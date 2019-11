Resultado Bayern de Munique x Benfica ao pela Uefa Champions League 2015/2016 (1-0)

Agradecemos a todos pela audiência , fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. Um grande abraço à todos e até a próxima

Com o resultado, o Benfica precisa vencer a próxima partida por 2 gols de diferença para classificar no tempo normal, Bayern tem a vantagem do empate, teremos prorrogação caso o Benfica ganhe por 1 a 0.

50' Final de jogo. O Bayern de Munique sai na frente!!

49' O jogo vai acabar o Benfica se segura para não tomar o segundo gol

47' Ribéry pela esquerda faz o cruzamento, a bola passou por todo mundo

46' 5 minutos de acréscimo

45' Substituição no Benfica: Entra: Samaris. Sai : Pizzi

43' INCRIVEL !!! Vidal dá um passe sensancional entre os zagueiros para Lewandowski sozinho cara a cara com o goleiro e tocou para Lahm mas a bola foi muito forte

41' Lahm abriu na direita para Coman que em velocidade desceu até o bico da área, acabou cruzando muito forte, a bola passou por todo mundo

40' Substituição no Bayern de Munique: Sai: Müller. Entra: Götze

39' Ribéry cobra ecanteio, Lewandowski sozinho na marca do pênalti cabeceou por cima do gol

38' Ribéry tentou cruzamento Almeida mandou para escanteio

37' Substituição no Benfica: Sai: Jonas. Entra: Salvio

36' QUASE BAYERN!! Ribéry em jogada individual entrou na área passou por dois defensores,e mandou para o gol. Ederson fez a defesa

34' Almeida cobrou lateral na área, a Vidal afastou a bola

32' Coman foi até a linha de fundo fez o cruzamento, mas pegou errado na bola

28' Ribéry fez boa jogada individual foi até a linha de fundo e tocou para Lewandowski que mandou de letra, mas a bola foi muito fraca

26' Gaitán cobra falta a bola passa por todo mundo

25' Substituição no Benfica: Sai: Mitroglou. Entra: Raúl Jiménez

24' Substituição no Bayern de Munique: Sai: Douglas Costa. Entra: Coman

21' Thiago lançou Vidal, o meia dominou sozinho e chutou forte mas estava em posição irregular

19' INCRIVEL!!!Almeida pela direita, fez o cruzamento rasteiro, Jonas de primeira finalizou em cima de Javi Martínez, na sobra Mitroglou mandou uma bomba, a bola passou por cima do gol

17' Cartão Amarelo para Lindelöf

15' Substituição no Bayern de Munique: Sai: Kimmich. Entra: Javi Martínez

13' ISOLOU!! Bernat pegou a sobra da defesa, da entrada da área, e mandou uma bomba, mas a bola foi parar na arquibancada

12' Cartão Amarelo para Jonas

11' NEUER!!!! Jonas recebeu na área dominou de peito, fez o giro e finalizou para uma bela defesa do goleiro.

10' Recomeça a partida

9' Jardel recebe atendimento médico no gramado

7' Bayern troca passes tentando achar um espaço na defesa adversária

4' Müller recebeu na meia lua e tocou para Lewandowski mas o atacante estava em posição de impedimento

2' Ribéry cobrou lateral para Bernat que tentou o cruzamento mas a zaga afastou para escanteio

0' Começa o segundo tempo!

As duas equipes estão de volta para a etapa final

Foi um primeiro tempo equilibrado, o Bayern começou o jogo com uma enorme pressão, logo aos 2 minutos Vidal abriu o placar de cabeça. O Benfica sentiu o gol até os 20 minutos, depois melhorou na partida e o time da casa teve dificuldades em chegar ao gol, o Benfica tentou empatar mas não teve grande efetividade

48' Final de primeiro tempo!

47' Eliseu cobra lateral na área, após bate rebate Gaitán finalizou de primeira em cima de Vidal

45' Renato recebe atendimento médico no gramado

44' Benfica erra muitos passes no meio de campo.

41' Cartão Amarelo para Bernat

40' Douglas Costa fez ótima jogada individual e cruzou na segunda trave para Ribéry que tentou de voleio mas pegou mau na bola

39' Lahm recebe falta de Gaitán no meio de campo

35' UUUUUUUUH! Müller cruzou para Vidal que desviou de cabeça, a bola passou raspando o travessão

32' EDERSON DE NOVO!! Em cobrança ensaia, Thiago deu um toque por cima da barreira para Müller que dividiu com o goleiro o qual fez boa defesa

30' Ribéry recebeu pela esquerda e foi avançando até receber falta de Lindelöf

28' Gaitán recebeu pela esquerda, Lahm tentou fazer o corte de carrinho a bola bateu no braço do jogador o juíz mandou seguir o lance

25' Bayern troca passes pelo meio de campo

22' Gaitán cobra escanteio na segunda trave, Neuer sai de soco para afastar o perigo

