Sevilla vira sobre Bilbao fora de casa e abre vantagem nas quartas da Europa League

Nesta quinta-feira (7), Athletic Bilbao e Sevilla fizeram o primeiro dos dois clássicos espanhóis pelas quartas de finais da Uefa Europa League 2015/16. Em um jogo movimentado e com muitas chances, os donos da casa saíram na frente com Aduriz, mas Kolodziejczak e Iborra viraram para os rojiblancos, que garantiram uma ótima vantagem para o jogo de volta, que acontecerá na próxima quinta-feira (14), às 16h05, no Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilha. Esse foi o primeiro triunfo dos sevillistas fora de casa na temporada. Bilbao precisa vencer jogo de volta por até dois gols de diferença.

Antes disso, ambos os times entram em campo no final de semana pelo Campeonato Espanhol. O Athletic recebe, no domingo (10), às 15h30, o Rayo Vallecano, enquanto o Sevilla terá um clássico contra o Valencia no mesmo dia, só que às 11h.

Primeiro tempo equilibrado e com chances de gol

Como esperado, a partida começou com grande equilíbrio, mas com os visitantes ficando mais tempo com a bola. A primeira chance aconteceu aos 9', quando Banega cobrou escanteio rasteiro, Kolodziejczak furou e a bola chegou na segunda trave para Gameiro, que girou finalizando, mas mandou por cima da meta defendida por Herrerín. O Athletic marcava pressão, mas não conseguia finalizar nos primeiros minutos.

O jogo seguiu na mesma pegada, com os dois times marcando bastante e tendo dificuldades para jogar por conta da forte chuva que caiu no país basco antes e durante o confronto. Uma das formas de chegar ao gol eram em chutes de fora da área e foi o que Banega fez aos 22', quando o argentino recebeu na esquerda e soltou a bomba, mas Herrerín e a trave salvaram os bascos.

Os donos da casa só vieram assustar aos 29', quando De Marcos deu ótimo passe em profundidade para Iñaki Williams, que recebeu e tocou na saída de David Soria, mas o arqueiro dos rojiblancos defendeu. Na continuação do lance, o próprio Williams passou para Muniain, que finalizou de primeira, mas mandou por cima do gol. Minutos depois, Krohn-Dehli deu um passe perfeito para Vitolo, que tocou na saíde de Herrerín, mas o goleiro espanhol fez ótima defesa.

O jogo era muito bom no San Mamés. E na última chance da primeira etapa, mais uma o poste foi protagonista. Aos 39', após ótima cobrança de falta de Beñat, Aduriz, sempre ele, cabeceou e a bola foi no pé da trave de David Soria. Mesmo com muitas chances, o primeiro tempo ficou no empate sem gols.

Eraso e Krohn-Dehli disputando a posse da bola (Foto: David Ramos/Getty Images)

Bilbao sai na frente, mas Sevilla busca a virada

Se o primeiro tempo foi bastante movimentado, o segundo não ficaria atrás. E logo aos 3', a bola finalmente balançou e com um jogador que conhece como poucos as redes do San Mamés, quando Eraso recebeu passe no meio, passou para Muniain, que cruzou de primeira, com perfeição, na cabeça de Aduriz, que apareceu na segunda trave para abrir o placar: 1 a 0 Athletic. Minutos depois, quase que os bascos ampliaram, quando Beñat cobrou e Etxeita desviou, mas Soria fez grande intervenção.

Mas a alegria dos donos da casa durou pouco. Aos 11', após lançamento, Muniain tentou recuar de cabeça para Herrerín, mas a bola saiu muito fraco. Banega chegou antes do arqueiro espanhol e rolou para Kolodziejczak, que apenas mandou para o fundo do gol e deixou tudo igual no San Mamés: 1 a 1. Jogo manteve a intensidade na segunda etapa.

Depois dos dois gols no início da segunda etapa, a partida deu uma "acalmada", principalmente pelo lado dos visitantes, que estavam bem satisfeitos pelo empate com gols fora de casa. O Athletic tentava chegar ao segundo gol a todo custo, mas parava na ótima marcação imposta pelos comandados de Unai Emery.

E a rede voltou a balançar no San Mamés, só que não para a equipe que mais buscava o gol. Aos 38', Gameiro puxou contra-ataque, avançou, puxou para o meio e deu um passe perfeito em profundidade para Iborra, que deu apenas um leve toque na saída de Herrerín e virou o jogo no país basco: 2 a 1 Sevilla. Depois disso, o Bilbao até tentou, mas os rojiblancos confirmaram o primeiro triunfo fora de casa na temporada.