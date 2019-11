Resultado Borussia Dortmund x Liverpool na Europa League (1-1)

18:05 Ficamos por aqui com mais uma transmissão em tempo real! Fique conosco para acompanhar as repercussões e outras notícias do futebol mundial. Obrigado a todos que ficaram até aqui, uma boa noite e um abraço!

18:04 Quando os times se enfrentarem novamente na próxima quinta-feira (14), também às 16h05, o Dortmund precisará vencer a partida ou empatar marcando dois ou mais gols (2 a 2, 3 a 3...). O Liverpool se classifica ganhando ou empatando por 0 a 0. 1 a 1 leva a partida à prorrogação.

18:02 Os dois times agora se concentram em seus campeonatos nacionais. O Dortmund visita a Gelsenkirchen para enfrentar o Schalke 04, fazendo o Clássico das Multidões no próximo domingo (10) às 10h30. O Liverpool recebe o Stoke no mesmo dia, mas às 12h.

90+2' FIM DE PAPO NO SIGNAL IDUNA PARK! Em primeiro tempo intenso e segundo tempo mais calmo, Borussia Dortmund e Liverpool ficam no empate por 1 a 1, o que é um ótimo resultado aos visitantes e nem tão bom assim aos donos da casa.

90' Mais dois minutos de acréscimos.

85' Sturridge ensaiou bonita jogada individual, mas foi cortado. No contra-ataque, Mkhitaryan é interceptado por Clyne, que acaba desviando a bola pra fora.

82' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Origi. Entra: Sturridge.

80' CARTÃO AMARELO PARA SOKRATIS! Por falta em Origi.

75' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Lallana. Entra: Firmino.

75' SUBSTITUIÇÕES NO DORTMUND! Saem: Bender e Aubameyang. Entra: Sokratis e Pulisic.

74' Cruzamento foi efetivado, mas a defesa afastou.

73' Equipe da casa agora tem uma falta para cobrar, uma opção de mandar para a área ou chutar direto.

67' Borussia continua na busca de seu gol, mas o toque de bola não é de todo eficiente nesta fase, com o Liverpool se defendendo bem.

58' MIGNOLEEET!! Reus cobra falta por cima da barreira e o goleiro belga encaixou bem a bola.

56' Sahin dribla marcação e bate para o gol, mas Mignolet fez defesa.

54' Em nova chegada do Liverpool, Milner tenta chute de fora da área, mas sem chances de gol.

52' Três defesas importantíssimas de Weidenfeller, a representação em campo no jogo de hoje da Muralha Amarela.

51' WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIDEEEEEEENFELLERRR NOVAMENTE!!! Liverpool continua no ataque, com chute de fora da área, e o goleiro alemão fez nova defesa para a lateral. Na sobra, os Reds continuaram a tentar o gol, com novo chute dentro da área, mas o arqueiro dos aurinegros tirou dali.

50' WEEEEEEEEEEEIDEEEEEEEEEEEEEENFEELLERRRRR!!! Coutinho recebe na área, tenta chute, bate na marcação e, ainda na sobra, chutou para o gol, com o goleiro alemão fazendo defesa.

49' CARTÃO AMARELO PARA MARCO REUS!

48' Em resposta, Origi, pelo meio, chuta de fora da área, mas a bola passa à esquerda de Weidenfeller.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO BORUSSIA DORTMUND!!! Após jogada bem batida de escanteio curto, Hummels sobe mais que todos com o cruzamento e vence Mignolet, pra empatar tudo na Alemanha!

46' Donos da casa tentam passe pelo meio, buscando Aubameyang, mas Lovren afasta.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! O Liverpool dá a saída.

45' SUBSTITUIÇÃO NO DORTMUND! Sai: Sahin; Entra: Durm.

45' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Henderson; Entra: Allen.

17:03 Confira o gol solitário da partida, marcado por Origi e que vai dando a vitória parcial ao Liverpool:

INTERVALO' CARTÃO AMARELO PARA WEIDENFELLER! Por reclamação.

45+4' FIM DE PAPO NA PRIMEIRA ETAPA!

45+4' WEIDENFELLER!!!!!! QUE DEFESAÇA!!!!! Origi, em contra-ataque, aparece cara a cara com o goleiro alemão. O belga tentou tirar do arqueiro, mas o adversário estava esperto, fazendo a defesa.

45+3' UUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHH!!! PRESSÃO DO BORUSSIA!!! Reus aproveita bola dentro da área e tenta o chute, mas Mignolet fez a defesa mandando pra escanteio novamente.

45+3' PROVIDENCIAL LOVREN!!!! Aubameyang aparece dentro da área e, na hora da finalização, o zagueiro do Liverpool travou e mandou pra escanteio.

45+2' Durm tenta chuta de fora após abrir espaço, mas Mignolet fez a defesa.

45+1' Dortmund passa a tocar mais a bola e com calma na intermediária, ameaçando pressão nesse final de primeira etapa.

