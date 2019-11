Resultado Rangers x Celtic na Copa da Escócia (2-2; 5-4 pen)

10:47 Ficamos por aqui com mais essa transmissão, no que foi um jogo cheio de emoção e tensão! Aguarde pelas repercussões que virão aqui no portal sobre o jogo e fique conosco para acompanhar as notícias do esporte mundial. Obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima!

10:45 Agora, os times voltam suas atenções para seus respectivos campeonatos: o Rangers viaja para a capital Edinburgh para enfrentar o Hibernian em uma prévia do que será a final da Copa da Escócia, na próxima quarta-feira (20). O Celtic, por sua vez, se concentrará na Premiership e na busca do título, começando pelo Ross County, no Celtic Park, no próximo domingo (24).

10:43 Na final da Scottish FA Cup, o Rangers enfrentará o Hibernian, que venceu ontem em sua semifinal sobre o Dundee United. Será o último jogo da temporada, no fim do mês que vem.

O RANGERS SE CLASSIFICA PARA A FINAL DA SCOTTISH FA CUP! Nos pênaltis, Light Blues venceram os Bhoys por 5-4 depois de empatar por 2-2 no jogo.

PERDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUUUU!!!! Tom Rogic (5-4)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Nicky Law (5-4)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!! Mikael Lustig (4-4)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!! Gedion Zelalem (4-3)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!! Leigh Griffiths (3-3)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL!!! Lee Wallace (3-2)

PERDEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUU!!! DEFENDEU FODERINGHAM!!! Scott Brown (2-2)

PERDEEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!! DEFENDEU GORDON!!!! Nicky Clark (2-2)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!! Nir Bitton (2-2)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!! Barrie McKay (2-1)

PERDEEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUU!!! NA TRAVE!!! Callum McGregor (1-1)

PERDEEEEEEEEEEU!! PRA FORA!!!! James Tavernier (1-1).

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO CELTIC!! Charlie Mulgrew (1-1).

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO RANGERS!!! Andy Halliday (1-0).

10:30 Pênaltis serão cobrados à direita das cabines de televisão, em frente à torcida do Celtic.

120' FIM DE PAPO NA PRORROGAÇÃO! O Rangers desempatou, mas o Celtic conseguiu empatar na segunda etapa, indo para os pênaltis.

119' UUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHH!!!! NA TRAVE!!!! Griffiths cobra falta no contrapé de Foderingham, a bola bate na trave e nas costas do goleiro para ir para a linha de fundo.

117' CARTÃO AMARELO PARA HALLIDAY! Por falta em Rogic.

116' À essa altura do jogo as pernas começam a fazer a diferença e o jogo perde a sua intensidade de outrora.

113' McGregor chuta de fora da área colocado, mas Foderingham faz a defesa para a direita.

112' Rangers tenta chegar ao ataque de maneira eficiente, mas é impedido pelos defensores do Celtic.

109' UUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHH!!! QUASE ROGIC NOVAMENTE!!!! McGregor é paciente e manda toque esperto para Rogic aparecer sozinho na área e chutar, mas Foderingham manda para escanteio.

107' Roberts recebe cruzamento de Griffiths, corta zagueiro, mas não consegue conectar o chute pro gol de maneira certa.

106' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO CELTIC!!!! ROGIC EMPATA TUDO NOVAMENTE!!! Tierney faz belíssima jogada pela esquerda, invade a área e toca para Rogic empurrar pro gol, empatando o jogo no Hampden Park.

105' BOLA ROLANDO PRO SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO! Celtic dá a saída.

Veja o empate do Celtic e o golaço de McKay para desempatar na prorrogação:

105+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

105' Mais um minuto de acréscimo.

103' Sviatchenko na área novamente cabeceia para o gol após escanteio, mas dessa vez Foderingham fica com ela.

101' Celtic parece um pouco nervoso e o Rangers se aproveita da vantagem.

98' Griffiths cobra falta colocado e por cima da barreira, mas a bola passa à esquerda de Foderingham.

95' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO RANGERS!!!!!! SENSACIONAL!!!!!! QUE GOLAÇO DE MCKAY!!!!!! O escocês recebe e arriscou de muito longe, conseguindo acertar o ângulo direito do gol de Gordon, desempatando o jogo!

92' McGregor avança pelo meio com velocidade, mas é interceptado antes de fazer uma falta.

90' BOLA ROLANDO PRO TEMPO EXTRA!

90' SUBSTITUIÇÃO NO RANGERS! Sai: Miller. Entra: Clark.

90+2' FIM DE PAPO NO TEMPO NORMAL! VAMOS À PRORROGAÇÃO!

