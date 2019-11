Resultado: Barcelona x Valencia pelo Campeonato Espanhol 2016 (1-2)

Um grande abraço, e até mais !!!!!

O Barça volta a campo na próxima quarta-feira (20), fora de casa diante do Deportivo La Coruña. Já o Valencia, segue sem muitas pretensões na La Liga, e recebe o Eibar em no Estádio Mestalla, também na quarta.

A liderança que semanas atrás estava mais do que garantida, agora depende apenas do confronto direto entre Barcelona e Atlético de Madrid. A equipe azul-grená para nos 76 pontos, os mesmo do Atlético, e fica apenas um ponto a frente do rival Real Madrid, que voltou a acreditar no título

HOJE FOI DIA DE DIEGO ALVES. O goleiro brasileiro fez simplesmente uma das melhores partidas de sua carreira, fez no mínimo cinco milagres no Camp Nou, e contou com a eficiência de sua equipe no setor ofensivo para garantir uma vitória épica dos Morcegos.

93' TERMINA O JOGO NO CAMPO NOU

Confira o tento de NÚMERO 500 NA CARREIRA DE LIONEL MESSI

89' INACREDITÁVEL, Piqué recebe livre, cara a cara com Diego Alves, mas pega mal na bola e desperdiça a melhor chance do Barcelona na segunda etapa

88' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA, Sai Rodrigo para a entrada de Gaya

87' PERDEU, Paco Alcácer perde chance inacreditável de matar a partida

86' CARTÃO AMARELO, Para Neymar

85' Bravo faz linda defesa em chute de Rodrigo, porém, o atacante já estava em impedimento

84' MUSTAFI SALVA, Neymar enche o pé e Mustafi desvia para escanteio quase que na pequena área

83' Suárez tem duas oportunidades dentro da área mas não alcança os cruzamento de Sergi Roberto

75' INACREDITÁVEL DIEGO ALVES, Rakitic invade a área, bate de esquerda e obriga mais um milagre do arqueiro brasileiro

74' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA, Entra Cancelo na vaga de Enzo Pérez

70' Neymar chuta cruzado e para em Diego Alves novamente

68' CARTÃO AMARELO, Para André Gomes por retardar a partida

63' O argentino recebe passe rasteiro para diminuir o prejuízo. Após cinco partidas ele volta a marcar, e anota seu GOL DE NÚMERO 500 NA CARREIRA.

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DELE, LIONEL MESSI

60' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA, Entra Paco Alcácer na vaga do autor do segundo gol do Valencia, Santi Mina

58' Alba não cruza e nem chuta ao gol, e pede ótima oportunidade

54' André Gomes finaliza fraco dentro da área

51' CARTÃO AMARELO, Para Parejo por entrada em Neymar

46' PRA FORA, O Barça volta pressionando do intervalo, e Rakitic finaliza com muito perigo

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Assista ao segundo gol do Valencia, anotado por Santi Mina

O Barcelona vai chegando a sua quarta derrota nos últimos cinco jogos. Definitivamente dando um enorme fôlego para La Liga neste final de temporada.

A equipe de Luis Enrique criou as principais oportunidades, porém, parou na muralha chamada Diego Alves. Nos contra-ataques, o Valencia foi fatal e eficiente para garantir uma enorme vantagem

46' FIM DA PRIMEIRA ETAPA

45' Parejo dá lindo passe em profundidade para Mina, que finaliza com categoria na saída de Bravo.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VALENCIA

Confira o único tento até o momento. Em jogada do brasileiro Siqueira e gol contra do croata Ivan Rakitic

41' CARTÃO AMARELO, Terceiro do jogo, para Luis Suárez por reclamação

39' DIEGO ALVES SENSACIONAL, Alba levanta na área, Messi cabeceia para baixo e Diego faz mais um milagre no Camp Nou

39' Lionel Messi finaliza em cima da barreira

38' Falta de extremo perigo na entrada da área para o Barcelona

37' Rakitic tenta de cabeça quase que na entrada da área, mas cabeceia fraco e sem direção

35' CARTÃO AMARELO, Para o zagueiro Piqué, que também fica suspenso para a próxima rodada

32' Siqueira recebe bem na esquerda mas pega mal na bola

26' Siqueira avança bem, tenta o cruzamento, Rakitic desvia, Bravo tenta salvar mas a bola morre no fundo das redes da equipe catalã

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VALENCIA

22' PERDEU, Após escanteio Mascherano desvia e Suárez perde debaixo do gol

17' QUASE O PRIMEIRO, Rodrigo sai de frente para a meta adversária, finaliza colocado e a bola passa rente a trave

15' CARTÃO AMARELO, Barragán entra forte em cima de Neymar e toma o primeiro cartão do jogo. O lateral está suspenso do próximo duelo dos Morcegos

12' DE NOVO DIEGO, Neymar tenta encobrir o goleiro do Valencia, que se estica ao máximo para salvar mais uma vez sua equipe

11' POR POUCO, Messi toca para Neymar, o brasileiro deixa a bola passar que encontra Jordi Alba, o lateral cruza na medida mas ninguém toca nela

8' Suárez chega mais uma vez, e novamente finaliza sem direção

7' DIEGO ALVES, Messi recebe livre na entrada da área mas para no goleiro brasileiro

5' Suárez tem ótima chance no início do jogo mas finaliza por cima da meta de Diego Alves

0' COMEÇA O JOGO NO CAMPO NOU

Os comandados de Pako Ayestarán também estão escalados: Diego Alves; Barragán, Mustafi, Abdennour, Siqueira; Pérez, Fuego, Parejo; Mina, André Gomes, Rodrigo.