45' Mais quatro minutos de acrésimos.

43' CARTÃO AMARELO PARA LALLANA! Por falta em Schmelzer.

42' A partida ganha um ar menos intenso que já teve outrora, com as equipes possivelmente esperando o intervalo.

38' Milner aproveita sobra, chuta ao gol dentro da área, mas, com a área congestionada, ela explode em Weigl.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO LIVERPOOOOOOLLLL!!! ORIGIIIII!!!!!!!!! Origi recebe em ajeitada de cabeça, conseguiu proteger bem a bola e chutou para o fundo das redes abrindo o placar no Signal Iduna Park!

34' Novamente Mkhitaryan avança pelo meio após drible e toca para Aubameyang chutar colocado, mas fraco e fácil para o goleiro adversário fazer a defesa.

33' UUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! Mkhitaryan carrega pelo meio, vê defesa do Liverpool ir se afastando e, apesar de ter duas opções de toque, chuta perigosamente para o gol, passando à esquerda da meta.

31' Mkhitaryan faz levantamento para a área, mas Mignolet fica com ela.

29' Aubameyang arremata com direção ao gol, mas, desviado, acaba passando à direita do gol.

27' Moreno tenta chute de fora da área após sobra de bola em tirada de cobrança de escanteio.

21' Jogo parado para atendimento de Weidenfeller.

20' WEIDENFELLERRRRR SENSACIONAL!!!! Cruzamento para a área em cobrança de falta e Lovren cabeceia cara a cara com o goleiro do Dortmund, mas o arqueiro faz a defesa!

16' UUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!! SAKHO SALVA O LIVERPOOL!!! Em passagem rápida pela esquerda, Mkhitaryan chuta após toque pra trás de Schmelzer, mas Sakho se joga na frente para afastar.

14' Reus aproveita sobra em cobrança de falta levantada para a área e chuta de fora, mas o esférico passa à direita de Mignolet.

11' Dortmund aparece no ataque e Mkhitaryan tenta toque na frente, mas Mignolet ficou com ela.

8' CARTÃO AMARELO PARA CAN!

4' Mignolet finge que vai rifar a bola e dribla Aubameyang, dando um susto no torcedor dos ingleses.

1' No primeiro minuto, o Borussia passa a ter mais a bola, mas ainda não conseguiu chegar na área do Liverpool. Reds fechados no momento, esperando um contra-ataque.

0' ROLA A BOLA NO SIGNAL IDUNA PARK! O Borussia Dortmund dá a saída.

Os jogadores já entraram no gramado, dando início à cerimônia de entrada.

As equipes ja estão no túnel para a entrada ao gramado!

Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, pode sacar até três dos atletas que tem no banco, que são: Ward, Toure, Smith, Allen, Ibe, Firmino, Sturridge.

O treinador do Borussia, Thomas Tuchel, tem os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Bürki, Sahin, Ginter, Leitner, Pulisic, Sokratis, Kagawa.

O Liverpool, visitante, apresenta a seguinte escalação: Mignolet, Clyne, Lovren, Sakho, Moreno, Henderson, Can, Milner, Lallana, Coutinho, Origi.

Os donos da casa, Borussia Dortmund, vêm a campo com: Weidenfeller, Piszczek, Bender, Hummels, Schmelzer, Castro, Weigl, Durm, Mkhitaryan, Reus, Aubameyang.

Com meia hora pro início do espetáculo, as equipes já anunciaram suas escalações.

O palco do confronto será a casa do Borussia Dortmund, Signal Iduna Park, localizado na cidade de Dortmund. A capacidade do estádio é de 81.359 torcedores, sendo 65.718 sentados. O setor sul do estádio, atrás do gol à esquerda das cabines de transmissão, fica a conhecida Muralha Amarela.

FIQUE DE OLHO! Philippe Coutinho, meia do Liverpool. O brasileiro pode não estar tendo o melhor das suas temporadas pelos Reds, mas quando foi acionado nos momentos decisivos, resolveu. Foi assim com o Manchester United, quando dominou a partida da volta e marcou um gol, além de criar outras oportunidades, ajudando na classificação. Agilidade, velocidade e visão de jogo são algumas das muitas características do meia.

FIQUE DE OLHO! Henrikh Mkhitaryan, meia do Borussia Dortmund. O meio-campista é dono de um poderoso arsenal ofensivo. Em passe, cruzamento ou cobranças, as vezes, de bola parada, o armênio encontra seus companheiros para assistências (são 16 na temporada), ou aparece para marcar um gol (15 até então), contabilizando 31 participações diretas em gols pelo seu clube em 40 aparições. Os números falam por si só.

As outras duas vezes aconteceu na Uefa Champions League de 2001, em que houve um empate por 0 a 0 na Alemanha e vitória dos Reds por 2 a 0 em Liverpool. A disputa aconteceu na fase de grupos, ainda.

