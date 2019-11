Resultado Deportivo La Coruña x Barcelona na Liga 2016 (0-8)

Desejamos um ótimo fim de tarde e esperamos na próxima. Até lá.

Barça quebra a má fase e dá a resposta de que vai firma na busca pelo título da liga.

Goleada histórica fora de casa e liderança mantida! Show do trio MSN, com quatro de Suarez, além de três passes, um de Messi, mais dois passes, um de Neymar, Bartra e Rakitic.

90' Fim de papo.

89' Neymar tentou por elevação a Messi, mas a bola foi forte demais.

88' Essa goleada vai se tornando a maior da história do Barça na Liga.

87' Messi quer jogo e segue distribuindo grandes passes!

86' Em Bilbao, o Atléti vai vencendo e seguindo na cola do líder Barça.

85' Reta final de partida.

84' Barça tira o pé e joga mais tranquilo.

83' Suarez, quatro gols e três passes. Monstruoso.

82' E se apertar, cabe mais!

81' FINALMENTE! Messi pra Suarez, que mandou cruzado para chegada do brasileiro. Ele foi muito tranquilo, bateu o pé, cortou o goleiro sem tocar na bola e mandou no fundo da rede.

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR, DO BARÇA!

79' A moral, a paz, a tranquilidade retorna ao time catalão.

78' ATÉ TU!?! Depor tentou sair em contra ataque e Bartra roubou, avançou, foi levando, costurando, viu o buraco e entrou pela defesa para dar de direita, na saída do goleiro!

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BARTRA, DO BARÇA!

76' E a festa da torcida do Barça é grande e barulhenta.

75' Agora só falta o gol do Neymar. Tempo ainda tem.

74' VIROU BRINCADEIRA. Linha de passe entre Rafinha, Dani e Suarez, que meteu um drible de corpo mágico e o deixando livre na direita. O camisa 9 só rolou para Messi, que apenas deu um tapa da esquerda e saiu para o abraço.

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAÇO, DO BARÇA, DE MESSIIIII!

72' MUDA O BARÇA: Rafinha vai ao jogo na vaga de Busquets.

71' MUDA O BARÇA: Alba sai e entra Adriano.

70' MUDA O DEPOR: Jonas entra e sai Borges.

69' PERDEU! Laure chuta cruzado e Perez fecha na pequena área, mas bateu na lua!

68' MUDA O DEPOR: Cartabia entra e Bergantiños.

67' Barça troca passes, esfria o jogo, trabalha no meio.

66' A torcida da casa ainda incentiva e canta no Riazor.

65' MASCHERANO! Bola alçada, Riera tentou na primeira chance, foi travado e Perez cortou a zaga para abrir ângulo e mandou cruzado, travado por Mascherano.

64' O TRIO MSN! Messi domina na intermediária, olha e dá meio gol para Neymar. O brasileiro poderia ter feito mas passou para Suarez, que chutou, foi travado pelo zagueiro e voltou para Suarez, que matou seu quarto gol.

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

62' Rakitic arrisac de fora, mas isola. Tiro de meta apenas.

61' Depor se solta mais e começa a atacar.

60' BRAAAAAAAVO! Perez fez o simples. Dominou e fuzilou, mas no meio do gol.

59' Messi dá mais um passe genial, mas para Neymar. Só que o brasileiro perdeu a passada.

58' MUDA O BARÇA: Sergi Roberto entra na vaga de Iniesta.

57' MUDA O DEPOR: Navarro sai e entra Fajr.

56' Cani manda na área, Riera desvia e bartra completa pra fora. Mais um escanteio.

55' Bola na área e Dani Alvez afasta de canela! Mais um escanteio.

54' Laure busca a finta em Alba, mas arruma escanteio.

53' Depor tenta respirar e voltar ao jogo. Perdido.

52' HAT TRICK! Messi recebe, avança pelo meio, carrega e DÁ MAIS UM PASSE GENIAL para deixar Suarez marcar o terceiro, na saída o goleiro!

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

50' No meio de um batalhão, Messi tentou o giro pra marcar, mas foi desarmado.

49' NEYMAR.......... Em velocidade ele partiu pelo meio, foi chutar de canhota e o pé direito bateu na bola e matou a finalização.

48' PARADO! Lançado, Suarez já ajeita para pedrada de Messi, mas o jogo estava parado por impedimento.

47' PRA TRANQUILIZAR! Neymar recebe na canhota, prende e abre pra Suarez. Messi puxou no meio e deixou todo o lado direito livre para entrada de Rakitic, que recebeu por cima de Suarez e deu um tapa, matando o goleiro.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RAKITIC, DO BARÇA!

45' Sem mudanças, recomeça o jogo.

Os times retornam e a bola vai voltar a rolar.

