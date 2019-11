Resultado Juventus x Palermo pelo Campeonato Italiano 2016 (4-0)

Um grande abraço e até mais !!!!!!

Termina aqui a transmissão da VAVEL Brasil de mais um jogo do líder isolado do Calcio. Para mais informações do mundo dos esportes confira o nosso portal.

O Palermo tenta novamente se afastar do Z-3 também na quarta-feira (20), em La Favorita diante da Atalanta

Na próxima quarta-feira (20), a Velha Senhora atua novamente em casa, diante da Lazio

Já o Palermo, segue na zona de rebaixamento com 28 pontos, podendo até mesmo terminar a rodada na vice-lanterna da competição

A vitória deixa a Juventus há nove pontos a frente do vice-líder Napoli, cada vez mais próxima do penta-campeonato consecutivo

Padoin também deixou sua marca na goleada na bianconera

Após o Palermo equilibrar a partida do fim do primeiro tempo até o início da segundo, Pogba, Cuadrado e Padoin complementaram a vitória importantíssima iniciada por Khedira na primeira etapa

92' QUASE MAIS UM, Morata arranca bem no contra-ataque mas finaliza por cima da meta de Sorrentino

90' Padoin recebe linda assistência de Morata para anotar seu tento no Juventus Stadium

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS

85' CARTÃO AMARELO, Para Morata, por reclamação

82' BUFFON, Trajkovski finaliza bonito de fora da área, porém, Gigi faz uma defesa ainda mais linda

78' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS, Padoin entra na vaga de Khedira

Veja como foram os tentos relâmpagos da Juve em menos de 5 minutos

74' Jogada fantástica do colombiano que já estava jogando demais. Outro lindo gol no Juventus Stadium

74' GOLAAAAAAAAÇO DA JUVENTUS

70' Pogba empurra a bola pro fundo das redes após cruzamento de escanteio

70' GOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS

68' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS, Morata entra na vaga de Dybala, que retornou após quase um mês lesionado

65' QUASE O SEGUNDO DELE, Khedira complementa com perigo o cruzamento de Cuadrado

59' SUBSTITUIÇÃO NO PALERMO, Jajalo sai para a entrada de Brugman

57' Pogba mais uma vez finaliza bem, desta vez sem direção

55' Lazaar desperdiça ótima chance

51' CARTÃO AMARELO, Para outra zagueiro do Palermo, desta vez para Gonzalez

47' Dybala recebe bem na entrada da área mas pega muito mal na bola

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA

Primeiro tempo de superioridade grande da Juve no início, porém, o Palermo perdeu duas boas oportunidade que poderiam ter igualado o marcador

47' FIM DE PRIMEIRA ETAPA EM TURIM

46' QUASE, Dybala cruza mais uma vez com categoria, e desta vez Evra por pouco não amplia

44' CARTÃO AMARELO, Após entrada dura de Goldaniga em Mandzukic

43' PRA FORA, Em um momento em que a Juve tinha quase 70% de posse de bola, Chochev recebeu na área e finalizou por cima da meta de Buffon, por pouco não deixa tudo igual

Confira o único e magnífico tento da Juventus até o momento. Anotado por Sami Khedira

32' BARZAGLI, Trajkovski recebe em ótimas condições, finaliza por baixo de Buffon mas o zagueiro italiano afasta quase que em cima da linha

31' Mandzukic cruza com perigo após passe de Pogba, porém Sorrentino mergulha para fazer a defesa

29' CARTÃO AMARELO, Desta vez para o volante Hijemark, primeiro para o Palermo

29' CARTÃO AMARELO, Para o zagueiro Barzagli, primeiro do jogo

27' NA TRAVE, Pogba pega bonito após cobrança de escanteio, a bola desvia na zaga e carimba o travessão adversário

26' Buffon segura firme no centro de sua meta após finalização perigosa

24' Juventus dimini o ritmo e chama o Palermo para seu campo de defesa

16' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS, Entra o garoto Lemina na vaga do lesionado Marchisio

15' Marchisio se lesiona, aparentemente, com gravidade no ao torcer o joelho

11' A vitória deixa a Juventus há nove pontos a frente do Napoli na liderança

10' Lançamento preciso de Paul Pogba, domínio majistral e uma finalização com imensa categoria de Sami Khedira. Uma pintura em Turim

10' GOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS

4' Khedira finaliza da entrada da área com muito perigo

3' Pressão bianconera

1' Dybala faz cruzamento venenoso, mas ninguém chega para finalizar

0' COMEÇA O JOGO EM TURIM

Equipes finalizam o aquecimento no gramado do Juventus Stadium

O experiente Gilardino, cotado para iniciar a partida, começará o confronto no banco de reservas

Palermo também está definido: Sorrentino; Goldaniga, Gonzalez, Andelkovic; Rispoli, Hiljemark, Jajalo, Chochev, Lazaar; Vazquez, Trajkovski.

Velha Senhora confirmada para o confronto de logo mais: Buffon; Barzagli, Rugani, Bonucci; Cuadrado, Khedira, Pogba, Marchisio, Evra; Dybala, Mandzukic;

Acompanhe à partir de agora a transmissão de Juventus x Palermo

O palco do duelo será o Juventus Stadium, onde a Velha Senhora não perde há 20 confrontos: são espetaculares 16 vitórias e somente 4 empates.

FIQUE DE OLHO, GILARDINO, ATACANTE: Com nove tentos anotados na atual temporada, o experiente Gilardino quer decidir diante da Juve em Turim. Com passagem por clubes importantes da Itália como o Milan, o atleta de 33 anos busca novamente os holofotes do Calcio.

FIQUE DE OLHO, DYBALA, ATACANTE: Após quase um mês Dybala retorna a equipe da Juventus. Um dos destaques da líder do Calcio, o argentino quer voltar quer voltar a decidir e anotar tentos decisivos para a Velha Senhora

Outros 13 clubes foram campeões italianos, oito deles com pelo menos dois títulos: Genoa (9), Torino, Bologna e Pro Vercelli (7), Roma (3), Fiorentina, Lazio e Napoli (2). Turim (39) e Milão (36), são as cidades que concentram a maioria dos títulos.

A Juventus – atual detentora do scudetto – é a maior vencedora de Serie A, com 31 campeonatos, seguida por Internazionale e Milan, com 18, que formam a tríade com mais títulos, sendo estes três também os clubes italianos com mais títulos de Uefa Champions League, competição que também teve como vice-campeões Fiorentina, Roma e Sampdoria.

O título da Serie A é geralmente referido como "scudetto" (pequeno escudo), pois desde 1924/25 o campeão tem direito a estampar um pequeno brasão de armas com as cores da bandeira italiana em suas camisas na temporada seguinte.

Na Itália, há cinco divisões: Serie A, Serie B, Lega Pro Prima Divisione, Lega Pro Seconda Divisione e Serie D. As quatro primeiras são profissionais. Abaixo destas cinco divisões, temos a Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, todas a nível regional ou provincial.

O Campeonato Italiano (em italiano Serie A) é a maior competição de futebol da Itália reunindo mais de quatro mil clubes divididos em dez divisões. A Serie A é a divisão principal da competição do esporte no país. Sendo realizada desde 1898, é um dos campeonatos de futebol mais tradicionais do mundo.

Bom dia, leitor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a partida entre Juventus x Palermo, no Juventus Stadium, em Turim, pela 33ª rodada da Serie A 2015/16. A bola rola às 10h. Fique conosco nesta grande partida!