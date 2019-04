Resultado Benfica x Bayern de Munique na Champions League (2-2)

Agradecemos a todos pela presença em mais uma transmissão,fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. A VAVEL Brasil agradece sua audiência. Um grande abraço à todos e até a próxima

Com o resultado, já foram descobertos todos os clubes semifinalistas da Champions League: Altetico de Madrid, Bayern de Munique, Manchester City e Real Madrid. O sorteio dos jogos acontecerá na próxima sexta-feira ( 15)

Que jogo amigos, o Benfica saiu na frente com Jimenez, o Bayern empatou com Vidal e virou a partida com Müller, precisando fazer mais três gols, o Benfica lutou até o final, Anderson Talisca fez um Golaço de falta empatando a partida, ao final do jogo, o Benfica recebeu o maior prêmio: o reconhecimento de sua torcida, que cantou apoiou o time até o final mesmo sendo eliminado, fazendo uma linda festa como se tivesse ganho um campeonato.

Mesmo com a eliminação a torcida do Benfica faz uma enorme festa no estádio da Luz reconhecendo o esforço do time!!!

48' Final de jogo!!! Bayern de Munique classificado para a semi final!!

47' INCRIVEL!!! Mesmo sendo eliminado o torcedor do Benfica fica de pé no estádio da Luz cantando sem parar aplaudindo a equipe

46' Vai acabar a partida, o Bayern vai se classificar!!

44' Benfica marca em seu campo de ataque tentando um milagre

41' Bayern segura a bola evitando a pressão

39' UUUUUUUUUH! Talisca cobra falta no canto do goleiro a bola saiu tirando tinta da trave

38' Javi Martinez faz falta em cima de Talisca

37' Ribéry cobra escanteio Ederson sai de soco

33' Explode a torcida do Benfica no estádio da Luz

31' O brasileiro Anderson Talisca cobrou uma linda falta, por cima da barreira a bola subiu e morreu no ângulo direito sem chances para Neuer. Tudo igual no estádio da Luz

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇOOOOOOO DO BENFICA!!!! ANDERSON TALISCA!!

29' Guedes disparou na direção do gol Javi Martinez deu um carrinho por trás do jogador e recebeu apenas cartão amarelo, falta perigosa

26' NÃO EDERSON!! Müller recebeu na área rolou para trás, Vidal bateu de primeira de chapa, sem muita força, o goleiro Ederson foi fazer a defesa a bola passou por de baixo de suas pernas e quase entra para o gol.

26' Bayern de Munique troca passes administrando a partida

23' Substituição no Benfica: Sai: Salvio. Entra: Anderson Talisca

22' Ribéry puxou contra ataque, tocou para Alaba em posição irregular. O lateral chegou a cruzar para Müller finalizar para o gol mas a partida já estava parada.

20' Guedes fez falta no campo de ataque

18' Guedes cobrou falta por cima do gol

17' Carcela fez ótima jogada driblou dois jogadores e sofreu falta na entrada da área

15' NA TRAVE!! Douglas Costa em boa jogada individual pela esquerda, o atacante invadiu a área e finalizou cruzado, a bola explodiu no pé da trave

12' Mudança no Benfica: Sai : Pizzi. Entra: Guedes

9' EDERSON SENSACIONAL!! Douglas Costa recebeu sozinho pela esquerda, o atacante tentou driblar o goleiro que saiu nos pés de Douglas para fazer a defesa, Ribéry tentou pegar o rebote mas Ederson completou a defesa

6' Xabi Alonso cobrou escanteio na segunda trave, Javi Martinez desviou para o meio e Müller de frente para o gol desviou para a virada do Bayer!!

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!!! MÜLLER!!

5' JARDEL!!! A zaga do Benfica falhou Vidal iria ficar com a bola sozinho Jardel chegou antes tirando a bola

4' Bayern mantém a posse de bola no campo de ataque

3' Lateral para o Bayern

1' Ribéry recebeu livre pela esquerda, invadiu a área e bateu em cima do zagueiro

0' Começa o segundo tempo

Vai começar o segundo tempo

Foi um primeiro tempo equilibrado, Benfica atrás do placar agregado e jogando em casa partiu ao ataque, chegou ao gol que levava o jogo para a prorrogação aos 27 minutos com Jimenez, Vidal empatou aos 38 minutos, agora para se classificar Benfica precisa vencer a partida por dois gols de diferença.

46' Final de primeiro tempo

45' UUUUUUUUH!!! Vidal recebeu por trás da zaga dominou e mandou uma bomba por cima do gol

44' Alaba faz o cruzamento André Almeida afasta o perigo

42' kimmich está no chão recebendo atendimento médico após forte dividida

38' Lahm pela direita bateu cruzado a zaga afastou, Vidal pegou o rebote com gol aberto e mandou uma bomba para empatar a partida

38'GOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! VIDAL!!!

35' Benfica troca passes tentando chegar no segundo gol

33' EDERSON!!! Lahm foi lançado entre os zagueiros dominou no peito e saiu cara a cara com o goleiro que foi mais rápido para fazer a defesa

32' Vidal cabeceou, Ederson foi até o terceiro andar para pegar a bola

30' QUASE O SEGUNDO DO BENFICA!!! Pizzi na linha de fundo cruzou rasteiro, a bola passou por todo mundo, Jimenez dominou na marca do pênalti mas não pegou bem na bola.

26'Jimenez foi lançado dentro da área, brigou com dois zagueiros e o goleiro Neuer, o jogador ganhou de todo mundo e cabeceou pro fundo da rede!!