Depor é perigoso quando retoma em velocidade pelo meio, muito porque há enorme espaço nas costas dos armadores. Busquets, volante, atua muito recuado na frente da zaga e deixa espaços na sua frente.

Iniesta, Messi e Rakitic muito bem no jogo. Neymar apagado não mantém a velocidade e a onjetividade nos ataques.

O Barça vai vencendo fora de casa e quebrando a má fase na temporada. Suarez marcou os dois.

45' Fim de jogo.

44' Laure recebe na direita, foi cruzar e... Tiro de meta.

43' Agora Neymar fica no chão. Parado.

42' Dividida entre Messi, Navarro e Fernandez, deixando novamente o camisa 10 com dores, após pancada na cabeça.

41' A partida que faz o Iniesta é muito boa.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Riera teve boa chance de ataque, mas atrasou a velocidade e a zaga afastou.

38' Messi manda para Neymar, mas o brasileiro escorrega pela 15415 vez.

37' Barça cadencia o jogo e troca passes no meio campo.

36' Tudo bem com o melhor do mundo.

35' PREOCUPAÇÃO. Messi tenta a finalização. A zaga trava e o pé do camisa 10, na volta ao solo, torce quando encontra o pé rival. Jogo parado.

34' EITA! Daniel se esforça para evitar a saída pela lateral, mas se perdeu e arrebentou a placa de publicidade. Perigoso.

33' FOOOOOOOOOOOOOOOORA! Jogadaça catalã, trabalhando de pé em pé, abrindo e fazendo passagens. A bola aberta por Iniesta achou Dani bem aberto, já na grande área e ele cruzou de primeira, mas Suarez passou da linha de passe e mandou de joelhos pra fora!

32' Messi comanda o setor ofensivo, distribuindo bolas pela área.

31' Bergantiños manda da entrada da área, mas fraca demais e fácil para Bravo.

30' Daniel tenta escapada pela direita, mas sai com bola e tudo pela lateral.

29' AMARELO, CANI. Sarrafada por trás em Neymar.

28' Neymar segue apagado no jogo. Não consegue dar sequencia nas jogadas.

27' Ataque do time da casa, mas Perez cometeu falta ofensiva.

26' Nada decidido! Nos dois últimos jogos, o Depor empatou após abrir 2 a 0.

25' Lucas Perez tenta mandar de fora, mas bateu muito por cima.

24' TCHAU, ZICA! Iniesta manda no meio para Messi. O PASSE DO MESSI, simples, de primeira, de canhota, entre a defesa, deixou Suarez livre e ele só deslocou o goleiro.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

22' SEMPRE ELE! Iniesta lança Suarez, que tenta de bicicleta, mas mandou de canela pela linha de fundo.

21' Barça retoma o jogo, tirando um pouco da velocidade.

20' Há espaços nas costas de Iniesta e Rakitic, já que Busquets joga mais recuado do que o normal.

19' A marcação ofensiva do time culé não funciona de forma eficiente.

18' Jogo aberto, com boas chances e aberto. Defesa catalã dá muito espaço.

17' IN CRÍ VEL! Pressão do Depor com Cani arriscando cruzado. A zaga desviou e a bola ficou no pé de Perez. Ele tentou fintar Bravo, mas o goleiro desviou e a sobra ficou com Borges, que mandou por cima do gol.

16' BRAAAAVO! Passe por cima de Perez, Borges surgiu livre, mas pegou de tornozelo e nas mãos do goleiro.

15' TRAVAAAAADO! Mais um contra ataque gigante em que Suarez lança Neymar, que manda para Messi. O argentino preferiu arriscar ao passe aberto para o camisa 9, mas Laure travou no pé da Pulga.

14' Bola lançada para Perez, mas Mascherano raaaaasga. Escanteio.

13' OPA! Bola longa pra Suarez, Laure chega dividindo com o centroavante, que cai e pede pênalti. Segue o jogo.

12' SAI ZICA! Escanteio batida da esquerda, desvio de Bartra no primeiro pau e Suarez escorou debaixo das traves!

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREEEEEZ, DO BARCELONA!

10' ESPAAAAAALMA, FERNANDEZ! Ataque na velocidade de um F1, Iniesta para Suarez, que enfiou para Neymar. O brasileiro mandou no meio e o camisa 9 ajeitou para Messi. La Pulga cortou e mandou um tiro, obrigando Fernandez a um milagre.

9' Riera recebe e manda de muito longe, mas a bola sai sem nenhum problema em tiro de meta.

8' Messi tenta o passe por elevação à Alba, mas a defesa corta bem.

7' Messi pela direita, Neymar na esquerda e Suarez no meio. Posicionamento do trio MSN.

6' PRA FOOOOOOOOORA! Iniesta com passe enfiado para Suarez. O uruguaio girou e bateu, mandando na rede do lado de fora!

