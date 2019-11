Resultado Wolfsburg x Real Madrid na ida da Champions League (2-0)

Obrigado a todos que acompanharam este jogo histórico conosco. Um abraço e até a próxima.

Wolfsburg e Real Madrid retornam aos gramados no próximo sábado (9). Enquanto os Lobos recebem o surpreendente Mainz às 13h30, os merengues recebem o também surpreendente Eibar, às 11h.

A partida de volta acontecerá na próxima terça-feira (12), às 15h45, no Santiago Bernabeu, em Madri. Os merengues precisam de um 2 a 0 para levar a eliminatória para a prorrogação. Um 3 a 0 classifica os merengues. Lobos podem perder por até um gol de diferença ou até por dois, contanto que faça um gol na casa do adversário.

90+4' Fim de papo em Wolfsburg! Os Lobos surpreendem e vencem os merengues por 2 a 0! Gols de Ricardo Rodríguez e Arnold.

90+2' Substituição no Wolfsburg: Sai Draxler, entra Schäfer.

89' NAVAS! Kruse recebe de Draxler na esquerda, corta a marcação e bate para o gol, mas o costarriquenho salva os merengues.

88' Marcelo lança Jesé, que coloca na frente, mas não alcança a bola.

86' Bale manda para dentro da área, mas Benaglio sai com perfeição e fica com a bola.

84' Substituição no Real Madrid: Sai Kroos, entra James Rodriguez.

84' Substituição no Wolfsburg: Sai Schürrle, entra Kruse.

81' IH RAPAZ! Invasão de campo!

79' Substituição no Wolfsburg: Sai Bruno Henrique, entra Träsch.

77' Olha os Lobos! Mais um contra-ataque, dessa vez puxado por Draxler, que vira com Bruno Henrique, que domina, invade a área e bate cruzado, mas Navas defende.

73' Pressão merengue! Danilo tenta o cruzamento, a bola bate na defesa e fica com Bale, que solta a perna de direita, mas manda por cima.

72' Benaglio! Após mais uma troca de passes, Isco deu ótimo passe em profundidade para Ronaldo, que recebeu dentro da área, tocou na saída do goleiro suíço, mas Benaglio fez boa defesa.

70' Após troca de passes, Bale recebe no meio, corta a marcação, mas manda por cima.

69' TEMPO QUENTE! Após empurra empurra, Arnold e Bale tomaram cartão amarelo.

68' INCRÍVEL, SCHÜRRLE! Bruno Henrique puxou contra-ataque e virou para Schürrle, que invadiu a área e bateu para o gol, mas a bola subiu demais.

66' Ronaldo aciona Danilo, que cruza e Dante chega bem.

63' Substituição no Real Madrid: Sai Modric, entra Isco.

61' Ronaldo cobra falta, mas a bola pega na defesa e vai pela linha de fundo.

60' Cartão amarelo para Luiz Gustavo por falta em Cristiano Ronaldo.

60' Jogo fica equilibrado e calmo neste momento.

57' Bale recebe na esquerda, levanta a cabeça, cruza e Ronaldo cabeceia para fora na segunda trave.

55' Cartão amarelo para Benaglio por demora na reposição.

54' Êh, juizão! Kroos tenta passe para Jesé no meio, mas o árbitro fica no meio.

49' Que beleza! Ronaldo ganha de Naldo, avança pelo meio e na hora de chutar, escorrega.

48' Olha o Real! Bale avança pela esquerda e cruza para Ronaldo, que pega de primeira, mas manda para fora.

48' Kroos recebe no meio após troca de passes e solta a bomba, mas manda por cima.

47' Merengues começam melhor a segunda etapa.

45' Começa a segunda etapa!

Equipes já retornaram ao campo.

Lobos foram mais eficientes e estão na frente. Real Madrid está perdido na marcação e até consegue criar, mas peca na hora de finalizar a jogada.

45+1' Fim de primeiro tempo! Resultado mais que surpreendente na Alemanha: Wolfsburg 2-0 Real Madrid. Ricardo Rodriguez, de pênalti, e Arnold marcaram.

45' Bale cobra falta perto na entrada da área, mas manda por cima.

