Resultado do jogo River Plate x The Strongest pela Copa Libertadores 2016 (6-0)

D'Alessandro é o jogador mais ovacionado pela torcida ao final do jogo, o ex-colorado marcou seu primeiro gol após retornar aos Millonarios.

O River Plate repete o placar aplicado pelo São Paulo sobre o Trujillanos e assume a liderança do Grupo 1. As duas equipes se enfrentam na próxima rodada em duelo decisivo.

45' Sem acréscimos o árbitro encerra a partida.

42' Zagueiros do River trocam passes, bolivianos não pressionam, jogadores apenas aguardam o fim da partida.

39' Pisculichi faz falta dura em Maldonado e recebe o cartão amarelo.

38' Fernández apanha o rebote na entrada da área e bate cruzado para ampliar a vantagem argentina.

38' GOOOOOOLLL DO RIVER PLATE!!!

35' falta para o The Strongest, Alonso bate direto pela linha de fundo.

32' Partida continua morna na segunda etapa, com poucas investidas ao ataque.

31' Alteração no River Plate, Alario sai para a entrada de Alonso.

28' Alteração no River Plate, D'Alessandro sai aplaudido para a entrada de Pisculichi.

25' Alteração no The Strongest, sai Chumacero, entra Raúl Castro.

21' Grande defesa de Vaca!!! Mayada rouba a bola na entra da área do Strongest e bate cruzado, Vaca espalma pela linha de fundo.

19' Alteração no River Plate, sai Mora para a entrada de Viúdez.

17' Bejarano lança Escobar e mais uma vez a bola sobra para Barovero, sem dificuldades.

16' Grande chance desperdiçada pelo River Plate!!! D'Alessandro faz grande jogada, Alario cruza para Vangioni, que bate cruzado para fora.

13' Chumacero lança Escobar mas a bola fica muito longa, fácil para Barovero.

12' River diminui a intensidade do jogo, Strongest não consegue chegar com perigo ao ataque e o jogo fica morno no início do segundo tempo.

9' Mora bate de trivela da entrada da área e assusta Vaca, a bola fica presa na rede por cima do gol.

7' Erro na saída de bola argentina, Balanta se recupera para evitar a finalização boliviana.

6' Veizaga mata o contra-ataque do River plate e recebe o cartão amarelo.

5' Primeira boa chegada argentina na segunda etapa, dentro da área Alario é travado no momento do chute.

3' River plate começa o segundo tempo sem pressionar o Strongest em busca do ataque como na primeira etapa.

1' The Strongest começa a segunda etapa buscando o ataque, mas a defesa argentina neutraliza o ataque boliviano.

0' Bola rolando para a segunda etapa de River Plate x The Strongest

Segundo Tempo

Intervalo Equipes voltam ao gramado.

Intervalo Com a vitória o River Plate assume a liderança do grupo 1 com 8 pontos. O The Strongest fica na segunda posição com 7, seguido por São Paulo com 5 pontos e Trujillanos com apenas 1 ponto conquistado.

Intervalo O River Plate termina o primeiro tempo com 65% de posse de bola, o time argentino dominou de forma absoluta a partida na primeira etapa.

46' Fim de primeiro tempo, River Plate 5 x 0 The Strongest.

45' D'Alessandro lança Mora, que ganha a dividida e invade a área e rola para Alario de frente para o gol deslocar Vaca e ampliar a goleada.

45' GOOOOOOOLLL DO RIVER PLATE!!!

42' D'Alessandro domina a bola na lateral direita e cruza na cabeça de Mammana, que sobe sozinho e testa no ângulo de Vaca. Goleada argentina no Monumental.

42' GOOOOOOLLL DO RIVER PLATE!!!

41' Bejarano invade a área e bate cruzado, Alonso se estica todo mas não alcança. Primeira boa chegada da equipe do The Strongest.

40' Falta para o The Strongest, na cobrança a defesa afasta sem dificuldades.

39' Mora arrisca de longe e Vaca faz a defesa.

38' River Plate volta a trocar passes no campo de defesa, The Strongest não esboça reação até o momento.

35' Cruzamento para a área de vaca, que desta vez sai do gol e segura firme.

33' Cartão amarelo para cristaldo por falta em D'Alessandro.

32' The Strongest completamente dominado pelo River Plate, o time boliviano não consegue passar do meio-campo com a bola dominada.

29' Cruzamento da esquerda, a bola atravessa a área e Mayada aparece na direita para bater cruzado, sem chances para vaca, mais um belo gol do time argentino.

29' GOOOOOOLLL DO RIVER PLATE!!!

27' Na trave!!! D'Alessandro arrisca de fora da área, Vaca desvia e a bola explode na trave direita do goleiro boliviano.

25' Cruzamento perfeito, na marca do pênalti, Fernández chega de trás para cabecear firme, para baixo, sem chances para o goleiro Vaca.

25' GOOOOOOLLL DO RIVER PLATE!!!

24' Bejarano tenta levar o Strongest ao ataque, mas cruza direto pela linha de fundo.

24' 67% de posse de bola para o River Plate até o momento.

22' River Plate segue com domínio total da posse de bola, mas diminuiu a pressão no ataque, equipe argentina troca passes no meio-campo.

19' Mora fica caído no gramado, partida paralisada para atendimento ao atacante argentino.

17' Falta cobrada direto para o gol, Barovero segura firme em sua primeira participação no jogo.

