Resultado PSG x Manchester City na Champions League (2-2)

17:44 Obrigado a todos que ficaram conosco até aqui neste jogo! Continue navegando no site para acompanhar as repercussões dos dois times e muito mais do mundo dos esportes! Até a próxima e um forte abraço!

17:43 Enquanto os times não se enfrentam na próxima terça-feira (12), voltam suas atenções aos campeonatos nacionais. O PSG visita o Guingamp às 12h do sábado (9) e o Manchester City recebe o West Bromwich no mesmo dia, mas às 13h30.

17:39 Com o resultado, o Manchester City é a equipe que tem a vantagem pra volta. Pra avançar, os ingleses podem empatar por 0 a 0 e 1 a 1 e, claro, vencendo também. O PSG, por outro lado, precisará vencer a partida ou empatar com 3 ou mais gols (3 a 3, 4 a 4...). O 2 a 2 leva a partida para a prorrogação.

90+4' FIM DE PAPO NO PARC DES PRINCES! Em jogo fantástico protagonizado pelas equipes, PSG e Manchester City ficaram no empate por 2 a 2 e levam a definição do embate para a Inglaterra, na próxima terça-feira (12).

90+1' SUBSTIUIÇÃO NO MANCHESTER CITY! Sai: Aguero. Entra: Kolarov.

90' Lucas recebe no meio e arremata por cima do gol.

90' Di María faz levantamento para a área, mas a marcação afasta.

87' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY! Sai: David Silva. Entra: Bony.

85' Esticada para Aguero no ataque e David Luiz se joga pra evitar que a bola chegue ao argentino.

85' CARTÃO AMARELO PARA NAVAS!

82' CARTÃO AMARELO PARA MANGALA! Por falta em Matuidi.

81' Di María cruza alto para Cavani, mas o impedimento já estava marcado.

79' Nesta altura da partida as equipes começam a mostrar sinais de cansaço e toda aquela intesidade de outrora não é mais vista.

76' SUBSTITUIÇÕES NO PSG! Saem: Rabiot e Aurier. Entram: Lucas e Van Der Wiel.

76' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY! Sai: De Bruyne. Entra: Delph.

74' De Bruyne lança Aguero, mas a zaga consegue cortar.

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO MANCHESTER CITY!!! E É GOL BRASILEIRO!! FERNANDINHO EMPATA NO PARC DES PRINCES!! Sagna faz cruzamento, ninguém corta e Fernandinho chuta, desviado na marcação, fazendo a bola ir pras redes!

65' PSG agora passa a controlar mais a partida de maneira geral, tendo mais a bola, mesmo com o resultado nas mãos.

62' UUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHH!! QUASEEEE!!! Ibrahimovic cabeceia na trave e Cavani vira um voleio, mas a bola sai por cima do gol!

61' Cruzamento proferido para a área e Mangala consegue subir mais que o marcador e afasta.

60' David Silva recebe na área e chuta, mas a marcação corta.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO PARIS SAINT-GERMAIN!!!! RABIOT!!!! Di María bate escanteio e Cavani manda pro gol de cabeça, mas Hart faz defesa para o lado. Rabiot, esperto, aparece para empurrar para o gol sem goleiro, virando para os franceses!

58' UUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHH!!! Maxwell cruza rasteiro e Otamendi tira para escanteio, mas a bola passa perto da trave.

55' David Silva avança na área, abre pra direita e chuta pro gol, mas Trapp defende a bola.

54' Matuidi faz novo cruzamento, mas Mangala afasta.

51' Cavani recebe na área e cruza pra Ibrahimovic, mas o sueco não consegue vencer Hart.

47' CARTÃO AMARELO PARA MATUIDI! Por falta em Otamendi.

46' Matuidi cruza para Ibrahimovic, mas o atacante estava impedido.

45' ROLA A BOLA PRO SEGUNDO TEMPO! O PSG dá a saída.

16:44 Os times vão voltando para o gramado para dar início à segunda etapa.

16:37 Confira os gols da partida até o momento, de De Bruyne e Ibrahimovic:

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45+1' Matuidi recebe de Di María, cruza para a área, mas a bola vai muito alto.

