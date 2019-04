Sob comando de Brocchi, Milan enfrenta Sampdoria com novidades para afastar má fase

Nesse domingo (17), Sampdoria e Milan irão se enfrentar no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, às 15h45, em partida que será válida pela 33ª rodada da Serie A. O duelo marcará a estreia de Cristian Brocchi, que sucedeu Sinisa Mihajlovic recentemente, no comando técnico dos rossoneri.

Os blucerchiati estão lutando contra o rebaixamento e ocupam atualmente a 15ª posição, com 36 pontos. Já o Diavolo está na luta para se classificar para a Uefa Europa League e ocupa a sétima colocação na tabela de classificação, com 49 pontos.

Em seu último compromisso, os comandados de Vincenzo Montella receberam a Udinese e venceram por 2 a 0, se afastando da zona perigosa. Enquanto isso, o Milan recebeu a Juventus e sucumbiu no San Siro por 2 a 1, de virada, resultando na demissão do treinador Mihajlovic.

O jogo do primeiro turno terminou com uma vitória maiuscula do Milan sobre a Sampdoria, por 4 a 1. Naquele jogo, marcaram M'Baye Niang (2), Luiz Adriano e Giacomo Bonaventura. Éder, hoje na Internazionale, descontou.

Montella quer time mantendo sequência positiva

Depois de um começo de 2016 muito difícil, a Sampdoria, aos poucos, começa a reagir no campeonato e se livrar da zona de rebaixamento. Nas últimas duas partidas, o time conseguiu quatro pontos importantíssimos e irá buscar contra o turbulento Milan, mais três pontos que deixaria o time muito mais tranquilo na competição.

Para isso, Vincenzo Montella não terá a presença do seu capitão, Andrea Ranocchia. Em seu lugar, Silvestre deve ser o titular depois de algumas partidas de fora e irá compor o sistema defensivo ao lado de Diakité e Moisander. No mais, será a mesma equipe que bateu a Udinese no último final de semana.

O treinador da Sampdoria, Vincenzo Montella, comentou sobre as mudanças do novo treinador rossonero, Brocchi, lembrando que a sua equipe está preparada para anular as principais virtudes do adversário e que essas mudanças serão muito sutis.

"Brocchi é um treinador muito preparado, por isso, vamos procurar evitar os perigos adversários, procurando se cuidadoso em cada detalhe. Mudanças dele? Com base na movimentação dos jogadores e na organização, pra mim é uma mudança muito sutil", analisou o treinador italiano, de 41 anos.

Brocchi muda esquema para fazer Milan atuar melhor

Depois de perder para a Juventus em casa e acumular o quinto jogo seguido sem vitória, o presidente Silvio Berlusconi resolveu demitir o treinador sérvio Sinisa Mihajlovic e promoveu o até então treinador da base, Cristian Brocchi. E o italiano já mudou o esquema tático da equipe do 4-4-2 para o 4-3-1-2.

Com isso, Honda perde a vaga de titular no time e quem está de volta é o contestado Bertolacci. No mais, o time que deve enfrentar a Sampdoria é o mesmo que saiu derrotado na última partida com duas dúvidas. Antonelli e Kucka são favoritos para serem titulares; De Sciglio e Poli, respectivamente, correm por fora.

Outra mudança de Brocchi foram alguns métodos de treinamentos, como a utilização de alguns drones para realizar uma melhor observação da movimentação da equipe. Além disso, o treinador também quer que o Milan troque mais passes e mantenha mais a posse de bola, fazendo com que a equipe adversária corra atrás e se canse mais rapidamente.

O jovem treinador falou um pouco do momento do time e sobre a partida, afirmando que ele não seria louco de querer mudar tudo de um dia para outro, mas que está aos poucos implementando a sua metodologia de trabalho e que espera pelos menos 5% do que foi pedido em campo.

"Nesses dias eu tenho feito algumas experiências e conhecido os jogadores. Eu fui muito claro com eles, tenho os meus titulares, mas quem ficar na reserva, deverá me meter em dificuldades. Eu não tenho intenção de mudar tudo de uma vez, não sou louco", afirmou Brocchi, de 40 anos.