Resultado Milan x Juventus pela Serie A (1-2)

Agradecemos a todos que ficaram com a gente na cobertura desse jogaço e nos encontramos na próxima.

Lembrando que as equipes voltam a se enfrentar na final da Copa Itália, no dia 21 de maio, em jogo único disputado no estádio Olímpico de Roma.

Essa foi a nona derrota seguida do Milan para a Juventus. A ultima vez que os Rossoneri venceram o clássico foi em Novembro de 2012.

Já o Milan, se complica na briga por uma vaga na Uefa Europa League e estaciona nos 49.

A Juventus chega agora a 76 pontos e abre momentaneamene 9 pontos para o vice-lider Napoli.

Os gols foram marcados por Alex, Mandzukic e Pogba.

95' FINAL DE JOGO ! Milan 1 x 2 Juventus. De virada, a Velha Senhora derrota o Diavolo e fica mais próximo da quinta conquista seguida da Serie A.

91' FORAAAAA ! Boateng manda voleio de primeira da meia-lua e a bola passa próxima ao travessão de Buffon.

90' Teremos mais 5 minutos de acréscimo.

88' Cartão amarelo para Antonelli por carrinho em Cuadrado.

82' Substituíção: Asamoah sente lesão e dá lugar à Evra.

80' Substituíção: Sai Lichtsteiner, entra Cuadrado.

76' Substituíção: A segunda no Milan, sai Balotelli, entra Boateng.

75' A Juventus administra o tempo conscientemente e toca bola com tranquilidade no campo de ataque.

70' Substituíção: Luiz Adriano entra no lugar de Keisuke Honda.

66' Substituíção: Alvaro Morata deixa o gramado para entrada de Zaza.

Escanteio cobrado por Marchisio, Pogba mata no peito e bate para o chão, a bola encobre Donnarumma e morre no fundo do gol.

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL, PAUL POGBA. É DA JUVE !!!

63' Alex para contra-ataque da Juve com falta e os bianconeri cobram o segundo cartão. Orsato não marca nada.

62' Dessa vez o camisa dez cruza na área, a zaga afasta e no rebote Asamoah isola.

60' Cartão amarelo para Kucka após derrubar Pogba na frente da área. Mais uma boa oportunidade para o francês.

59' NA TRAVEEEEEEEEEE ! Pobga enche o pé por cima da barreira e a bola explode na trave. Donnarumma não ria chegar.

58' Alex derruba Morata na entrada da área. O zagueiro leva cartão amarelo e a Juve tem boa oportunidade.

54' Balotelli alça na área e encontra novamente o zagueiro Alex. Mas o brasileiro cabeceia sem direção.

52' FORAAAAA ! Balotelli recebe de Kucka na entrada da área e manda uma pancada de canhota. A bola passa rente ao travessão de Buffon. Milan volta melhor.

51' Cartão amarelo para Balotelli por colocar mão na bola.

Bacca gira dentro da área e chuta rasteiro, Buffon salva. No rebote, Balotelli chuta e Buffon faz outro milagre. Em novo rebote, Balotelli empurra para o gol, mas com as mãos. Gol anulado.

50' ESPEEETACUULAR BUFFON !!!

49' Cartão amarelo para Mandzukic, após acertar o rosto de Abata.

48' Pogba arrisca de longe, mas sem perigo para o gol de Donnarumma.

Começa o segundo tempo

Milan e Juventus vão empatando em 1 a 1. Gols de Alex e Mandzukic, em um clássico movimentado no estádio San Siro.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO.

45' FORAAAA ! Pogba acionou Lichtsteiner dentro da área e o suíço bateu cruzado, para fora do gol de Donnarumma. Boa oportunidade da Juve.

41' Balotelli manda na área, Honda ganha de Alex Sandro e desvia para o centro, mas Rugani intercepta a bola.

35' Mandzukic volta a sentir a pancada que sofreu na cabeça e deixa o gramado para atendimento médico mais uma vez. É dúvida para sequência da partida.

32' Buffon ! Honda recebe de Kucka na entrada área, corta Alex Sandro e dispara para o gol. O goleiro da Juve bate-roupa, mas de novo, ninguém do Milan aproveitou o rebote.

Com o gol, Alex chegou ao seu terceiro gol na Serie A. Mandzukic fez seu oitavo.

Lançamento feito na entrada da área, Mandzukic briga no alto e sobra para Morata. O espanhol devolve de primeira para o croata, que sai na cara do gol e bate no contra pé de Donnaruma. 1-1, que jogo no San Siro !

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DA JUVENTUS, MANDZUKIC !!!!

25' DEFENDEU DONNARUMMA ! Espetacular defesa do goleiro de 17 anos, após chute frontal de Marchisio.

21' Donnarumma ! Morata cruza rasteiro para área e encontra Lichtsteiner. O suíço desvia, mas o jovem goleiro do Milan estava atento para fazer a defesa.

19' CARTÃO AMARELO ! Asamoah para contra-ataque do Milan e é advertido.

Após cobrança de escanteio cobrado por Balotelli o zagueiro sobe sozinho e manda uma pedrada, que ainda foi desviada por Buffon, mas morreu no fundo do gol.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DO MILAN, ALEX !

Balotelli cobra falta por cima da barreira e Buffon voa para fazer a defesa em cima da linha. No rebote a bola pipocou na área, mas ninguém do Milan apareceu para mandar para o gol.

13' ESPAAAALMA BUFFON !!!!

12' FALTA PERIGOSA ! Pogba derruba Bonaventura na entrada da área. Boa oportunidade para o Milan.

10' Após domínio inicial da Juventus, o Milan começa a pressionar e leva perigo ao gol bianconero.

