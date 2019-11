Resultado Real Sociedad x Barcelona pelo Campeonato Espanhol 2015/2016 (1-0)

Um grande abraço, um ótimo fim de sábado e até a próxima.

Agradecemos aos amigos por acompanhar a partida. Fique no nosso site para saber mais sobre o mundo dos esportes.

Com atuações apagadas do setor ofensivo, tirando Messi, que parou no melhor jogador da partida, Rulli.

O tabu segue e o campeonato está aberto! Sociedad vence com gol no começo, segura a pressão do Barça e abre a liga novamente.

93' Fim de jogo!

92' AMARELO, PIQUE. Por reclamação.

92' MINUTO FINAL!

91' RUUUUUUUULLI! Iniesta manda da meia-lua, Rulli pegou e Messi carimbou a zaga no rebote.

90' E teremos mais três minutos!

89' IMPEDIDO! Pique subiu para atacar, mas na frente da zaga.

88' Vem pressão final do Barça!

87' A Sociedad vai se segurando e ganhando seu tempinho precioso.

86' Minutos finais!

85' MUDA A REAL: Sai Oyarzabal e entra Hernandez.

84' RUUUUUUUUUUUUUULLI! Messi testou firme e Rulli parou Lionel Messi novamente!

83' Cruzamento de Neymar, Pique dividiu, mas a zaga cortou.

82' Sociedad mostra sangue frio e ganha tempo no campo de ataque.

81' Iniesta tenta abrir para Alba, mas mandou forte demais e sai em lateral.

80' Zaldua carrega meio campo, prende e ganha escanteio.

79' Momento importante da partida e Barça segue atrás.

78' MUDA A REAL: Paco entra e sai Zurutuza.

77' Messi traz da direita para a esquerda, afunda a canhota, mas explode na zaga.

76' Messi pilhado para buscar o empate. Corre e atua em todo setor do gramado.

75' MUDA A REAL: Zaldua entra e sai Elustondo.

74' RUUUULLI! Bola longa para Neymar, mas o goleirão saiu bem para agarrar!

73' RUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLI! Pique receba na área, gira e dá pra Messi. O camisa 10 desloca o goleiro, que faz mais um milagre.

72' MUDA O BARCELONA: Rakitic entra e sai Sergi Roberto.

71' Até aqui, partida desastrosa de Neymar.

70' A marcação segue forte, mas Barça pouco produz.

69' Vela divide com Alba e comete falta ofensiva. Barcelona com a bola.

68' Juizão fraco demais para o jogo. Perdidinho no apito.

67' AMARELO, MASCHERANO. Por reclamação.

66' Luis Enrique libera os dois laterais para subir ao ataque.

65' PAROU, PAROU, PAROU! Iniesta marca, mas o juiz parou por falta de Neymar, ao subir para escorar de cabeça, após cruzamento de Dani Alves.

64' Alba escapa pela esquerda e descola um escanteio para o time catalão.

63' RUUUUUUUUUULLI! Messi lança Neymar, mas o goleirão deu um tapa e tirou dos pés do brasileiro.

62' PRA FOOOOOOOORA! Neymar mandou por cima da barreira e a bola foi na rede do lado de fora!

61' Falta frontal para o Barça. Quem sabe agora Messi e Neymar!

60' Neymar segue sem fazer quase nada na partida.

59' Alba joga como um segundo ponta esquerda.

58' MUDA O BARÇA: Turan sai e entra Jordi Alba.

57' Neste momento, a diferença é de apenas 3 pontos!

56' Dani Alves recebe lançamento na direita, tenta enfiada para Messi, mas a marcação intercepta bem!

55' Messi tenta armar o ataque, mas é puxado e sofre falta. Torcida reclama.

54' RUUUUUUULLI! Iniesta fuzila de canhota e o goleirão foi na gaveta para salvar!

53' Granero chega forte e acerta Mascherano fora da bola. Lance para o Barça.

52' Munir fuzila de perna esquerda, mas o jogo já estava parado por impedimento.

51' Expectativa é de que Iniesta dê maior criatividade no meio campo.

50' Carlos Vela recebe na frente, mas muito na frente. Impedimento marcado.

49' Sociedad tenta sair mais para o jogo, mas não ritmo no ataque.

48' PERDEU MESSI! Mais um lançamento nas costas, Messi surgiu livre e novamente achou que estava impedido! Tentou de calcanhar e erou!

47' Iniesta jpa começa indicando e organizando as jogadas.

46' Bola cruzada na área da Real, mas Munir cometeu falta ofensiva.

45' MUDA O BARÇA: Iniesta entra na vaga de Rafinha para esse segundo tempo.

Times retornam e a bola vai rolar para a etapa final.

Atlético e Real Madrid agradecem o resultado. A diferença vai caindo!

Novamente Messi é quem mais se apresenta no ataque, atuando mais recuado, como o criador das jogadas e se mata tenta infiltrações, mas sozinho fica complicado.

