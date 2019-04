Darmstadt é mais eficiente contra Hamburgo e quebra jejum de oito jogos na Bundesliga

Neste sábado (9), Hamburgo e Darmstadt se enfrentaram pela 29ª rodada da Bundesliga 2015/16 no Volksparkstadion em Hamburgo. Os dinos buscavam se safar de vez do rebaixamento e encontraram uma equipe com o objetivo de deixar a parte de baixo da tabela de classificação.

A partida foi disputada e terminou com vitória dos visitantes pelo placar de 2 a 1. Os gols foram marcados por Sulu e Gondorf, enquanto Holtby descontou para a equipe da casa. Com o resultado, os Liliens quebraram a sequência negativa de oito jogos e continuaram na 13ª colocação, com 33 pontos. Os dinos estão no décimo lugar, com 34 pontos.

O próximo jogo do Hamburgo será fora de casa, contra o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, no próximo domingo (17). Enquanto o Darmstadt recebe no Merck-Stadion am Böllenfalltor a equipe do Ingolstadt no próximo sábado (16).

Primeiro tempo truncado e Liliens largam na frente

Os donos da casa, na busca de melhorar o panorama na tabela de classificação, encararam um time que estava há seis jogos sem vencer e queria o triunfo para se afastar da zona de rebaixamento. Os visitantes tiveram sua primeira chance no primeiro minuto, quando Niemeyer arriscou e Adler fez a defesa.

Depois os hamburgueses responderam em cobrança de escanteio batido por Holtby na área. Gregoritsch cabeceou e mandou pra fora a oportunidade que poderia resultar no primeiro gol do time mandante. Minutos se passaram e Holtby fez novo uso da bola parada. O jogador cobrou rasteiro e Ilicevic mandou por cima.

A equipe visitante quase abriu o marcador aos 24 minutos. Rausch cobrou falta, a bola acertou a trave e levou perigo ao gol de Adler. Em seguida foi a vez dos mandantes responderam com Gregoritsch. O atleta desviou levantamento de Holtby e mandou pra fora.

Aos 38 minutos, os Liliens abriram o placar. Em levantamento de Rausch na área, o zagueiro e capitão Sulu se livrou do marcador e escorou de cabeça. A abertura do placar para sua equipe levou uma boa vantagem para o intervalo.

Gondorf marca mais um na etapa final e Darmstadt quebra jejum incômodo

Na segunda etapa, os Liliens fizeram o segundo gol aos nove minutos. Com erro na saída de bola dos dinos, Sandro Wagner cruzou rasteiro para Gondorf. O atleta entrou livre e mandou para o fundo do gol.

O time da casa tentou esboçar uma reação e arriscou de fora da área com Ilicevic, que mandou por cima. Em seguida foi a vez de Gregoritsch tentar pelo alto, mas sem sucesso à meta de Mathenia.

Os Liliens se aproveitaram do erro do adversário e quase ampliou o marcador com Sandro Wagner. O jogador se livrou de dois marcadores e mandou pra fora. O atacante ainda tentou de fora da área, mas a bola desviou em Spahic.

No fim da partida, os Dinos descontaram. Em boa jogada de Müller, Holtby recebeu belo passe, entrou na área e finalizou na saída do goleiro Mathenia. Nos minutos finais, o Hamburgo tentou empatar, mas não conseguiu e foi derrotado dentro de seus domínios.