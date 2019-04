Fora de casa, Real Sociedad surpreende ao bater e tirar Sevilla da zona da UEL

Partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol e realizada no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Pela 31° rodada do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad surpreendeu e venceu o Sevilla por 2 a 1, fora de casa, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Com a vitória a Real Sociedad chegou a 38 pontos, na 10° posição. Na próxima rodada enfrentará o líder Barcelona em casa. Já o Sevilla está fora da zona de classificação para a Europa League. A equipe sevillista está setima posição com 48 pontos. Seu próxima partida será na quinta (7), pelo jogo de ida das quartas de finais da Europa Legue, contra o Athletic Bilbao, fora de casa.

Real surpreende Sevilla e marca dois gols em bolas paradas

A partida mal começou e a Real Sociedad abriu o placar. Aos 2, Illarramendi cobrou falta e Bergara cabaceou para as redes, sem chances para Sergio Rico. Os visitantes continuaram surpreendendo nos primeiros minutos, pressionando na saída de bola do Sevilla, não dando alternativas. Carlos Vela teve chance de ampliar o placar mas acabou finalizando de fora da área, longe do gol de Rico.

O Sevilla apenas chegou com certo perigo aos 30, depois que Gameiro recebeu em profundidade, o goleiro Rulli foi mas rápido e afastou a bola com o pés. No minuto seguinte a Real de novo chegou ao ataque, Oyarzabal cruzou pela esquerda, o zagueiro Krychowiak cortou a bola, evitando finalização de Xabi Prieto. A equipe sevillista chegou novamente, com Banega que achou Gameiro. O atacante cara a cara com Rulli perdeu a chance de empatar.

A Real Sociedad conseguiu aumentar a vantagem ainda antes do intervalo. Novamente em cobrança de falta. Ilarramendi cruzou para área e Krychowiak mandou para as próprias redes.

Sevilla até desconta, mas para no goleiro Rulli

Para o segundo tempo, o Sevilla voltou com uma alteração, o técnico Unai Emery trocou Cristóforo por Iborra. Logo de cara a equipe sevillista conseguiu descontar. Bergara agarrou Rami na área e o árbitro marcou pênalti. Gameiro bateu na direita Rulli e converteu. Logo após levar o gol, o treinador da Real Sociedad, Eusebio Sacristán também resolveu mexeu na sua equipe, Carlos Martínez deu lugar para Elustondo.

Após as substituições a Real, quase marcou o terceiro, mas Carlos Vela acabou mandando de cabeça para fora. O Sevilla respondeu e quase empatou com Gameiro, mas a finalização passou por cima do gol. Aos 14, Sacristán resolveu dar um novo gás para o seu e colocou Granero no lugar de Zurutuza. No Sevilla, Emery também fez sua segunda alteração, N'Zonzi no lugar de Krychowiak.

A equipe sevillista começou a apertar mas, buscando o empate e ainda viu Bergara cometer falta forte em Banega. O volante recebeu o segundo amarelo e foi expulso, a Real Sociedad ficou com um jogador a menos. Aproveitando a vantagem de jogadores o Sevilla aumentou a pressão. Vitolo fez boa jogada, passou por Yuri, Rulli fez grande defesa. O Sevilla fez sua última substituição quando Reyes saiu para a entrada de Konoplyanka.

Mais uma vez o Sevilla perdeu grande chances. Rulli errou na saída de bola, Vitollo acabou sendo travado por Iñigo Martínez no momento da finalização.Gameiro de novo, que recebeu e chutou cruzado de esquerdo, a bola acabou passando perto da trave.

Nos últimos minutos o Sevilla teve duas grandes ocasiões de gol. Banega chutou forte e Rulli novamente faz grande defesa. Ainda Banega colocou a bola na área e Iborra cabeceou para fora. Antes da partida terminar o defensor Mikel González entrou no lugar de Carlos Vela, para fechar mais a equipe da Real Sociedad. Ainda deu tempo para Konoplyanka finalizar e Rulli espalmar, assegurando a vitória da Real Sociedad.