Time catalão joga sem nenhuma criatividade, sem movimentação e com atuações péssimas individuais. Neymar e Munir não acertaram nada, Turan não dá sequencia no ataque e Rafinha não pegou na bola.

Sociedad fez o básico para marcar, numa cabeçada no começo do jogo, se defende com todos na entrada da área e vai parando o Barça.

45' Acabou!

44' Ainda não subiu a placa dos acréscimos.

43' A torcida se anima nesse final!

42' PERDEU! Contra ataque gigante da Sociedad, um buraco pela direita da defesa e Oyarzabal cortou Mascherano, mas foi travado por Pique!

41' AMARELO, TURAN. Perdeu a bola e ainda deu carrinho matando o contra ataque.

40' Minutos finais de jogo.

39' PERDEU! Messi é lançado, se confunde com impedimento e perdeu grande chance!

38' A dificuldade é enorme! Sociedad vai vencendo o jogo, com apenas um chute.

37' Neymar tenta a enfiada para Messi, no meio da defesa, mas a zaga intercepta bem.

36' Arda Turan cruza, pega na zaga, no turco e sai. Posse do time da casa.

35' Dani chega pela direita, tira o cruzamento, mas desvia e sai. Escanteio.

34' Vela arrisca de fora, mas manda sem nenhum perigo para o gol.

33' Os jogadores que entraram na rotação de Luis Enrique pouco ajudam.

32' Sociedad se solta mais até para respirar. Jogo complicado.

31' RUUUUUUUUUUUUULLI! Passe magistral de Messi para Sergi Roberto, que deu de primeira para quem chegava e Turan pegou de prima, de voleio, uma pedrada. A bola desviou e Rulli fez um MILAGRE!

30' Messi é o organizador das jogadas e por isso, atua mais recuado.

29' Messi gira bem, traz pra canhota, mas Ilarramendi trava o chute do argentino.

28' Neymar pouco colaborou na criação do ataque catalão.

27' Sociedad ainda não encaixa o contra ataque.

26' Messi carregou pelo meio, foi levando, mas quatro marcadores travaram o camisa 10.

25' Barça pressiona e empurra o Real, mas não finaliza.

24' AMARELO, ILARRAMENDI. Carrinho pr trás em Busquets. Lance forte.

23' Barça não consegue penetrar. Falta criatividade no meio e Messi tenta voltar para armar.

22' NA BARREIRA! Messi mandou por cima, mas carimbou a zaga. Escanteio.

21' Messi e Neymar! Frontal ao gol!

20' Messi toma uma botinada e a chance da falta direta é enorme!

19' Partida do Munir até aqui é horrível.

18' IMPEDIDO! Dani recebe de Messi e sairia livre na direita, mas o bandeira marcou (errado) impedimento.

17' Sociedad afunila o meio e tem boa marcação pelo lado.

16' A pressão é mais geográfica do que com lances importantes. Barça segue.

15' Neymar carregou pela meia esquerda, mas erra o passe na hora final e a zaga corta.

14' AFAAASTA! Contra ataque da Sociedad pela esquerda e Vela ficou no mano, mas Pique cortou bem.

13' São duas linha de 4 muito juntas e coesas. Será difícil.

12' Equipe da casa vai apostar no contra ataque sempre pelo lado do campo!

11' Barça aluga o campo ofensivo e gira os lados na busca do espaço.

10' Sociedad todo em seu campo!

9' E agora pegaram o tornozelo do argentino. Jogo parado.

8' São três marcadores pra cima do Messi, que tenta achar espaço, mas não consegue.

7' Resultado péssimo para a busca do título espanhol. Barça pressiona.

6' FOOOOOOOOOOOOORA! Messi, de direita, de primeira, pegou firme, mas passou por cima do gol.

5' A MALDIÇÃO SEGUE! Bola cruzada da direita, Oyarzabal subiu livre, sozinho, sem ninguém e o jovem testou firme, no alto, tirando de Bravo, que foi lento na bola.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, OYARZABAL, DA REAL SOCIEDAD!

3' Real marca forte e na frente. Tenta tirar a ofensividade do Barça.

2' RUUUUUUUUUULLI! Trocas de passe do Barça pelo meio teve o zagueiro cortando, mas nos pés de Messi, que deu de bico, mas parou no peito do goleiro.

1' São seis partidas do Barça sem vitória no Anoeta. Confronto difícil.

0' Começou!

Barça com um uniforme diferente. Camisa amarela com as costas listradas em vermelho, calção azul e meias amarelas.

Real com seu uniforme principal. Camisa listrada em azul e branco, calção branco e meias listradas em azul e branco.

Detalhes finais para o início do jogo!

Iglesias Villanueva é o juiz da partida.

Barça poupa visando o duelo da volta pelas quartas de final da Champions!

