O Bayer Leverkusen estendeu o contrato com atacante de Stefan Kiessling de 32 anos que está no clube desde 2006 estendeu seu vinculo até 2018 acabando com os rumores de sua saída do clube aspirina.

Com a chegada de Chicharito Hernandez ao clube, o atacante perdeu espaço no time titular e vem sendo reserva de luxo do jogador mexicano que vive uma grande fase em sua primeira temporada na equipe aspirina. E Kiessling ao todo fez 406 partidas e marcou 157 gols. Além de ter uma curta passagem pela seleção alemã por onde jogou apenas seis jogos e nenhum gol marcado.

Para o diretor esportivo do clube Rudi Völler foi uma satisfação de ter renovado o contrato dele: “Kiessling é um ídolo do clube e ficamos satisfeitos por ter renovado o vinculo conosco. Fizemos a proposta a ele e o jogador concordou com o novo contato e ficará por mais um tempo na equipe. É complicado para ele que vinha sempre jogando com frequência e sabe que ele é útil para a equipe. É um jogador importante para a equipe que e uma referencia aos jovens do clube”.

Também o diretor geral Michael Schade falou novo acordo com o jogador: “Tínhamos conversado há dias sobre sua renovação de contrato e mostrei a ele o que poderíamos fazer para renovar. Ele viu o contrato e concordou com tudo, e ficamos satisfeitos pelo Kiessling continuar conosco”.

O jogador falou sobre sua renovação de contrato: “Fiquei muito feliz por o clube ter me procurado e falar sobre a renovação do vinculo. Sou muito grato ao Leverkusen por tudo que a equipe fez para mim em minha carreira como jogador. É gratificante continuar atuando por esse clube e tenho muito a mostrar”.

No fim de semana os leões voltam a campo e vão até a Veltins-Arena enfrentar o Schalke 04 pela 31ª rodada da Bundesliga a partida será realizada no próximo sábado (23), a equipe luta por uma vaga na próxima edição da Uefa Champions League.