O primeiro dos embates, aconteceu justamente em um dos torneios anexados à Uefa Europa League, a extinta Uefa European Cup Winners’ Cup. Foi na final da competição, realizada em 5 de maio de 1966, com vitória dos alemães por 2 a 1, se afirmando como o primeiro campeão da Alemanha do torneio.

No histórico do confronto das equipes, pode-se ver bastante equilíbrio. Jogaram três vezes na história, com uma vitória para cada lado e um empate, sendo o primeiro jogo realizado em 1966 e o último em 2001.

Na Premier League, a vida do Liverpool não é das melhores. Em nono lugar apresentando 45 pontos, corre por fora por uma vaga nas competições europeias. Pode chegar a 51 pontos eventualmente, caso vença os dois jogos que tem em mãos, empatando com o West Ham, detentor no momento do quinto lugar.

Já os visitantes da vez, Liverpool, venceu um de seus grandes rivais, o Manchester United, para passar avançar a esta fase da competição. Vencendo no agregado por 3 a 1 (2 a 0 em casa e 1 a 1 fora), os Reds carimbaram o passaporte com destino à Alemanha. E na fase de dezesseis-avos de final, a equipe de Merseyside bateu o Augsburg, por 1 a 0 no agregado, vencendo em casa a partida derradeira.

No campeonato nacional, a Bundesliga, o Borussia Dortmund continua sua caçada ao Bayern de Munique nessa reta final da competição: são cinco pontos (72 contra 67) atrás do rival com ainda seis jogos a ser disputados, ou 18 pontos. O sonho de bater o time de Pep Guardiola ainda é bem possível para os comandados de Thomas Tuchel.

Leia mais: Em jogo de duas viradas, Dortmund vence Bremen e se mantém na briga pelo título.

Os donos da casa, Borussia Dortmund, vêm de grande vitória no agregado sobre outro clube inglês, o Tottenham. Apesar do pouco interesse dos londrinos, os alemães não quiseram saber e venceram os dois jogos: 3 a 0 na Alemanha e 2 a 1 na Inglaterra, completando um 5 a 1 ao todo. Antes disso, na fase dezesseis-avos de final, a equipe bateu o Porto por 3 a 0 no agregado (2 a 0 em casa e 1 a 0 fora).

Pra começar os trabalhos da fase, temos logo um grande jogo do futebol mundial: Borussia Dortmund e Liverpool se enfrentam pela partida de ida desta fase do torneio. Será o retorno de Jürgen Klopp a seu antigo clube, onde virou ídolo e fez seu nome conhecido no futebol em patamar mundial.

A atual edição da Europa League chega a seus momentos decisivos: as quartas de final. Conheceremos os quatro times que disputarão uma vaga na grande final do torneio, que será disputada no St. Jakob-Park, na Basileia, Suíça.

Na temporada passado, o espanhol Sevilla levou seu quarto troféu e o segundo bicampeonato quando venceu o Dnipro por 3 a 2 em jogo eletrizante em Varsóvia, Polônia. Veja os melhores momentos:

Veja alguns lances das partidas das finais de 1972, a primeira de todas considerada pela Uefa, disputada entre Tottenham x Wolverhampton Wanderers. Os londrinos levaram a melhor, como já citado.

O maior vencedor da competição é o espanhol Sevilla, com 4 conquistas (2006, 2007, 2014 e 2015). Juventus (77, 90 e 93), Inter de Milão (91, 94 e 98) e Liverpool (73, 76 e 2001) aparecem logo atrás com 3 conquistas cada.

Desde a temporada 2009/10, o torneio passou a ser chamado da forma como é hoje: Uefa Europa League. Além de continuar como sucessor da antiga Uefa Cup, foi alocado a Uefa Interloto Cup, torneio que teve seu último ano em 2008, sendo a terceira competição mais importante europeia. Além da UIC, foi anexado a antiga Uefa European Cup Winners’ Cup em 98-99.

Na história do torneio, apenas seus times venceram a competição de forma invicta: Tottenham, Galatasaray, Feyenoord, Ajax, IFK Götenborg (duas vezes) e Borussia Mönchengladbach. O Espanyol é o único vice que completou o campeonato sem perder, sofrendo o revés nos pênaltis na final.

Em 1971 começou a se chamar de Uefa Cup (Copa da Uefa), tendo na sua primeira final uma disputa doméstica: Tottenham levou a melhor sobre o Wolverhampton Wanderers. Na temporada seguinte, seguindo uma tradição inicial, um outro clube inglês venceu a competição: o Liverpool.

A segunda competição mais antiga da Europa iniciou em 1955 com o nome de Taça das Feiras com 11 times disputando a taça. Foi com essa nome que permaneceu até 1971 – sendo esse ano tendo começado com 64 equipes -, quando foi adotada pela Uefa.

Boa tarde torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Começamos agora mais uma transmissão em tempo real, dessa vez do jogão entre Borussia Dortmund x Liverpool, válido pela primeira mão das quartas de final da Uefa Europa League. A partida começa às 16h05, no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha.