Em duelo disputado, Wolfsburg e Mainz só empatam na Bundesliga

Neste sábado (9), Wolfsburg e Mainz 05 se enfrentaram pela 29ª rodada da Bundesliga 2015/16 na Volkswagen Arena em Wolfsburg. Os lobos que ainda sonham buscar uma vaga em competições europeias da próxima temporada encarou uma equipe que também busca chegar aos torneios europeus e faz boa campanha.

A partida foi movimentada e terminou empatado em 1 a 1, o gol do time da casa foi marcado por Schürrle. E para os visitantes o gol foi marcado por Jairo Samperio. Com o resultado os lobos continuam na oitava colocação com 39 pontos. Já os Die Nullfünfer estão em sexto com 45 pontos.

O próximo jogo do Wolfsburg será fora de pelo jogo de volta da fase quartas de final da Uefa Champions League e enfrenta no Santiago Bernabéu o Real Madrid na próxima terça-feira (12). Pela Bundesliga os lobos vão até o Weserstadion a equipe do Werder Bremen no próximo sábado (16). Enquanto que o Mainz 05 recebe na Coface Arena a equipe do Colônia no próximo domingo (17).

Etapa inicial equilibrada e nada de gols

Os lobos que vinham mais confiantes para a partida foram pra cima e aos 11 minutos o brasileiro Bruno Henrique fez grande jogada individual e arriscou ao gol de Karius e a bola saiu com muito perigo.

A equipe visitante respondeu no arremate de Latza um minuto depois, o volante pegou a sobra e arriscou sem direção. Por pouco não abriram o marcador aos 16 minutos em cobrança de escanteio batido por Latza a bola chegou à cabeça de Bell que mandou em cima de Casteels, o belga fez boa defesa e na sobra o mesmo zagueiro foi interceptado por Guilavogui.

E depois o time de Martin Schmidt teve outra oportunidade de gol na bola parada e aos 21 minutos em cobrança de escanteio batido por Clemens a área e o colombiano escorou de cabeça pra fora.

Os mandantes tentaram em duas ocasiões com Schürrle, mas o jogador não conseguiu acertar o alvo do goleiro adversário. E outra o jogador da seleção alemã parou na boa defesa de Karius.

Schürrle marca para os lobos, mas Samperio e iguala o duelo

Na etapa final os lobos abriram o marcador aos 8 minutos, Donati é desarmado por Träsch, o lateral serviu Bruno Henrique que desceu pela direita e cruzou na medida para Schürrle abrir o placar para a equipe da casa.

O time visitante não se abalou e foi pra cima e por pouco não empatou o duelo com Clemens que arriscou pra fora. E tiveram de tudo para empatar o confronto, Brosinski cruzou para Malli, o jogador turco dominou e arriscou em cima de Casteels que fez grande defesa.

Só que aos 21 minutos conseguiram empatar a partida no lançamento de Bell do campo de defesa a bola chegou aos pés de Samperio, o espanhol ganhou a disputa do marcador e bateu na saída do goleiro Casteels. Depois a equipe visitante teve outra oportunidade com Brosinski, mas o lateral parou em defesa de Casteels.

E tiveram a oportunidade de virar a partida aos 40 minutos, Clemens entrou na área e arriscou Rodriguez fez a intervenção e o goleiro belga fez a defesa. No fim da partida o zagueiro brasileiro Dante foi expulso por ter feito falta Onisiwo e como já tinha tomado amarelo antes e deixou sua equipe com um a menos.