43' Marcelo passa errado, Bruno Henrique recebe, puxa contra-ataque, cruza, mas Kroos tira e salva os merengues.

41' Após contra-ataque, Ronaldo recebe na direita, passa para Danilo, que cruza e Benaglio vai bem de novo.

40' Substituição no Real Madrid: Sai Benzema, entra Jesé.

40' Benzema fica no chão com dores. Jogo parado.

38' Que beleza! Draxler recebe na esquerda, faz uma jogada de efeito, puxa para o meio, mas manda longe.

36' Benaglio firme! Kroos recebe na esquerda, corta para o meio e solta a perna, mas o goleiro suíço faz defesa firme e segura.

35' Naldo! Marcelo lança Bale, que tenta vencer na corrida, mas o zagueiro brasileiro é perfeito no corte.

32' Quase, Madrid! Bale recebe na esquerda, corta a marcação e cruza para Benzema, que cabeceia muito perto do gol de Benaglio.

28' Quase o terceiro! Schürrle recebe no meio, avança e bate cruzado, mas Navas defende.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO WOLFSBURG!!!!!!!! E QUE BELÍSSIMO GOL! Draxler, mais uma vez, recebeu na esquerda, avançou pelo meio e abriu com Bruno Henrique. O brasileiro dominou e cruzou rasteiro para Arnold, que apareceu na pequena área e completou de carrinho pra o gol. 2-0 Wolfsburg!

21' Casemiro recebe no meio e arrisca, mas manda por cima.

19' Cartão amarelo para Vieirinha por falta em Marcelo.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO WOLFSBURG!!!!!! Ricardo Rodríguez cobra com perfeição e abre o placar na Volkswagen Arena! 1 a 0 Lobos.

16' PÊNALTI PARA O WOLFSBURG! Após cruzamento de Draxler, Schürrle arma o chute, mas Casemiro toca no alemão e o árbitro marca o pênalti.

15' Bruno Henrique arrisca de fora da área, mas Navas faz fácil defesa.

13' BENAGLIO! Após linda bola de Casemiro, Benzema recebeu, cortou Dante e tocou na saída de Benaglio, mas o goleiro suíço fez grande defesa com o pé. Na sobra, Bale pegou de primeira, mas mandou para fora.

12' Olha os Lobos! Draxler é acionado pela esquerda no contra-ataque, puxa para o meio e cruza na segunda trave para Bruno Henrique, que cabeceia em cima de Navas.

9' Lá vem os merengues! Após mais uma troca de passes, Marcelo aparece pelo meio e abre na esquerda com Bale, que cruza, mas a zaga afasta.

8' Bale recebe na esquerda, avança e cruza rasteiro para Ronaldo, mas Benaglio sai nos pés do português e fica com a redonda.

3' Segue! Defesa dos Lobos tira mal, Bale tenta ficar com a bola e leva um encontrão de Luiz Gustavo, mas o árbitro deixa seguir.

3' Real Madrid começa com muito mais posse de bola neste início.

1' NÃO VALEU! Com um minuto de jogo, após troca de passes, Benzema acha Ronaldo livre na área, que toca por debaixo de Bengalio e manda para o gol, mas o juiz marcou impedimento.

0' Rola a bola! Começa Wolfsburg x Real Madrid!

Toca o hino mais belo do mundo! Wolfsburg e Real Madrid estão no gramado da Volkswagen Arena!

O outro jogo do dia nas quartas de finais da Champions é entre os ricos PSG e Manchester City, que duelam no Parc des Princes, em Paris. Acompanhe todas as emoções desse jogão conosco!

Banco dos Lobos: Casteels, Schäfer, Ascues, Kruse, Dost, Träsch e Knoche.

Banco merengue com Isco, James Rodríguez e a surpresa: Carvajal. Zidane faz uma rotação na lateral direita.

Bruno Henrique, ex-Goiás, e Casemiro titulares na partida de hoje. Numa quartas de finais de Uefa Champions League!

Real Madrid escalado! Navas; Danilo, Pepe, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Kroos e Modric; Bale, Benzema e Ronaldo.

Wolfsburg escalado! Benaglio; Vieirinha, Naldo, Dante e Ricardo Rodríguez; Guilavogui e Luiz Gustavo; Arnold, Draxler e Schürrle; Bruno Henrique.