20' EDERSON SENSACIONAL!! Thiago cruzou para Müller que sozinho dentro da área finalizou de primeira para a bela defesa do goleiro

19' André Almeida pela direita cruzou para Mitroglou que desviou de cabeça para fora

17' Veja o gol de Vidal para o Bayern:

15' QUASE O SEGUNDO!! Lahm recebeu de Doulgas Costa na área e fez o cruzamento rasteiro para Lewandowski mas o goleiro saiu para fazer a defesa

13' Ribéry dominou, pela esquerda fez o corte para dentro e finalizou muito longe do gol

11' Em cobraça de escanteio ensaiada, Douglas Costa cruza nas mãos de Ederson

9' Douglas Costa mandou uma bomba de longe para a defesa do goleiro

9' Gaitán em contra-ataque tentou lançar Mitroglou mas Alaba fez o corte

7' Douglas Costa virou o jogo para Ribériy que cruzou para Lewandowski que cabeceou muito fraco.

5' O Bayern mantém a posse de bola no campo de ataque

2' Lewandowski recebeu na área e tocou na esquerda para Bernat, que cruzou na cabeça de Vidal, sozinho mandou para o fundo da rede

2' GOOOOOOOOOOOL DO Bayern de Munique!!!! Vidal

1' O Bayern está todo de vermelho e o Benfica vem com seu uniforme branco

0' Começa o jogo!!

Vai começar a partida

Além de Bayern de Munique e Benfica, jogam no mesmo horário pelas quartas da Champions League Barcelona x Atlético de Madri

Hino da Champions League sendo executado

As duas equipes já estão no gramado

Faltando menos de 15 minutos o estádio está completamente lotado

Pré Jogo: Bayern de Munique e Benfica iniciam duelo pelas quartas de final da Uefa Champions League

O Benfica tem no banco: Paulo Lopes, Lisandro, Semedo, Samaris, Salvio, Talisca e Raúl

Reservas do Bayern: Ulreich, Rafinha, Rode, Xabi Alonso,Javi Martínez, Mario Götze, Coman

As duas equipes estão no gramado da Allianz Arena fazendo trabalho de aquecimento

Benfica escalado: Ederson; André Almeida, Lindelof, Jardel, Eliseu; Fejsa, Renato Sanches, Pizzi, Nico Gaitán; Jonas e Mitroglou

Bayern de Munique escalado: Neuer, Lahm, Kimmich, Bernat, Alaba, Vidal, Thiago Alcântara, Douglas Costa, Ribéry, Müller, Lewandowski.

A VAVEL Brasil trará todos os detalhes durante todo o dia até o início do duelo, às 15h30, no horário de Brasília.

A bela e gigante Allianz Arena será o palco de mais um grande clássico pela Liga dos Campeões. Certamente teremos mais de 70 mil pessoas acompanhando essa grande partida.

FIQUE DE OLHO Jonas, atacante: Brasileiro e convocado para o último jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2018, centroavante é artilheiro da Europa na atual temporada, com 30 gols. Oportunismo do atacante é a esperança dos encarnados para conquistar um bom resultado na Alemanha.

FIQUE DE OLHO Douglas Costa, meio-campo: Brasileiro e figura recorrente durante as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2018 com a camisa da Seleção Brasileira, jogador recebe excelentes críticas por sua velocidade e saída de jogo pelas pontas, criação e finalização de jogadas. Pode ajudar o clube da Baviera a conquistar um bom resultado diante de seu torcedor.

O Benfica conquistou uma vitória importante no último fim de semana pelo Campeonato Português. Encarnados golearam o Braga por 5 a 1 no Estádio da Luz e segue com dois pontos de vantagem em relação ao Sporting, segundo colocado no torneio nacional.

O Bayern de Munique continua disparado na ponta da tabela da Bundesliga. No último sábado (02), os bávaros venceram o Eintracht Frankfurt por 1 a 0, com um golaço de Ribéry. Com o resultado, o clube segue oito pontos à frente do Borussia Dortmund, segundo colocado no Campeonato Alemão.

E nada melhor do que começar os trabalhos com um duelo de equipes que vivem boa fase nos campeonatos nacionais. E é isso que Bayern de Munique x Benfica farão na tarde desta terça-feira.

A maior competição de clubes chega num momento importante. É a abertura das quartas de final do principal torneio interclubes do mundo.

O torneio tem o Barcelona como atual campeão, clube este que tentará repetir o feito e levantar a cobiçada "orelhuda" pela sexta vez em sua história.

De Berlim à Milão, a Uefa anunciou que o San Siro será o palco da decisão da Champions League nesta temporada. O estádio sediará a final pela quarta vez. Nos anos de 1965, 1970 e 2011, os campeões foram Internazionale, Feyenoord e Bayern, respectivamente.

Boa tarde, amante do futebol europeu! Acompanhe em tempo real a partida entre Bayern de Munique x Benfica válida pela Uefa Champions League 2015/2016! Fique conosco!