17' Depois do gol o The Strongest sai pela primeira vez de sua defesa e busca o gol de Barovero.

14' Este é o primeiro gol de D'Alessandro em seu retorno ao River Plate.

14' D'Alessandro faz linda tabela com Mayada e toca de bico no canto direito baixo de Vaca, belo gol da equipe argentina.

14' GOOOOOOLLL DO RIVER PLATE!!!

13' Novo cruzamento argentino e corte da zaga boliviana.

11' Mais uma chegada do River Plate, mas a defesa boliviana corta o cruzamento de mercado.

8' Mora recebe cruzamento rasteiro na linha da pequena área e bate por cima do gol de Vaca, desperdiçando a primeira grande oportunidade do jogo.

7' Mercado recebe pela direita e cruza, a bola vai na direção do gol e Vaca põe pra escanteio.

5' The Strongest posiciona todos seus jogadores atrás da linha da bola, dificultando as ações do time argentino.

3' Primeira chegada do River Plate, D'Alessandro cruza e mora é travado na hora da finalização.

2' River Plate fica com a bola trocando passes no campo de defesa.

0' Rola a bola para River Plate x The Strongest

Primeiro Tempo

As equipes entram no gramado.

Estádio Monumental recebe um bom público, mas longe de sua lotação máxima.

Jogadores finalizam trabalho de aquecimento no Monumental de Núñez, em pouco mais de dez minutos a bola rola para River Plate x The Strongest.

Uma vitória na noite de hoje garante a classificação para o The Strongest, que chegaria aos dez pontos e não poderia ser ultrapassado por São Paulo e River Plate, devido ao confronto direto entre brasileiros e argentinos.

Com a vitória do São paulo sobre o Trujillanos na noite de ontem o River Plate caiu para a terceira colocação do Grupo 1. Confira a classificação atualizada até o momento:

Posição Clube Pontos Saldo de Gols 1º The Strongest 7 2 2º São Paulo 5 5 3º River plate 5 4 4º Trujillanos 1 -11

O palco da partida River Plate x The Strongest desta noite será o estádio Monumental de Núñez, que deverá estar mais uma vez lotado pela torcida do River Plate. Em dois confrontos contra o The Strongest no estádio os argentinos somam duas vitórias.



Já o treinador Mauricio Soria ressaltou antes da partida a união de sua equipe, e espera um bom resultado mesmo fora de casa: "O plantel está bem concentrado, o grupo está com o desejo de se sair bem. Trabalhamos com a intenção de tornar as nossas metas realidade, com ordem, concentração e sem dar chances para o adversário", afirmou o treinador.



Para o treinador Marcelo Gallardo, a partida diante do The Strongest pode garantir à sua equipe uma pressão bem menor na sequência da competição em caso de vitória: "Depois desse jogo vamos ao Brasil enfrentar o São Paulo. Mas, se ganharmos do The Strongest, nosso jogo fora de casa pode ter um peso bem menor em termos de importância. Temos que acreditar no que temos, na força de nossos jogadores. Mas ainda precisamos de muito mais", disse o comandante argentino.



Os dois treinadores terão desfalques na partida de hoje, Ramallo e Ponzio foram expulsos nos minutos finais do duelo na Bolívia, e cumprem suspensão automática nesta rodada.

Fique de olho: D'Alessandro. Retornando ao clube que o projetou para o mundo, o meia Andrés D'Alessandro busca reeditar a passagem de sucesso que teve pelos Millonarios no início dos anos 2000. No duelo desta noite D'Alessandro deverá ser a principal novidade na equipe argentina, ocupando o lugar do suspenso Ponzio, e ficando com a responsabilidade de armar as jogadas de ataque com Alario e Rodrigo Mora.

D'Alessandro em ação pelo River Plate (Foto: Divulgação)

Fique de olho: Chumacero. Um dos jogadores mais identificados com o clube boliviano, Alejandro Chumacero é um dos destaques do The Strongest, clube pelo qual foi revelado e atuou durante quase toda sua carreira, com um breve intervalo durante sua passagem de apenas dez partidas pelo Sport. Autor do gol de empate no primeiro duelo contra o River Plate, o volante costuma chegar com frequência ao ataque, e é a principal esperança da torcida aurinegra para surpreender o poderoso River Plate.

Chumacero comemora mais um gol com a camisa do The Strongest (Foto: Divulgação)

Confira os gols do empate entre as duas equipes pela 3ª rodada:

Os bolivianos enfrentarão um tabu nesta noite: O The Strongest nunca marcou pontos contra o River Plate fora de casa. Em dois confrontos na Argentina diante dos Millonarios foram duas derrotas, por 4 a 1 em 1982 e por 5 a 1 em 2001.

Este será o sexto duelo entre as equipes em sua História, até aqui em cinco jogos foram 3 vitórias do River Plate, 1 empate e 1 vitória do the Strongest.

Na última rodada as equipes se enfrentaram na Bolívia, e na altitude de La Paz o The Strongest arrancou o empate no último minuto de jogo, decretando o 1x1 no placar final e a liderança do Grupo até o momento.

O confronto desta noite vale a liderança do Grupo 1, o River Plate chega para o duelo contra os bolivianos com 5 pontos conquistados contra 7 do The Strongest, que lidera o grupo neste momento.

A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) para River Plate x The Strongest.

Boa noite torcedor, a partir de agora você acompanha aqui na Vavel Brasil todos os detalhes do confronto entre River x The Strongest, pela 4ª rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores.