO COM A TORCIDA NA CAPELA!

Os times se preparam na boca do vestiário! Está chegando a hora!

Sensacional a reverência do torcedor catalão ao seu ídolo Johan Cruyff.

Stoichkov, Laudrup, Guadiola, Koeman, Zubizarreta, Busquets... Levam os torcedores às lágrimas.

No telão, imagens do holandês, com relatos de companheiros, comandados e diretores. A torcida se emociona junto.

E iniciam as homenagens ao ex-jogador Johan Cruyff.

Neste momento, as escalações são anunciadas com muita festa da torcida catalã.

Está chegando a hora! Camp Nou lotado, expectativa e em instantes os times chegam em definitivo.

15 minutos!

A torcida segue chegando. Muita movimentação, expectativa, como manda o manual de uma grande partida.

Os dois times sobem ao gramado! Momento de aquecer, concentração, sentir o peso da partida.

Os goleiros sobem ao gramado para o trabalho de aquecimento. Em instantes será a vez dos jogadores.

É clássico, é sangue, é rivalidade. E você terá todos os detalhes aqui na VAVEL Brasil.

Na reserva, Ter Stegen, Arda Turan, Rafinha, Bartra, Munir, Sergi Roberto e Vermaelen.

O atual campeão do mundo tem Bravo; Dani Alves, Pique, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Neymar, Suarez. Técnico: Luis Enrique.

BARCELONA ESCALADO!

Todos que estão disponíveis para Zidane.

O maior vencedor de Champions League vai com Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Bale, Cristiano Ronaldo; Benzema. Técnico: Zinedine Zidane.

REAL MADRID ESCALADO!

Os portões do Camp Nou estão abertos e as torcidas vão chegando. Promessa de mais de 90 mil pessoas!

1 hora! Em 60 minutos a bola vai rolar para Barcelona x Real Madrid.

São 18 visitas do Real contra o Barça líder. Retrospecto de 1 vitória, 3 empates e 14 derrotas.

Vestiário catalão se aprontando para a partida!

Jogadores do Barça presentes no Camp Nou!

Um pouco mais de uma hora e meia para o grande encontro do futebol espanhol. Siga aqui na VAVEL com o melhor pré-jogo da internet.

Cadeiras do Camp Nou prontas para o mosaico na entrada das equipes.

Esses são os jogadores disponíveis para o clássico do lado merengue.

Um mosaico com as cores da equipe e uma camisa de número 14, que Cruyff usava, será montada.

A camisa que o Barcelona usará em homenagem ao seu grande craque.

Mesmo assim, Zidane não poupará ninguém é escalará aquilo que tem de melhor.

Na Champions, equipe madridista encarará o Wolfsburg pelas quartas-de-final.

Derrotado no primeiro turno, Real quer devolver a derrota e ainda respirar na briga pelo título espanhol.

Ações nas arquibancadas e na camisa serão algumas das homenagens. Cruyff é ídolo na Catalunha.

Holandês mudou o estilo catalão de jogar e em sua homenagem, várias ações estão previstas para o clássico.

Há todo um clima especial. Duelo dos trios, jogo de camisas pesadas, provocações, lado político e será o primeiro após a morte de Johan Cruyff.

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes deste grande duelo hoje Barcelona x Real Madrid, horário de Brasília.

O palco do confronto Real Madrid x Barcelona entre as duas maiores equipes espanholas é o Camp Nou, que certamente estará lotado para mais um super jogo.

Camp Nou

FIQUE DE OLHO Barcelona x Real Madrid: Lionel Messi, atacante. O melhor jogador do mundo é o maior carrasco do Real e maior artilheiro do clássico. Se marcar um gol, chegará na marca dos 500 tentos.

FIQUE DE OLHO: Barcelona x Real Madrid: Cristiano Ronaldo, atacante: O craque merengue quer calar novamente o Camp Nou e fazer seu nome mais uma vez no clássico.

No último confronto entre Barcelona x Real Madrid, o time culé humilhou o maior rival em pleno Santiago Bernabéu com uma sacolada de 4 a 0, com show de Suarez.

As duas equipes irão com alguns desfalques. A data-Fifa no último fim de semana vai tirar alguns jogadores, como Varane e Mathieu.

O duelo Barcelona x Real Madrid antecede jogos pela Champions League. No meio da semana, o Barça encara o Atlético de Madrid em mais duelo regional pelo torneio continental.

O mundo vai parar! É o maior confronto espanhol e um dos maiores do mundo. Certamente teremos um jogo da grandeza das duas equipes.

O Real vem na terceira posição atrás do maior rival e de seu rival de cidade. A goleada na ida ainda está entalada e Zinedine Zidane terá seu primeiro clássico para pagar o erro.

1º colocado, o Barcelona quer aumentar a vantagem e ainda por cima carimbar em sua campanha duas vitórias contra seu maior rival.

A Liga é conhecida popularmente como Liga das Estrelas devido ao fato de reunir historicamente a elite do futebol mundial. As estrelas atuais da liga são Lionel Messi, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Iniesta, Neymar, Gareth Bale entre muitos outros. No passado, participaram também alguns dos melhores jogadores do mundo em suas respectivas épocas, como Di Stéfano, Evaristo de Macedo, Kubala, Ferenc Puskás, Johan Cruyff, Maradona, Mario Kempes, Hugo Sánchez, Davor Šuker, Stoichkov, Romário, Rivaldo, Luís Figo, Ronaldo, David Beckham, Zidane, Eto'o, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Radamel Falcao, Mesut Özil, Carles Puyol etc.

Um terceiro grupo é formado por Real Sociedad, com dois títulos, La Coruña, Sevilla e Real Betis, com um título cada, sendo portanto nove, o número de clubes que já se sagraram campeões espanhóis.

Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Valencia formam um segundo grupo das equipes mais vencedores da Espanha, vide rankings de títulos e de pontos conquistados, detendo estes clubes no conjunto um total de 24 títulos.

A dupla Real Madrid e Barcelona detém a grande maioria dos títulos, 55 no total. Das ultimas dez edições nove foram ganhas por eles, sendo que em oito Real e Barça se revezaram como campeão e vice. Nos últimos 20, 15 foram vencidos pela dupla, o que a faz a liga com o campeonato menos competitivo dos cinco mais importantes da Europa (Inglaterra, Itália,França, Alemanha e Espanha).

A Primera División do Campeonato Espanhol, conhecido como La Liga, é patrocinada pelo Banco BBVA. Também conhecida como Liga BBVA e ainda Liga das Estrelas, é disputada por vinte clubes, o sistema de disputa é o de pontos corridos, aonde os clubes jogam entre si no sistema de turno e returno.