90+2' Celtic tenta trocar passes pela esquerda do ataque, mas sem sucesso de chegar à algo.

90' Mais dois minutos de acréscimos.

89' UUUUUUUUHHHHHHHH!!! Roberts faz cruzamento na cobrança da falta e Bitton cabeceia à esquerda da meta, causando um certo susto.

88' CARTÃO AMARELO PARA TAVERNIER! Por falta em Roberts.

86' SUBSTITUIÇÃO NO RANGERS! Sai: Kiernan. Entra: Zelalem.

83' SUBSTITUIÇÃO NO CELTIC! Sai: Johansen. Entra: Rogic.

83' No escanteio, Mulgrew cabeceia por cima do gol, sem perigo.

82' Em contra-ataque, Griffiths partiu sozinho pela esquerda e, quando invadiu a área, tocou para McGregor que chutou travado para escanteio.

81' Rangers troca passes pacientemente em frente à área do Celtic, buscando espaços para atacar.

79' Tierney rouba bola de Law, avança em direção da área, invade-a e chute para a meta, mas travado.

76' Bola lançada para McKay em velocidade, mas Sviatchenko chegou primeiro e tirou pra longe.

75' CARTÃO AMARELO PARA JOHANSEN! Por falta em McKay.

73' Tentando aparecer como jogador surpresa, Sviatchenko recebe no meio e tenta chute de muito longe, só que a bola vai fraco e fica fácil para Foderingham fazer a defesa.

70' SUBSTITUIÇÃO NO CELTIC! Sai: Mackay-Steven. Entra: McGregor.

70' Recebendo bola pelo meio, Griffiths tenta chute de muito longe, mas passa por cima.

68' Griffiths domina bem e carrega pelo meio com opções de toque, mas acaba desarmado.

67' Roberts faz bela jogada pela direita trazendo para o meio e rola para Bitton, que pega muito embaixo da bola, mandando por cima do gol.

65' SUBSTITUIÇÃO NO RANGERS! Sai: Shiels. Entra: Law.

62' Tavernier cobra com força, mas explode na barreira.

61' Halliday avança na entrada da área e sofre toque de Bitton, caindo em uma posição perigosa para falta.

60' CARTÃO AMARELO PARA BALL! Por falta em Griffiths.

59' McKay recebe na área, tenta ajeitar para chutar e é travado pela defesa.

59' Griffiths recebe na esquerda e bate com força, mas ela sobe demais.

58' Assim como não foi no primeiro tempo, Celtic passa a ter maior posse da bola.

54' Wallace parte pro ataque e tenta cruzamento, mas é cortado por Sviatchenko que manda para escanteio.

52' Rangers vem ao ataque e um cruzamento é proferido. Bitton tira para escanteio.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO CELTIC!!! SVIATCHENKO EMPATA TUDO!!!! Robert cobra escanteio na cabeça de Sviatchenko que manda para o gol subindo mais que todo mundo, igualando o placar no Hampden Park.

48' Cruzamento na área e Sviatchenko tenta chute em sobra de bola, mas ela explode na marcação.

47' Griffiths cobra falta de longe e Foderingham manda pra escanteio.

45' BOLA ROLANDO PRO SEGUNDO TEMPO! Rangers dá a saída.

08:51 Confira o gol da partida até agora, de Kenny Miller:

08:49 Rangers até agora domina a partida. Mantendo seu mesmo estilo de jogo de toda a temporada, a equipe mostrou paciência com a bola nos pés até que chegou ao seu gol em um passe desviado no meio do caminho. Celtic muito defensivo até então.

45+1' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO HAMPDEN PARK!

45' Mais um minuto de acréscimo.

43' Nos últimos dez minutos, o Rangers tem a posse da bola em 75% do tempo, trocando passes em sua maioria no meio de campo, gastando tempo.

39' Rangers aproveita erro na saída do Celtic e tenta atacar, mas Tierney afasta pra longe na lateral.

34' FODERINGHAM!!! Bitton arrisca de fora da área, com força e rasteiro, mas o goleiro defende em dois tempos.

32' INCRÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍVEL!!!! Griffiths recebe de Johansen e bate fraco rasteiro. A bola bate na trave e sobre para Roberts que, com o gol aberto, chuta pra fora.

31' CARTÃO AMARELO PARA SVIATCHENKO!

30' Rangers troca passes na intermediária.

29' McKay faz boa jogada pela direita e cruza rasteiro para Miller, que não consegue dominar com a marcação tão forte.

28' Celtic faz boa trama ofensiva pela direita com Roberts e Johansen, mas a zaga consegue afastar antes do chute.