A lista de desfalques de Hecking é relativamente pequena. Machucados, Bas Dost, Paul Seguin e Sebastian Jung não são opções para a partida. Apontado como possível ausência até o final da temporada, Naldo pode figurar entre os titulares. Reserva na derrota para o Bayer Leverkusen, Luiz Gustavo deve atuar desde o princípio do jogo.

"O Real Madrid é um dos melhores clubes da Europa e claramente também é um dos favoritos para levar o títula da Uefa Champions League nesta temporada - como é em cada ano. Mas não há nada para nós termos medo. Vamos buscar a nossa oportunidade", ponderou.

Mais otimista, o técnico Dieter Hecking teceu breves elogios adversários de logo mais, ao passo que ressaltou que sua equipe não tem o que temer.

"Temos 2% de chance. É sempre melhor dizer a verdade. Digo uns 2% porque não temos muita experiência nas quartas de final e nem na Liga dos Campeões, com jogadores que é a primeira vez que vão jogar quartas de final e é nisso que o Real Madrid está muito à frente. Ganharam a Liga dos Campeões há dois anos, eles sabem o que têm que fazer nessas partidas. Vamos brigar. Eu digo aos meus companheiros que temos que curtir, fazer uma partida concentrada e tentar ganhar do Real Madrid", analisou.

O desempenho, porém, não deslumbra os jogadores alviverdes. Pelo menos o zagueiro Dante. Indagado ao longo da semana, o brasileiro apostou por baixo as chances da sua equipe no confronto contra o Real Madrid, citando argumentos que sustentam o seu pessimismo.

Em contraste com a campanha decepcionante dentro das fronteiras alemãs, o Wolfsburg encerrou a fase de grupos da Uefa Champions League na liderança da chave B. Em seis jogos, os Lobos colecionaram quatro vitórias e duas derrotas, ostentando a melhor defesa e o melhor ataque do grupo - integrado também por PSV, Manchester United e CSKA Moscow - neste curto período.

"Acredito que são muitos jogadores que podem criar dificuldades. Não são fisicamente fortes, mas sabem jogar, são rápidos no ataque. Certamente nos darão dificuldade. Mas depois de dizer isso, o que mais me interessa é que o nós vamos fazer. Somos o Real Madrid e queremos fazer o nosso jogo", arrematou.

O francês tem ciência do favoritismo da sua equipe. O próprio comandante tocou no assunto ao longo da entrevista coletiva. Reconhece, porém, pontos fortes do rival, e não espera por vida fácil em Wolfsburgo.

"A verdade é que ganhar o clássico como fizemos me deixa muito contente. Sobretudo pelos jogadores. Não é fácil ganhar em Barcelona, e é importante para o moral. Mas antes do clássico, já tinha dito que eu estava em um bom momento. Por exemplo, diante do Sevilla. Agora temos que continuar, porque vai vir o mais difícil. Cada um que vier vai ser mais complicado", ponderou.

Embalado pela vitória sobre o Barcelona no último final de semana, o técnico Zinedine Zidane, já em solo alemão, frisou a importâncias das consequências do triunfo - e da forma como ele foi conquistado - no superclasico. Salienta, contudo, que a boa fase não vem de agora.

O palco do confronto é a Volkswagen Arena, casa dos Lobos, que promete ficar entupida para um dos jogos mais importantes da história do clube.

FIQUE DE OLHO Wolfsburg x Real Madrid: Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid. Após o gol da virada e vitória contra o Barcelona, Ronaldo virá com ainda mais sede de gol para este confronto.

FIQUE DE OLHO Wolfsburg x Real Madrid: Julian Draxler, meia do Wolfsburg. Um dos grandes talentos do futebol alemão, o jovem Draxler comanda os Lobos nesta temporada e será essencial para que a equipe alemã tenta surpreender os merengues.

Pode-se dizer que o Wolfsburg joga todas suas fichas na Champions, já que no Campeonato Alemão está apenas na oitava colocação. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid está na terceira colocação e a sete pontos do líder e rival Barcelona.

A maior competição de clubes chega num momento importante. É a abertura das quartas de final do principal torneio interclubes do mundo.