45' Mais um minuto de acréscimo.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO PARIS SAINT GERMAIN!!! IBRAHIMOVIC!!!!! Fernando recebe de Hart e, na tentativa de consertar lambança feita, chuta em cima do sueco e acaba fazendo com que a bola morra no fundo das redes.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO MANCHESTER CITY!!! KEVIN DE BRUYNE É O NOME DELE!! Fernando corta passe de Matuidi, carrega e toca para De Bruyne na direita que, sozinho, chuta para o fundo das redes, abrindo o placar no Parc des Princes.

36' Clichy tenta cruzamento na esquerda, mas Trapp fica com ela.

35' CARTÃO AMARELO PARA FERNANDO! Por falta em David Luiz.

34' Os donos da casa agora mantém maior posse da bola, tocando sempre efetivamente, buscando alguma jogada.

32' Ibrahimovic cobra falta com força, mas a bola fica na barreira.

30' Matuidi recebe pela esquerda e faz o cruzamento, mas a zaga tira.

26' David Silva bate escanteio e Otamendi sobe mais alto que todos pra mandar pro gol. Contudo, Trapp fez a defesa.

24' UUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHH!!! Otamendi sai errado e Ibrahimovic recebe passe entre a zaga. O sueco bate pro gol no um contra um com o Hart, mas chuta por cima.

22' Aguero carrega sozinho no meio de três marcadores pela direita e cruza, mas a zaga corta.

20' UUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHH!!! Em contra-ataque rápido, Navas recebe de De Bruyne e cruza para Silva que aparece dentro da área. O espanhol manda de cabeça, mas a bola passa à direita do gol adversário.

18' PSG troca passes no campo de defesa, buscando alguma alternativa.

15' HAARTTTTTT DE NOVO! Aurier recebe passe de Matuidi, cruza para o outro lado da área e Ibrahimovic, sozinho, cabeceia para o gol, vendo o inglês defender seu arremate novamente.

15' Ibrahimovic recebe na área, tenta levar a marcação no corpo e chuta, mas explode na zaga.

14' DEEEEEEEEEEFEEEEEEEEEEEEEENDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEU HAAAARTTTTT!! SENSACIONAL O INGLÊSS!!!!! Ibrahimovic cobrou de maneira rasteira no lado direito de Hart, que pulou no lugar certo pra defender.

13' É PÊÊÊÊÊNALTI PRO PSG!!! EM CIMA DO DAVID LUIZ, DESSA VEZ ELE DEU!!! Brasileiro domina na área após cruzamento, tenta limpar a marcação e chama o toque pra cair.

11' CARTÃO AMARELO PARA CLICHY! Por falta em Aurier.

8' Di María recebe pela esquerda, domina bem e chuta cruzado, mas a bola passa na frente do gol de Hart, que espera bola sair.

7' OPAAAAA!! No contra-ataque, Matuidi, sozinho, disputa espaço com Mangala e cai na área, mas o árbitro não marca o pênalti.

6' No escanteio, a bola cai no pé da marcação que afasta.

6' O City tenta investida pela direita com De Bruyne, mas a zaga corta.

3' Com proposta bem ofensiva, o Manchester City já chegou duas vezes no ataque, mas sem chances reais de gol, apenas cruzamentos até então.

1' City começa ofensivo e Aguero, lançado na velocidade, sofreu falta do brasileiro.

1' CARTÃO AMARELO PARA DAVID LUIZ! Por falta em Aguero.

0' ROLA A BOLA NO PARC DES PRINCES! O City dá a saída.

Agora os jogadores caminham pelo gramado e, perfilados, ouvem o famigerado hino da Champions League.

Os dois times estão no túnel de acesso ao gramado, apenas esperando autorização do árbitro para iniciar a cerimônia de entrada. Quase tudo pronto!

Para Manuel Pellegrini, comandante do City, o embate está totalmente aberto com ambos os times tendo chances iguais de passar. "O PSG tem um projeto bem semelhante com o nosso [no Manchester City]: eles querem desenvolver todas as partes do time e, portanto, tenho grande respeito por eles. Se são favoritos? Acho que não. É 50% de chance pra cada um", explicou o chileno.