Os suplentes da equipe azul-grená serão: Ter Stegen, Douglas, Sergio, Dani Alves, Bartra, Munir, Adriano, Aleix Vidal

Confirmado os titulares do Barça: Bravo; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Neymar, Messi, Suárez.

O palco do duelo deste domingo (16) será o Camp Nou. A última partida realizada em solo catalão, foi na derrota da equipe para o rival Real Madrid, partida decisiva para a sequência de péssimos resultados dos comandados de Luis Enrique.

FIQUE DE OLHO, DIEGO ALVES, GOLEIRO: Um dos goleiro da Seleção Brasileira de Futebol, Diego Alves vêm falhando em algumas partidas importantes na temporada, porém, em um duelo de extrema importância, diante de uma das melhores equipes da atualidade, seja a oportunidade de ouro de Diego decidir para o Valencia, aparecer para o mundo, e parar o famoso Trio MSN.

FIQUE DE OLHO, LIONEL MESSI, ATACANTE: Há cinco jogos sem marcar, chegou o momento de Messi novamente desequilibrar para o Barça. Acostumado a definir vitórias e decidir para os catalães, não é normal ver o melhor do mundo apagado, sem ser destaque. Contudo, dificlmente Messi passará em branco neste duelo.

O jogo do primeiro turno acabou empatado em 1 a 1, entretanto, pela Copa do Rei, o Barça eliminou os Morcegos após uma goleada história por 7 a 0 no mesmo Camp Nou, e um empate fora de casa.

O Barcelona não perde para os valencianistas há cinco partidas: são três vitórias dos catalães e dois empates.

Barcelona x Valencia

O Barça vem de duas derrotas pelo Campeonato Espanhol. Uma em casa, de virada, para o Real Madrid, partida que fez os torcedores sentirem dúvidas sobre a equipe, e diante da Real Sociedad, fora de casa. Além das duas derrotas pelo torneio nacional, a equipe azul-grená foi eliminada da Uefa Champions League no meio de semana pelo rival Atlético de Madrid.

Já o Valencia, voltou a vencer na última rodada, em confronto diante do Sevilla, após péssimos confrontos consecutivos, e até mesmo uma troca em seu comando técnico.

1º colocado, o Barcelona quer voltar a vencer e retomar a boa diferença que tem no topo do torneio.

A Liga é conhecida popularmente como Liga das Estrelas devido ao fato de reunir historicamente a elite do futebol mundial. As estrelas atuais da liga são Lionel Messi, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Iniesta, Neymar, Gareth Bale entre muitos outros. No passado, participaram também alguns dos melhores jogadores do mundo em suas respectivas épocas, como Di Stéfano, Evaristo de Macedo, Kubala, Ferenc Puskás, Johan Cruyff, Maradona, Mario Kempes, Hugo Sánchez, Davor Šuker, Stoichkov, Romário, Rivaldo, Luís Figo, Ronaldo, David Beckham, Zidane, Eto'o, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Radamel Falcao, Mesut Özil, Carles Puyol etc.

Um terceiro grupo é formado por Real Sociedad, com dois títulos, La Coruña, Sevilla e Real Betis, com um título cada, sendo portanto nove, o número de clubes que já se sagraram campeões espanhóis.

Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Valencia formam um segundo grupo das equipes mais vencedores da Espanha, vide rankings de títulos e de pontos conquistados, detendo estes clubes no conjunto um total de 24 títulos.

A dupla Real Madrid e Barcelona detém a grande maioria dos títulos, 55 no total. Das ultimas dez edições nove foram ganhas por eles, sendo que em oito Real e Barça se revezaram como campeão e vice. Nos últimos 20, 15 foram vencidos pela dupla, o que a faz a liga com o campeonato menos competitivo dos cinco mais importantes da Europa (Inglaterra, Itália,França, Alemanha e Espanha).

Segundo o ranking anual da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHF), La Liga é a melhor liga de futebol do mundo, também é tida como a segunda liga mais forte da ultima década na Europa sendo superada apenas pela liga inglesa (Premier League). No entanto a Liga mostra baixa competitividade.

A Primera División do Campeonato Espanhol, conhecido como La Liga, é patrocinada pelo Banco BBVA. Também conhecida como Liga BBVA e ainda Liga das Estrelas, é disputada por vinte clubes, o sistema de disputa é o de pontos corridos, aonde os clubes jogam entre si no sistema de turno e returno.

