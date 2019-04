Xabi Alonso declara: “Se eu não me sentisse bem, eu não estaria aqui"

O meio campista espanhol, Xabi Alonso, atualmente no Bayern de Munique deu declarações pertinentes a respeito do atual momento do clube alemão e sobre sua carreira. Em entrevista concedida ao portal Goal, o experiente atleta e também um dos pilares da equipe, ressaltou questões relacionadas à seu compatriota Pep Guardiola - atual treinador do clube bávaro - e também sobre seu sucessor, Carlo Ancelotti.

Apesar do bom momento, o Bayern de Munique atravessa um período de transição. A equipe que hoje domina o futebol alemão e está na elite do futebol europeu, em um futuro muito próximo passará por mudanças em seu comando técnico e consequentemente, mudanças em sua filosofia e estilo de jogo.

A partir da próxima temporada, o espanhol Pep Guardiola comandará o Manchester City, enquanto o italiano Carlo Ancelotti assumirá o Bayern. Surgiram muitas críticas após a antecipação do anúncio, na justificativa de que o planejamento de Guardiola no clube inglês desviaria seu foco na Baviera, mas segundo Xabi Alonso a equipe não sofreu em momento algum. “Ele está exigindo de si mesmo e dos jogadores. Ninguém pensa na próxima temporada, estamos focados apenas nessa, porque há grandes desafios chegando e teremos tempo para cumprimentar Pep como ele merece”, disse o atleta.

Xabi Alonso em ação pelo Bayern de Munique (Foto: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

Xabi Alonso também disse que Pep Guardiola não mudará sua filosofia de jogo com a transferência para a Inglaterra e ressaltou os benefícios que os atletas que trabalham com o espanhol levam por toda sua carreira. “Pode parecer óbvio, mas não é, Pep construiu um estilo muito claro. Ele gosta de ter o controle do jogo, principalmente no setor do meio campo, porque ele acha que é a melhor maneira de vencer, para ter mais oportunidades de gol e sofrer menos. Quando você aprende a compreendê-lo, você muda a maneira de jogar futebol. Muitos têm aprendido com ele, estamos todos melhorando em nossas funções e não há dúvidas de que o que foi construído por ele também será muito útil no futuro", explicou Alonso.

O atleta de 34 anos, antes de se transferir para o Bayern defendia o Real Madrid, clube no qual teve oportunidade de trabalhar com Carlo Ancelotti. O atleta falou sobre as qualidades do treinador italiano e disse que os torcedores bávaros não devem temer a sua chegada. “Ancelotti é inteligente o suficiente para não ter apenas um estilo de jogo, ele sempre se adaptou à diversas situações. Já trabalhou na Itália, Inglaterra, Espanha e agora chega à Alemanha e não será um problema. O histórico fala por ele, esteve apenas em clubes de ponta e onde quer que tenha passado, estabeleceu um bom relacionamento com todos. Ele é um vencedor, mas de qualquer forma, mas não vamos falar sobre a próxima temporada, eu prefiro pensar no agora porque ainda temos muito o que jogar”, afirmou.

Xabi Alonso trabalhará com Carlo Ancelotti novamente - na próxima temporada – e mesmo aos 34 anos se sente bem e não acha que é o momento de parar. “Algumas pessoas dizem que eu sou velho demais ou que aos 34 anos estou um pouco lento?”, perguntou. “Eu não fui rápido aos 20 anos e não serei agora, eu não vou mudar e acho que a idade é apenas um número. Eu me sinto bem, é por isso que continuo jogando em um nível elevado. Se eu não me sentisse bem, eu não estaria aqui", finalizou o atleta.