26' CHANCE!!! Holt traz da deireita para o meio e bate cruzado, mas pra fora.

24' SUBSTITUIÇÃO NO CELTIC! Sai: Boyata. Entra: Sviatchenko.

23' McKay tenta chute para a meta da entrada da área, mas a bola sobe demais.

20' Troca de passes terminou com um cruzamento mal feito que acabou nas mãos de Foderingham.

18' Celtic tenta atacar agora, em busca do gol de empate.

17' UUUUUUUUUHHHHHHHHHHH!!! Roberts tenta chute da entrada da área, é travado e na sobra Tierney bate de primeira, mas a bola sobe demais.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO RANGERS!!!! KENNY MILLER ABRE O PLACAR NO HAMPDEN!!! Atacante aproveita erro no corte da marcação do Celtic, avança em direção ao gol e bate à meta, vencendo Gordon.

15' Tavernier faz o cruzamento em cobrança de falta, mas a bola é cortada.

13' UUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!! Roberts faz bela jogada, trazendo a bola da direita para o meio, até que acha Griffiths aberto na esquerda. O escocês recebe, ajeita pra esquerda e bate cruzado, mas a bola passa em frente ao gol indo pra linha de fundo.

9' UUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! QUASE BROWN!!! Johansen tenta toque em profundidade, é cortado pela zaga, Griffiths tenta pegar a bola, mas também é cortado, até sobrar para Brown, sozinho na direita, adentrar à área e chutar, mas a bola passa raspando a trave direita de Foderingham.

6' UUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!! Miller recebe dentro da área, avança e chuta, mas Gordon faz bela defesa.

5' Após tentativa frustrada de cruzamento, o Celtic passa a encurralar o Rangers tentando roubar a bola já no campo de ataque.

3' Griffiths arranca desde o campo de defesa, carrega a bola e, ficando sem opções pro passe, tenta o chute de longa distância, mas foi travado.

1' No primeiro minuto, as equipes já deixam claro que não abdicarão de suas formas de jogar: o Rangers fará pressão com sua postura ofensiva, enquanto que o Celtic irá esperar o erro do adversário.

0' BOLA ROLANDO NO HAMPDEN! O Celtic dá a saída.

Liderados por Craig Thomson, os jogadores agora vêm ao gramado para dar início à cerimônia de entrada.

Nesse momento, as equipes estão nos vestiários, se aprontando para adentrarem ao gramado!

Os dois times estão no gramado do Hampden Park aquecendo pro início da partida, enquanto os torcedores entram para pegar seus lugares.

A equipe do Celtic, por sua vez, está escalada com: Gordon; Lustig, Boyata, Mulgrew, Tierney; Brown, Bitton; Roberts, Johansen, Mackay-Steven; Griffiths.

O Rangers, mandante da ocasião, vem a campo com: Foderingham; Tavernier, Wilson, Kiernan, Wallace; Ball, Halliday, Holt; Shiels, McKay, Miller.

Falta pouco menos de uma hora, leitor! Os times anunciaram suas escalações há pouco.

O palco do embate será o Hampden Park, localizado em Glasgow. Com a sua capacidade de 51,866 espectadores, é o estádio da seleção escocesa, além de receber grandes jogos do futebol nacional, como as semifinais e finais das copas.

No outro lado da cidade, Ronny Deila espera que o seu time repita a exibição da temporada passada contra o Rangers. “Foi uma boa e bem profissional performance. Tivemos uma ótima preparação e conseguimos dominar a partida toda. Foi tudo da forma como queríamos”, afirmou o norueguês que ainda explicitou querer uma partida disciplinada por seus jogadores, esperando um jogo bem físico.

Em sua entrevista pré-jogo, o treinador do Rangers, Mark Warburton, afirma que o favoritismo está do lado dos rivais. “Qualquer neutro diria que o Celtic é favorito, e eles não estariam errados. Os torcedores [do Rangers] terão de entender isso, mas estamos em uma boa temporada, boa forma e com grandes jogos inclusive na individualidade. Vamos tentar jogar da forma que sabemos para emplacar numa boa performance e ver o que acontece”, explicou o inglês.

Pelo lado do Celtic, Sviatchenko deverá ficar de fora do seu primeiro Old Firm. Ronny Deila deixou claro que não colocará o zagueiro para jogar se ele não estiver 100% de sua forma física e, possivelmente, não estará com essa porcentagem exigida pelo treinador. É a única dúvida pelo lado dos Hoops.

O desfalque pelo lado do Rangers será Martyn Waghorn por contusão. O artilheiro não vem jogando desde fevereiro com uma lesão do joelho e fez de tudo para conseguir estar 100% pro embate, mas não conseguiu. Certamente fará falta ao elenco.