Na coletiva de imprensa de ontem, o técnico do PSG, Laurent Blanc, comparou bem as duas equipes, afirmando que será um grande jogo pela semelhança de estratégias. "O Manchester City joga de tal maneira que procure controlar o jogo, se sentindo mais confortável atacando do que defendendo, diferente do Chelsea. Eles jogam como nós e, por isso, será uma partida muito intensa", comentou o francês.

O Manchester City, visitante da vez, vai começar a partida com: Hart, Sagna, Otamendi, Mangala, Clichy, Fernando, Fernandinho, Navas, Silva, De Bruyne, Aguero.

Os donos da casa, PSG, vêm a campo com: Trapp; Aurier, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell; Rabiot, Motta, Matuidi; Di María, Ibrahimovic, Cavani.

Faltando pouco menos de uma hora para o início do jogo, as equipes anunciaram sua escalação.

O palco do confronto será o Parc des Princes, ou Parque dos Príncipes no bom português. O estádio de 118 anos está localizado na zona oeste de Paris e tem capacidade para 48.527 torcedores que provavelmente encherão todos os assentos possíveis.

FIQUE DE OLHO! Sérgio Kun Agüero. O também argentino costuma ser fatal no ataque. Dono de agilidade, velocidade e finalização invejáveis, o atacante do City pode ser um problema grande até para as melhores defesas do mundo. Se o PSG quiser triunfar sobre os ingleses evitando sofrer gols, conseguir anular Agüero é um bom começo para tal.

FIQUE DE OLHO! Ángel Di María, meia do PSG. O argentino já provou pro mundo do que é capaz. Inteligente, eficiente e ousado em campo, o atleta sempre busca criar situações de gols para seus companheiros e, como poucos, encontra espaços para passes que ninguém vê. Além de toda a eficiência passadora, o jogador pode aparecer fazendo algum gol também com um chute de fora da área, bem como em rebotes.

Enquanto que no inglês, o Manchester City está em quarto e vê a vaga para a próxima UCL ameaçada. Também no último sábado, a equipe viajou até Dorset para enfrentar o Bournemouth e, assim como os rivais de logo mais, não teve conhecimento do adversário, aplicando um sonoro 4 a 0.

Em seus campeonatos nacionais, no entanto, os times vivem fases diferentes. No francês, o PSG já se sagrou campeão e só cumpre tabela. Na última rodada, disputada no último sábado (2), os parisienses atropelaram o Nice por 4 a 1 no Parc Des Princes.

E nada melhor do que começar os trabalhos com um duelo entre os 'novos ricos' na Europa. O Paris Saint-Germain, que vem em ascenção continental desde 2011, e o Manchester City, estreante nesta fase da competição.

A maior competição de clubes chega num momento importante. É a abertura das quartas de final do principal torneio interclubes do mundo.

O torneio tem o Barcelona como atual campeão, clube este que tentará repetir o feito e levantar a cobiçada "orelhuda" pela sexta vez em sua história.

De Berlim à Milão, a Uefa anunciou que o San Siro será o palco dadecisão da Champions League nesta temporada. O estádio sediará a final pela quarta vez. Nos anos de 1965, 1970 e 2001, os campeões foram Internazionale, Feyenoord e Bayern, respectivamente.

O Barcelona encerrou o último ano com títulos a níveis nacional e internacional. No entanto, os catalães terão uma missão ainda mais difícil que conquistar um triplete na temporada 2015/2016, trata-se de ser bicampeão da Uefa Champions League, feito que nenhum clube conseguiu até então.

Desde 1992, quando a extinta Copa dos Campeões da Europa deu lugar a Uefa Champions League, nenhum clube conseguiu conquistar o maior torneio do continente por duas vezes seguidas. Como Milan (93-94/94-95), Ajax (94-95/95-96) e Juventus (95-96/96-97) conseguiram chegar nas finais no ano seguinte aos títulos, mas todos bateram na trave e amargaram o vice-campeonato.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe em tempo real a partida entre Paris Saint-Germain x Manchester City válida pelas quartas de final (ida) Uefa Champions League 2015/2016! Fique conosco!