Blanc lamenta empate do PSG diante do Manchester City: "Cometemos erros"

No Parc des Princes, o Paris Saint-Germain empatou em 2 a 2 com Manchester City, no jogo de ida das quartas de final da Uefa Champions League realizado nesta quarta-feira (6). O resultado não favorece a equipe francesa, que desperdiçou um pênalti sofreu dois gols como mandante. O jogo de volta acontecerá na terça-feira (12), no Etihad Stadium.

Aos 14 minutos, Ibrahimovic desperdiçou uma penalidade que poderia ter mudado o rumo da partida favoravelmente ao PSG. De Bruyne abriu o placar após falha de David Luiz. O atacante sueco aproveitou erro de Fernando e empatou a partida. Na etapa final, Rabiot aproveitou rebote e virou. Mas, aos 72 minutos, o brasileiro Fernandinho anotou o tento dos Citizens.

Laurent Blanc, técnico do PSG, analisou o resultado: “Não é um bom resultado. Não sei se teve a ver com nervosismo, mas cometemos erros técnicos, especialmente no segundo gol do Manchester City – e todos sabem a importância dos gols fora. Olhando para as estatísticas, fizemos o jogo que queríamos, mas cometemos erros, em parte devido à qualidade do City.”

Questionado sobre a atuação do seu principal jogador, Blanc disse que Ibrahimovic soube se recuperar dentro da partida, após um inicio ruim: “Zlatan passou por um pouco de tudo esta noite; errou um pênalti, depois teve uma ocasião clara de gol e errou, e quando pensavam que não era a noite dele, marcou.”

Com o empate em 2 a 2, o Paris terá que vencer em Manchester. O empate sem gols e por 1 a 1 garante o City nas semifinais da Champions: “Não é a primeira vez que sofremos gols em casa – muito pelo contrário – mas mostrámos que também conseguimos marcar gols fora. Por isso se conseguirmos realizar uma exibição semelhante, sem cometer os mesmos erros, podemos seguir em frente.”

Além dos lesionados, Blanc terá mais dois desfalques: “Os dois ausentes desta noite (Marco Verratti e Javier Pastore) não vão estar disponíveis para a segunda partida. Dominamos, mas ainda assim sofremos dois gols, e para piorar ainda perdemos mais dois jogadores para o outro jogo (David Luiz e Blaise Matuidi, acumulo de cartões amarelos). Mas acho que é possível. Será complicado, mas possível.”

A próxima partida do PSG será contra o Guingamp, fora de casa, pela 33ª rodada da Ligue 1, no sábado (9). A equipe terá uma maratona de jogos neste mês de abril. Além do campeonato e da Liga dos Campeões, os parisienses jogarão pela Copa da França e Copa da Liga.