FIQUE DE OLHO! Leigh Griffiths, atacante do Celtic. 37 gols em 48 jogos na temporada, quase uma média de um por partida. O escocês pegou a camisa 9 do clube e não deve devolver por um bom tempo. Dono de uma finalização impecável, além de seu posicionamento muitas vezes preciso, pode ser decisivo ao Celtic numa eventual vitória. Vem de dois gols contra o Motherwell no fim de semana passado e isso pode lhe dar alguma confiança, além de ter o apoio certo das arquibancadas.

FIQUE DE OLHO! James Tavernier, lateral direito do Rangers. Um dos melhores na função que joga na Escócia nos dias atuais, o inglês é muito importante pro esquema de Mark Warbuton. Rápido e incisivo em seus apoios, aparece sempre com jogadas de importância pelo seu lado, fazendo dribles que seguem de um cruzamento ou passes liderados à gol. Aparece como uma surpresa, as vezes, para marcar seus gols: já são nove em 32 jogos.

Certamente o ápice da rivalidade foi a final da mesma Copa da Escócia em 1980, quando o Celtic venceu o Rangers por 1 a 0 nos acréscimos do segundo tempo. Após o apito final, os jogadores do Celtic foram comemorar com seus torcedores, até que alguns deles invadiram o gramado para celebrar junto aos seus heróis. Uma dessas pessoas correu até o outro lado do campo, na torcida rival, e chutou a bola para dentro do gol deles. Em resposta, os torcedores dos Gers invadiram e iniciaram uma batalha no gramado, envolvendo tijolos, canos e garrafas. Resultou no banimento de bebida alcoólica nos estádios escoceses.

Algo que também ajuda a explicar a disputa fora das quatro linhas foram as obrigações que foram negadas na época, mas que depois se confirmaram, de dirigentes do Rangers não deixarem jogadores católicos vestirem a camisa do clube por décadas. Outro exemplo é de um torcedor do Celtic que disse ter estudado em uma escola católica em sua juventude, e que lá não havia um único torcedor do Rangers.

LEIA MAIS: A importância do Old Firm de domingo para o Celtic

A intolerância entre as duas torcidas é um problema até mesmo para a cidade, conhecida por seu estilo liberal. Esquemas estratégicos específicos da polícia local nem sempre funcionaram para conter o ódio entre as duas torcidas. O ex treinador do Celtic, Neil Lennon, chegou a receber carta de ameaça de morte por parte da torcida rival, por exemplo, por ser católico norte-irlandês e demonstrar seu amor ao Celtic no gramado com provocações à torcida dos Gers.

Seguindo essa linha de raciocínio, o Rangers ‘’representa’’ o lado protestante de Glasgow, tendo como imensa maioria da torcida, seguidores do Anglicanismo. O Celtic, como já citado no texto, foi fundado por um Irlandês Católico, o que também gerou seguidores da religião residentes na Escócia e nas duas Irlandas, por mais que na época fossem apenas uma ainda.

O protestantismo se deu início no século XVI, com Martinho Lutero, numa luta contra a corrupção dentro da Igreja Católica. Sem ouvir a Lutero, o alemão foi excomungado e então fundou a sua própria igreja, o luteranismo. Essa ação levou muitos seguidores pela Europa, até que também chegou na Inglaterra, onde o Anglicanismo foi imposto após o rompimento com Roma. Desde então, brigas, guerras, disputas são tidas entre as duas religiões, coisa que acontece até os dois de hoje.

A rivalidade entre os dois vai além das quatro linhas no gramado de um estádio, ela ajuda a explicar a rivalidade história entre Católicos e Protestantes. Por esse motivo, é tido por muitos como o maior clássico do mundo e também o que mais envolve ódio recíproco.

Contando apenas partidas oficiais disputadas entre os dois (329), o Rangers tem a maior vantagem: 159 vitórias contra 145 do Celtic, seguidos de 96 empates e totalizando 401 jogos até então. É uma história vasta entre os dois, não apenas no quesito jogos disputados, como a rivalidade em sim.

Sem o Rangers na primeira divisão, o Celtic venceu todas as ligas que disputou: foram três até agora, indo para o quarto. Ainda venceu no último ano dos Gers na Premiership. É esperado que, com a volta do Old Firm na SPL temporada que vem, a disputa ferrenha pelo troféu seja maior, agora com o Aberdeen para tentar algo, também. Espera-se também que a Escócia suba no coeficiente da UEFA novamente, tentando voltar a ter dois representantes na CL.