26' GOOOOOOOOOOOOOL DO BENFICA!! JIMENEZ!!!!!!

25' Douglas Costa cruzou, Jardel tirou de cabeça

22' Thiago lançou por trás da zaga, Vidal cabeceou no meio para a defesa do goleiro

20' Alaba recebeu no meio, limpou e bateu de pé direito a bola foi muito longe do gol

18' UUUUUUUUUUUH!! Lahm foi até a linha de fundo e fez o cruzamento para o meio da área, Müller de perna esquerda finalizou a esquerda do gol

18' Benfica erra muitos passes

15' Almeida faz falta em Ribéry pelo lado esquerdo

14' Alaba cruza rasteiro nas mãos de Ederson

12' Inicio de jogo muito tenso no estádio da Luz

11' Benfica tenta diminuir os espaços do Bayern de Munique

9' Ribéry foi até a linha de fundo, cruzou mas a defesa do Benfica tirou a bola.

7' Xabi Alonso cobra escanteio, Javi Martinez desviou de cabeça nas mãos do goleiro

6' Fejsa chega no carrinho e manda a bola para escanteio

5' Pizzi tentou dar um passe por cima para Salvio a bola foi muito forte

4' Tiro de meta para o Benfica

3' Pizzi cobra escanteio, a zaga afasta

2' QUASE BENFICA!! Eliseu cobrou falta forte rasteira, a bola desviou e saiu para escanteio

1' Jimenez foi derrubado na entrada da área grande chance pro Benfica

1' Bayern de Munique troca passes e a torcida vaia

0' Começa o jogo!!!!

Vai começar a partida

Hino da Champions League sendo executado

Os jogadores estão em campo!!!

Agora o estádio inteiro canta o hino do Clube.

Voa a águia vitória. O animal é simbolo da equipe e sempre é um show a parte a águia voando por todo estádio até pousar no escudo do clube

Faltando 15 minutos para o inicio da partida, os jogadores voltaram aos vestiários , para terminar a preparação do jogo

Os jogadores do Benfica fazem aquecimento no gramado do estádio da Luz

Gaintán e Mitroglou estão fora da partida por problemas físicos, Luisão volta a ser opção após ficar fora por muito tempo lesionado

No banco de reservas do Benfica: Paulo Lopes, Semedo, Luisão, Samaris, Talisca, Guedes e Jovic.

Benfica escalado: Ederson, Almeida, Jardel, Lindelöf, Eliseu, Fejsa, Renato, Salvio, Carcela, Pizzi e Raul.

No banco do Bayern : Ulreich, Lewandowski, Rafinha, Bernat, Götze, Rode e Coman.

Bayern de Munique escalado: Neuer, Lahm, Kimmich, Javi Martinez, Alaba, Alonso, Vidal, Thiago, Douglas Costa, Ribéry, Müller

Benfica e Bayern de Munique se reencontrarão nesta quarta-feira, para duelo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, em que o time alemão tem magra vantagem, após a vitória na ida por 1 a 0.

Na Allianz Arena, os donos da casa saíram na frente logo no minuto inicial, com o meia chileno Arturo Vidal. O prenúncio de goleada não se confirmou, e os visitantes até chegaram a assustar, ficando várias vezes perto de igualar o marcador.

A principal ameaça ao time comandado pelo espanhol Josep Guardiola na última terça-feira, o atacante brasileiro Jonas, no entanto, não entrará em campo no estádio da Luz, pois está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

O confronto, aliás, é marcado pelos inúmeros desfalques que Bayern e Benfica têm, seja por suspensões ou até mesmo por problemas físicos, que obrigam técnicos a fazer improvisações, jogadores a atuarem no sacrifício.

Além do ex-Santos e Grêmio, que deverá ser substituído pelo mexicano Raúl Jiménez, Julio César e Luisão, contundidos, seguem fora. Com isso, Éderson, goleiro da seleção brasileira olímpica, que teve grande atuação na primeira partida, será titular outra vez, assim como o jovem zagueiro sueco Victor Lindelöf.

Resultado Bayern de Munique x Benfica ao pela Uefa Champions League 2015/2016 (1-0)

O Estádio da Luz será o palco da partida Benfica x Bayern de logo mais, a expectativa é de estádio lotado com 65.000 pessoas.

Fique de Olho Benfica x Bayern: Raul Jiménez: O jogador vem ganhando espaços nas últimas rodadas, contra o Acadêmia, fez o gol da vitória, e será o titular para a partida decisiva.

Fique de Olho Benfica x Bayern: Ribéry: O meia-atacante do Bayern foi o principal jogador da primeira partida das quartas de final, Ribéry pode ser decisivo novamente.

Com o resultado adverso no primeiro jogo, o Benfica precisa vencer a próxima partida por 2 gols de diferença para classificar no tempo normal, Bayern tem a vantagem do empate, teremos prorrogação caso o Benfica ganhe por 1 a 0.

No primeiro jogo das quartas de final, Bayern saiu na frente na Allianz Arena, Vidal aos dois minutos marcou o único gol da partida, tendo a vantagem para o segundo jogo.

O Bayern de Munique venceu mais uma na Bundesliga, desta vez a vitima foi o Stuttgart, jogando fora de casa Bayern venceu por 3 a 1. Os bávaros é o líder do campeonato com 7 pontos de vantagem do segundo colocado.

Benfica é o líder do Campeonato Português. Na última rodada a equipe venceu o Acadêmia fora de casa por 2 a 1 e manteve dois pontos de vantagem do segundo colocado Sporting.

