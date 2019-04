Real Madrid goleia Getafe sem sustos e assume vice-liderança

Partida realizada no Estádio Coliseum Alfonso Pérez. Jogo válido pela rodada 33 do Campeonato Espanhol 2015-2016.

INCIDENCIAS : Partida realizada no Estádio Coliseum Alfonso Pérez. Jogo válido pela rodada 33 do Campeonato Espanhol 2015-2016.

ÁRBITRO : José Luis González González | Cartões amarelos: Damian Suárez (GET - 42'/1ºT), Álvaro Vázquez (GET - 15'/2ºT), Pedro León (GET - 33'/2ºT), Moi Gómez (GET - 39'/2ºT) e Nacho Fernández (RMD - 44'/2ºT).

O Real Madrid foi absoluto na 33ª rodada do Campeonato Espanhol. No fim da manhã deste sábado (16), em jogo realizado no Estádio Coliseum Alfonso Pérez, os merengues dominaram o jogo, não fizeram caso ao mando de campo adversário e goleou o Getafe por 5 a 1. Os gols do Real foram marcados por Benzema, Isco, Gareth Bale, James Rodríguez e Cristiano Ronaldo. Para o Getafe, descontou Pablo Sarabia.

Com o resultado, a disputa pelo título da Liga pode ficar ainda mais aberta. O Real Madrid ocupa temporariamente a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 75 pontos, e torce por tropeços do Atlético de Madrid e principalmente do Barcelona, que entram em campo na tarde deste domingo (17). Ao Getafe, o momento muito ruim continua. A equipe continua na última posição, com 28 pontos, e torce para os principais concorrentes na luta contra o rebaixamento não pontuarem no complemento desta rodada.

A próxima rodada do Campeonato Espanhol acontece no fim de semana. O Real Madrid entra em campo às 11 da manhã do sábado (23), e enfrenta o Rayo Vallecano no Estádio de Vallecas, na Região Metropolitana de Madrid. Por sua vez, o Getafe mede forças contra o Valencia às 13h15 do domingo (24), em mais um jogo a ser realizado no Coliseum Alfonso Pérez.

Amplo domínio do Real e boa vantagem construída no primeiro tempo

Mesmo fora de casa, o primeiro tempo começou como o esperado. O Real Madrid, com um time bem mais qualificado e de maior poderio, dominou o Getafe. Os merengues tinham maior posse de bola, chegavam rápido ao ataque e não deixavam o adversário passar da linha intermediária. Logo no primeiro minuto, Cristiano Ronaldo rolou para James Rodríguez, que finalizou com a perna direita, mas foi travado pela defesa. Aos três, o colombiano fez boa jogada individual e arriscou. O goleiro Guaita espalmou para escanteio.

O Real continuou a pressionar. Aos 12 minutos, James Rodríguez armou nova jogada de ataque ao avançar pelo lado esquerdo e cruzar. Cristiano Ronaldo não chegou a tempo de desviar e a bola passou por toda a área. Aos 15, o português chutou forte e rasteiro e acertou a trave. Com o tempo, os donos da casa começaram a se soltar, a procurar o ataque, mas não finalizava com perigo. Quando conseguia alcançar a meta, o goleiro Keylor Navas fazia fáceis defesas.

Aos 26 minutos, Isco não encontrou espaços na defesa adversária e arriscou de longe. A bola passou muito perto da trave. Aos 28, a bola balançou as redes, enfim. James Rodríguez deu ótimo cruzamento para Karim Benzema, sozinho, empurrar a bola para o gol e abrir o marcador. Aos 31, a vantagem poderia ser maior. Cristiano Ronaldo foi acionado e recebeu sozinho, dentro da área. O principal jogador merengue encheu o pé, mas Guaita fez a defesa.

Em delicada situação na tabela de classificação, não restou alternativas ao Getafe a não ser partir para o ataque e tentar pontuar. A estratégia deu completamente errado. Aos 39 minutos, Isco tabelou com Benzema, recebeu dentro da área e bateu de trivela na saída do goleiro para ampliar a vantagem do Real Madrid.

Real Madrid aproveita fragilidade adversária e goleia

No segundo tempo, coube ao Real Madrid apenas administrar o resultado e aproveitar o abatimento do Getafe para aumentar ainda mais a vantagem no marcador e garantir fácil vitória. E logo conseguiu. Aos quatro minutos, Gareth Bale recebeu lançamento, entrou no lado direito da área em velocidade e bateu com o pé esquerdo na saída de Guaita.

O Real Madrid podia fazer gol quando quisesse. O adversário não reagia e apenas sucumbia ao resultado negativo. Aos 20 minutos, Isco acionou Benzema. O atacante francês emendou belo chute de primeira e por muito pouco não marcou o quarto gol merengue. Aos 24, Marcelo avançou pela esquerda e tentou cruzar para Cristiano Ronaldo, mas a defesa afastou o perigo. Aos 28, foi a vez de Toni Kroos tocar para o atacante lusitano, mas CR7 pegou mal na bola e não levou perigo.

Na reta final do jogo, o que mais teve foi bola na rede. Aos 38 minutos, o Getafe conseguiu diminuir. Pablo Sarabia avançou livremente, ninguém chegou para tentar controlar o avanço e o meia chutou forte com o pé esquerdo, sem chances de defesa para Keylor Navas. O gol até animou os Azulones em busca de uma reação para tentar diminuir a diferença. Mas aconteceu totalmente o contrário.

Aos 42 minutos, James Rodríguez recebeu na área, deixou o zagueiro Vigaray sentado no gramado e bateu com o pé direito para marcar um golaço a favor do Real Madrid. Para fechar o jogo, aos 47 minutos, Jesé Rodríguez acionou Cristiano Ronaldo e o português, enfim, deixou sua marca e deu números finais ao confronto.