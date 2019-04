Southampton e Newcastle se enfrentam com objetivos distintos na tabela

Neste sábado (9), Southampton e Newcastle se enfrentam pela rodada 33 da Premier League 2015/2016, em jogo a ser realizado no St'Mary's Stadium em Southampton, sul da Inglaterra.

As duas equipes visam a recuperação na competição; ambas sofreram derrotas na rodada anterior. Os Saints foram derrotados para o líder Leicester por 1 a 0 no King Power Stadium, enquanto os Magpies perderam por 3 a 2 diante do Norwich em Carrow Road.

O Southampton tem 47 pontos e está na sétima colocação, a seis pontos da zona de classificação para a Uefa Europa League e sete pontos da faixa classificatória para a Uefa Champions League. O Newcastle está na penúltima colocação, com apenas 25 pontos, e a seis do primeiro fora da zona de rebaixamento. Uma derrota pode colocar o Newcastle muito próximo da Championship.

Southampton perde contundido Davis mas pode contar com Long

Os Saints não podem vacilar nas rodadas finais se quiserem ter uma chance de classificação para a próxima Uefa Europa League. O histórico recente contra os Magpies motiva os comandados do técnico Ronald Koeman a buscarem mais um triunfo, já que nos últimos cinco jogos realizados no St'Mary's foram três vitórias e dois empates.

Para o confronto deste sábado(9), Koeman não contará com o zagueiro Gardos, o lateral-esquerdo Targett e o meia Davis, que estão machucados, mas vai contar com os retornos de Jay Rodriguez​, que deve começar a partida no banco de reservas, e do atacante Shane Long​, ausente do confronto contra o Leicester devido a uma contusão.

Sobre uma possível vaga na Uefa Europa League, o técnico Ronald Koeman não opinou sobre quantos pontos a equipe precisa somar para chegar a competição europeia. O comandante dos Saints afirmou que o foco não é apenas os confrontos realizados dentro dos seus domínios e que a equipe vai fazer o possível para somar a maior quantidade de pontos.

​"Muito difícil pensar em quantos pontos nós precisaremos para chegarmos pelo menos ao sexto lugar. Eu não sei muito bem, mas, se vencermos os nossos jogos em casa, teremos uma possibilidade. Os jogos em casa não são o nosso maior foco. Nós precisamos vencer a maior quantidade possível de jogos e, assim, teremos alguma chance"​, afirmou Koeman.

Newcastle busca desesperadamente por vitória para acreditar em salvação

A troca de técnicos no Newcastle ainda não surtiu o efeito esperado pelo torcedor e diretoria do clube. Mesmo com a demissão de Steve McClaren, o técnico Rafael Benítez ainda não conseguiu sua primeira vitória pelo clube. Em três partidas, foram duas derrotas e um empate.

Para essa partida decisiva para a manutenção do clube na Premier League, o treinador espanhol conta com os retornos do zagueiro e capitão Coloccini, dos laterais Dummett e Mbabu - machucados, além do volante Colback ​- suspenso. Apesar disso, o Newcastle não conta com seus dois primeiros goleiros. Krul sofreu contusão no início da temporada pela seleção holandesa. Desta vez, Elliot se lesionou na última data Fifa com a seleção irlandesa. Com isso, a responsabilidade ficou por conta de Darlow que já iniciou como titular na partida contra o Norwich.

Rafa Benítez, apesar dos resultados negativos, defendeu os seus jogadores em entrevista coletiva ao dizer que todos estão bem nos treinamentos e demonstrou confiança em um melhor panorama. O treinador afirmou que o time está ansioso e isso pode atrapalhar a concentração dos jogadores, mas que trabalha arduamente para que naõ haja interferência nos atletas durante os 90 minutos.

​"Eu não posso dizer nada contra os jogadores. Eles todos têm treinado muito bem e estão dando o melhor para tirar o time desta situação. Nos jogos em que treinei, houve um excesso de ansiedade que ocasionou na falta de concentração dos jogadores, mas eles têm que se impor no jogo e mostrarem que aprenderam algo"​, declarou.