Na atual temporada, o Celtic se encaminha para o seu 47º título nacional. Com oito pontos de vantagem para o segundo colocado Aberdeen, precisa de mais três vitórias nos últimos cinco jogos para assegurar o título sem depender de resultados do rival. Nas competições Europeias, avançou até os playoffs da Champions League, onde perdeu para o Malmö da Suécia. Na fase de grupos da Europa League, foi último no seu grupo, que ainda contava com Ajax, Fenerbahçe e Molde.

Assegurando 98 títulos em sua história, o mais importante certamente é a Copa dos Campeões da Europa, atual Champions League. Primeiro britânico a vencer o torneio, tinha uma particularidade: venceu com todos os jogadores do time titular vindo do país natal do clube, e foi o primeiro a conquistar tal feito. Venceu a Inter de Milão na final, em Lisboa, ficando conhecidos como Lisbon Lions. Os outros 97 são: 46 SPFLs, 36 Scottish Cups e 15 League Cups.

O maior rival do Rangers, é o Celtic. O clube foi fundado em 1887 por um irlandês imigrante, com o intuito de ajudar os outros imigrantes do seu país, que fugiam da pobreza da Irlanda na época. A primeira partida oficial, no entanto, ocorreu um ano mais tarde, em 1888, numa partida contra o próprio Gers, amistosa, que terminou com vitória dos Bhoys por 5 a 2.

Nesta temporada, porém, a equipe já garantiu vaga na Premiership da época que vem. Agora foi a sua vez de vencer de forma dominante o torneio, apesar de ter sido ameaçado no início pelo Hibernian, o outro grande da capital Edinburgh. Com a contratação do inglês Mark Warburton para o cargo de treinador, o time achou uma consistência que faltou no ano anterior.

LEIA MAIS: Após ganhar dois troféus em quatro dias, Rangers busca "terceiro título" contra rival Celtic

Desde sua falência, o clube foi ‘reconstruído’ e começou a disputa pela League Two, a quarta divisão do torneio. Foi campeão logo de cara, sem comparação aos outros. Na League One também conquistou o título com incríveis 104 pontos (34 vitórias e 2 empates). Quando chegou na Championship, a segunda divisão, tudo indicava que iriam conquistar mais um título e conseguir repetir o feito do Gretna, que subiu três anos seguidos até chegar na primeira divisão. Mas, para desespero dos Gers, havia o Hearts no caminho, e o clube da capital venceu o torneio de forma dominante. O Rangers foi para os playoffs, onde perdeu para o Motherwell.

Os Teddy Bears são ainda os maiores campeões nacionais com 54 ligas nacionais (entre SFL e SPL), 33 Scottish Cups e 27 Scottish League Cups. O Clube também se orgulha de ser o primeiro britânico a vencer um torneio organizado pela UEFA: a antiga recopa europeia, vencendo em 1972 depois de ter sido vice em 61 e 67. Foi vice da atual Europa League em 2008, perdendo na final para o Zenit, da Rússia. Totalizando: 115 títulos.

Fundado em 1872, o Rangers é um dos onze clubes originais que participaram da fundação da Scottish Football League, que foi a liga organizadores de torneios profissionais e semiprofissionais no país, tendo seu fim em 1998, com a criação da Scottish Premier League. Desde a fundação da extinta SFL, a equipe permaneceu sempre na primeira divisão, passando a jogar as inferiores em 2012, quando foi à falência.

O maior vencedor da competição é o Celtic, assegurando 36 títulos, sendo o último vencido em 2013. O Rangers segue o rival de Glasgow de perto com 33 troféus, vencendo-o em 2009 pela última vez. Queen’s Park vem logo atrás com os seus já citados dez títulos. Hearts com oito e Aberdeen com sete completam a lista dos cinco melhores posicionados na história do torneio em número de vezes que foi campeão.

Um dos primeiros clubes da Escócia, o Queen’s Park venceu 10 títulos nos primeiros 20 anos do torneio. O fim dessa hegemonia coincidiu com a fundação do Celtic e com o início da era que perdura até hoje no país: a do Old Firm.

A Copa da Escócia é um torneio no estilo eliminatório realizado desde 1873-74. É o segundo torneio mais antigo da história do futebol, ficando atrás por dois anos da English FA Cup. O seu primeiro vencedor foi o Queen’s Park, clube que dominou o cenário do esporte na Escócia antes dos anos 1900.

Bom dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Começa agora a transmissão em tempo real da semifinal da Copa da Escócia, realizada no Hampden Park, em Glasgow, entre Rangers x Celtic, o conhecido Old Firm. O horário da partida será às 8h, horário de Brasília.