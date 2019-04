Sandhausen surpreende e bate RB Leipzig fora de casa na 2. Bundesliga

A abertura da 30ª rodada da 2. Bundesliga 2015/2016 foi realizada nesta sexta-feira (15). Em partida realizada na Red Bull Arena, em Leipzig, Red Bull Leipzig e Sandhausen mediram forças. Os Búfalos buscam o acesso para a primeira divisão na próxima temporada e enfrentou um time sem pretensões no campeonato e tinha como objetivo melhorar a situação na tabela de classificação.

E houve uma surpresa. O Sandhausen conquistou surpreendente e importante vitória longe de seus domínios. Com o resultado, os alvinegros matematicamente se salvaram do rebaixamento ao subir para a 11ª colocação, com 36 pontos. Por outro lado, os Búfalos seguem na vice-liderança, com 62 pontos ganhos.

A próxima rodada acontece no próximo fim de semana. O Sandhausen enfrenta a equipe do FSV Frankfurt no Hardtwaldstadion no domingo (24). Na segunda-feira (25), o Red Bull Leipzig mede forças contra o Kaiserslautern, no Fritz Walter Stadion.

Em jogo movimentado, a equipe da casa foi pra cima e criou inúmeras chances de gol na primeira etapa. Os visitantes ficaram mais acuados e esperavam o adversário sair mais para o jogo.

Mas na segunda etapa, os visitantes abriram o marcador aos 17 minutos. A jogada começou em um chutão no campo de defesa. A bola chegou aos pés de Bouhaddouz. O atacante se livrou do marcador e cruzou rasteiro para Vollmann, que entrou no decorrer da partida, empurrar para as redes e deixar o alvinegro em vantagem no placar e garantir a vitória.

Duisburg vence 1860 Munique de virada com gol polêmico

Na Schauinsland-Reisen-Arena o Duisburg recebeu o 1860 Munique em partida importante para as duas equipes, típico de um jogo "de seis pontos". As duas equipes buscaram a vitória para continuarem vivos na segunda divisão e se enfrentaram em uma partida disputada e polêmica.

O jogo foi realmente disputado e os donos da casa venceram de virada pelo placar de 2 a 1, os gols foram marcados por Bröker em lance polêmico, onde a bola não entrou completamente na meta, e Obinna. Liendl assinalou o tento dos Leões. Com o resultado, as zebras continuam na última colocação, com 25 pontos, a mesma pontuação da equipe de Munique, que ocupa o 17º lugar.

A próxima partida do Duisburg será fora de casa contra o Freiburg, no Schwarzwald-Stadion, na próxima sexta-feira (22). O 1860 Munique recebe na Allianz Arena a equipe do Eintracht Braunschweig, no próximo domingo (24).

Em outro duelo de desesperados Paderborn vence o FSV Frankfurt fora de casa

No Volksbank Stadion, o FSV Frankfurt recebeu o Paderborn. Os dois times buscavam dias melhores na competição nacional, com o objetivo de se afastarem da zona de rebaixamento. A equipe da capital financeira vinha de uma sequência de sete jogos sem vitória.

A partida foi disputada e os visitantes venceram pelo placar de 2 a 0, os dois gols foram marcados por Stoppelkamp. Com o resultado, a equipe da Vestefália continua na zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 27 pontos ganhos, e estaria na zona dos playoffs. As Águias estão na 14ª posição, com 29 pontos.

O próximo jogo do FSV Frankfurt será fora de casa contra o Sandhausen no próximo domingo (24). O Paderborn também atua fora de casa contra o Heidenheim na Voith-Arena no próximo sábado (23).