Perfilados, no gramado! Quase tudo pronto para a bola rolar no Anoeta.

Está chegando a hora! Equipes na boca do vestiário prontos para subir ao gramado.

Times nos vestiários. Momentos finais do que promete ser um grande duelo.

Preparativos finais para a partida. Equipes aquecem no gramado para o jogo de daqui a pouco.

Barça entra pressionado, já que os dois rivais pelo título venceram e a diferença caiu ainda mais.

O time da casa tem Rulli; Mikel, Illarra, Granero, Prieto, Vela, Zurutuza, D.Reyes, De la Bella, Oyarzabal, Elustondo.

O atual campeão do mundo tem Bravo; Dani Alves, Pique, Mascherano, Sergi Roberto; Busquets, Turan, Rafinha; Munir, Neymar, Messi. Técnico: Luis Enrique.

Equipes definidas e escaladas. Vamos com os titulares!

Equipes presentes do Anoeta. Público segue chegando e tomando grande parte do estádio.

A VAVEL Brasil trará tudo da partida com início para às 15h30, no horário de Brasília.

O palco do confronto Real Sociedad x Barcelona será o hostil e caldeirão do Anoeta, na cidade Basca. Promessa de pressão!

Anoeta

FIQUE DE OLHO Real Sociedad x Barcelona: Lionel Messi, atacante. O melhor jogador do mundo segue na sua caça pelo gol 500 e pode marcar e ajudar seu time na recuperação dentro da Liga.

FIQUE DE OLHO: Real Sociedad x Barcelona: Illaramendi: O meia retornou para o time de San Sebastian após uma passagem curta e sem muito brilho pelo Real Madrid.

No último confronto entre Real Sociedad x Barcelona, o time culé humilhou o rival no Camp Nou, enfiando 4 a 0, sem piedade com show do trio MSN.

As duas equipes irão com alguns desfalques. A mais sentida será Luis Suarez, suspenso para o duelo.

O duelo traz uma marca importante. Já tem algum tempo que o time catalão não vence o time basco em seus domínios. A Sociedad quer usar em seu favor.

O Barça vem de dois clássicos. Uma derrota em casa, de virada, na semana passada para o Real Madrid, fez os torcedores sentirem dúvidas sobre a equipe, mas o time deu a resposta no meio da semana, com uma vitória de virada em mais um derbi, dessa vez contra o Atlético de Madrid pela Champions League.

A Sociedad vem no meio da tabela sem grandes riscos de queda e nem com chances grandes de torneios internacionais. Mas vem de vitória importante, pra cima do Sevilla, fora de casa.

1º colocado, o Barcelona quer voltar a vencer e retomar a boa diferença que tem no topo do torneio.

A Liga é conhecida popularmente como Liga das Estrelas devido ao fato de reunir historicamente a elite do futebol mundial. As estrelas atuais da liga são Lionel Messi, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Iniesta, Neymar, Gareth Bale entre muitos outros. No passado, participaram também alguns dos melhores jogadores do mundo em suas respectivas épocas, como Di Stéfano, Evaristo de Macedo, Kubala, Ferenc Puskás, Johan Cruyff, Maradona, Mario Kempes, Hugo Sánchez, Davor Šuker, Stoichkov, Romário, Rivaldo, Luís Figo, Ronaldo, David Beckham, Zidane, Eto'o, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Radamel Falcao, Mesut Özil, Carles Puyol etc.

Um terceiro grupo é formado por Real Sociedad, com dois títulos, La Coruña, Sevilla e Real Betis, com um título cada, sendo portanto nove, o número de clubes que já se sagraram campeões espanhóis.

Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Valencia formam um segundo grupo das equipes mais vencedores da Espanha, vide rankings de títulos e de pontos conquistados, detendo estes clubes no conjunto um total de 24 títulos.

A dupla Real Madrid e Barcelona detém a grande maioria dos títulos, 55 no total. Das ultimas dez edições nove foram ganhas por eles, sendo que em oito Real e Barça se revezaram como campeão e vice. Nos últimos 20, 15 foram vencidos pela dupla, o que a faz a liga com o campeonato menos competitivo dos cinco mais importantes da Europa (Inglaterra, Itália,França, Alemanha e Espanha).

Segundo o ranking anual da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHF), La Liga é a melhor liga de futebol do mundo, também é tida como a segunda liga mais forte da ultima década na Europa sendo superada apenas pela liga inglesa (Premier League). No entanto a Liga mostra baixa competitividade.

A Primera División do Campeonato Espanhol, conhecido como La Liga, é patrocinada pelo Banco BBVA. Também conhecida como Liga BBVA e ainda Liga das Estrelas, é disputada por vinte clubes, o sistema de disputa é o de pontos corridos, aonde os clubes jogam entre si no sistema de turno e returno.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Real Sociedad x Barcelona pela 32ª do Campeonato Espanhol 2015/16!