08' NA TRAVE ! Abate fez bela jogada pelo lado direito e arriscou cruzamento para área, mas a bola foi direto no poste esquerdo de Buffon.

03' A Juventus toma a iniciativa na partida e tem domínio da posse de bola nesse início de jogo.

01' Jogo paralizado. Após disputa entre o zagueiro Alex e o atacante Mandzukic, o croata leva a pior e deixa o gramado para atendimento médico.

COMEÇA O JOGO !

Como esperado, os telões do San Siro reproduzem homegagem a Cesare Maldini. Todos no San Siro aplaudem de pé.

Acredita-se que a torcida do Milan fará uma coreografia especial para Cesare Maldini, ícone da história milanista que faleceu no início desta semana.

Os dois times estão aquecendo no gramado do San Siro.

A partida deste sábado marca o reencontro de gerações na meta de ambas as equipes: de lado o experiente Gianluigi Buffon, enquanto do outro há o jovem Gianluigi Donnarumma.

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci e Rugani; Lichtsteiner, Pogba, Marchisio, Asamoah e Alex Sandro; Mandzukic e Morata.

Milan (4-4-2): Donarrumma; Abate, Alex, Romagnoli e Antonelli; Honda, Kucka, Montolivo e Bonaventura; Bacca e Balotelli.

As duas equipes já estão escaladas!

O meia Japonês Keisuke Honda admite que será um jogo difícil, mas acredita na vitória do Milan. "Tudo é possível. Mesmo vencer a Juventus. Vai ser difícil, mas temos que acreditar em nós mesmos. A Juventus é mais forte que nós, mas jogamos bem contra o Inter, Napoli e Roma. A Juve é mais forte, e nós sabemos disso. Eles são a equipe número um da Itália, mas queremos vencê-los".

Os problemas da Juve para armar a equipe são grandes. Giorgio Chiellini, Sami Khedira, Paulo Dybala e Roberto Pereyra estão indisponíveis devido suspensões e lesões.

As baixas no time de Milão ficam por conta de Jérémy Menez, Christian Abbiati e Andrea Bertolacci. Por outro lado, Mihajlovic poderá contar com as voltas do zagueiro Alex, do meio campo Keisuke Honda, Ricardo Montolivo e Juraj Kucka.

FIQUE DE OLHO: Com apenas 23 anos, Paul Pogba é a grande estrela da Juventus. O francês é o cérebro do meio campo da Velha Senhora e até aqui já marcou oito gols e distribuiu 10 assistências na temporada.

FIQUE DE OLHO: O atacante Carlos Bacca é sem dúvida o grande destaque do Milan. O atacante colombiano marcou 16 gols na temporada, sendo 14 deles pelo campeonato italiano. Na seleção, Bacca marcou nas duas partidas válidas pelas eliminatórias para Copa de 2018, contra Equador e Bolívia. que aconteceram na última data Fifa.

Já Allegri descartou utilizar Dybala na partida. Lesionado, o atacante não atuou nas últimas partidas da equipe de Turim. “É inútil arriscar colocar o Dybala amanhã [sábado]. Eu acho que ele deverá voltar ao grupo na próxima quarta-feira. Mas isso não quer dizer que Mandzukic e Morata devem jogar”.

Durante a semana o treinador Sinisa Mihajlovic comentou sobre Balotelli e ainda deposita confiança no atacante: "Há certas coisas que não se pode consertar, mas ele está bem nos treinos. Ele sabe que precisa fazer a diferença quando tem uma chance. Quando me pediram para aceitá-lo de volta, conversei com ele e fui convencido. Ele está mais confiante, chutando mais e fazendo seu melhor para ter resultados positivos".

Em 1997 o estádio Giussepe Meazza foi palca de uma das maiores goleadas da história do confronto. A Juventus não tomou conhecimento do adversário e aplicou um sonoro 6 a 1 no Milan, com grande desempenho de Vieri e Zidane.

Em 2003 as equipes protagonizaram a final da Uefa Champions League, no estádio Old Trafford, em Londres. Na ocasião o Milan saiu vencedo, nos pênaltis.

O último encontro ocorreu pela 13ª rodada da Serie A e o Milan ofereceu resistência no Juventus Stadium. Mas o argentino Paulo Dybala tirou o 0 do placar e garantiu a vitória da Juve.

Mesmo jogando fora de casa, a Juventus é favorita para vencer o confronto. Além do momento melhor que o adversário, o histórico entre as duas equipes pesa em favor do time de Turim. Foram 194 jogos oficiais, com 72 vitórias dos bianconeri, 56 dos Diavolo e outros 66 empates. Os ultimos sete confrontos teve a Juve como vencedora, incluindo dois jogos no Giussepe Meazza.

Na última partida a Velha Senhora jogou para o gastou e em seus dominíos derrotou o Empoli por 1 a 0, com gol marcado pelo croata Mario Mandzukic.

Já a Juventus segue imparável na Serie A. São 21 jogos em sequencia sem saber o que é perder, retrospecto que a colocou no topo da tabela com 73 pontos.

A situação dos Rossoneri só não é melhor, pois fora de casa o desempenho não tem sido dos melhores. Na última rodada a equipe foi derrotada pela Atalanta, por 2 a 1, deixando escapar uma chance de se aproximar da zona de classificação para Uefa Europa League.

O Milan terá o apoio de sua torcida no Giussepe Meazza, que tem sido importante para equipe na temporada. Foram 15 jogos disputados no estádio, com nove vitórias, quatro empates e duas derrotas. A equipe de Milão ocupa atualmente a 6ª posição com 49 pontos.

Bom dia a todos que nos acompanham! Começa agora a transmissão e do grande clássico italiano entre Milan e Juventus, que reúne as duas equipes mais vencedoras da Velha Bota. Todos os lances você acompanha por aqui, fique conosco.