5' Barça começa se mexendo bem, trabalhando pelos lados e com profundidade.

4' Deportivo busca se soltar mais ao ataque e respirar, mas o ataque não teve sucesso.

3' Bola pelo meio da defesa do Depor, mas Suarez cometeu falta ofensiva.

2' Barça começa empurrando o rival, como sempre faz.

1' Suspenso, Piqué acompanha a partida das tribunas.

0' COMEÇOU!

Barça com o segundo uniforme, todo de amarelo.

Depor com uniforme principal. Camisa listrada em azul e branco, calção azul e meias azuis.

Tudo pronto!

Apenas a vitória é garantia de que o time seguirá no topo.

Riazor é um palco de grandes exibições de Lionel Messi. São dois hat-tricks no campo do La Coruña.

Protocolo de entrada das equipes, com cumprimentos, abraços, falas e o sorteio dos lados.

Times prontos e subindo para o gramado!

Ricardo de Burgos será o responsável pelo apito.

Time de tantas glórias, Depor tem Manu; Laure, Sidnei, Navarro, Juanfran; Mosquera, Bergantiños, Celso Borges; Cani, Perez, Riera. Técnico: Victor Sanchez.

O atual campeão do mundo tem Bravo; Dani Alves, Batra, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Neymar, Suarez. Técnico: Luis Enrique.

Equipes escaladas e prontas!

Os goleiros no processo de aquecimento no gramado do Riazor. Público segue chegando.

Trio MSN novamente confirmado para o duelo. Jogo importante.

O Barça precisa mais do que nunca da vitória para voltar ao topo de forma isolada.

Times presentes e prontos nos vestiários do Riazor.

FIQUE DE OLHO Deportivo La Coruña x Barcelona: Lionel Messi, atacante. O melhor jogador do mundo finalmente marcou o 500º gol e isso pode diminuir o peso nas suas costas.

FIQUE DE OLHO: Deportivo La Coruña x Barcelona: Lucas Perez, atacante: Um dos melhores jogadores do campeonato fora o trio de gigantes (Real, Barça, Atléti), Lucas tem chamado atenção de equipes, como Arsenal e até o Real Madrid.

No último confronto entre Deportivo La Coruña x Barcelona, o time culé não conseguiu segurar a vitória e sofreu o empate de forma fulminante.

As duas equipes irão completas. O Barça precisa dar uma resposta ao seu torcedor.

O duelo traz uma marca importante. Nos dois últimos duelos, o Barça abriu 2 a 0, mas sofreu o empate e em casa.

O Barça vem detrês derrotas pesadas. Primeiro, derrota para o Atlético em Madri, saindo da Champions League. Na sequencia, os culés encararam a Sociedad, no Anoeta e novamente revés. E na rodada passada, derrota em casa, para o irregular Valência.

O Depor está no meio da tabela, mas ainda sonha com alguma competição europeia, retomando sua tradição em competições internacionais.

1º colocado, o Barcelona já vê a chance de perder a ponta para os maiores rivais. Atléti tem os mesmos pontos, mas perde no confronto direto. Já o Real tem um ponto a menos.

A Liga é conhecida popularmente como Liga das Estrelas devido ao fato de reunir historicamente a elite do futebol mundial. As estrelas atuais da liga são Lionel Messi, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Iniesta, Neymar, Gareth Bale entre muitos outros. No passado, participaram também alguns dos melhores jogadores do mundo em suas respectivas épocas, como Di Stéfano, Evaristo de Macedo, Kubala, Ferenc Puskás, Johan Cruyff, Maradona, Mario Kempes, Hugo Sánchez, Davor Šuker, Stoichkov, Romário, Rivaldo, Luís Figo, Ronaldo, David Beckham, Zidane, Eto'o, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Radamel Falcao, Mesut Özil, Carles Puyol etc.

Um terceiro grupo é formado por Real Sociedad, com dois títulos, La Coruña, Sevilla e Real Betis, com um título cada, sendo portanto nove, o número de clubes que já se sagraram campeões espanhóis.

Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Valencia formam um segundo grupo das equipes mais vencedores da Espanha, vide rankings de títulos e de pontos conquistados, detendo estes clubes no conjunto um total de 24 títulos.

A dupla Real Madrid e Barcelona detém a grande maioria dos títulos, 55 no total. Das ultimas dez edições nove foram ganhas por eles, sendo que em oito Real e Barça se revezaram como campeão e vice. Nos últimos 20, 15 foram vencidos pela dupla, o que a faz a liga com o campeonato menos competitivo dos cinco mais importantes da Europa (Inglaterra, Itália,França, Alemanha e Espanha).

Segundo o ranking anual da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHF), La Liga é a melhor liga de futebol do mundo, também é tida como a segunda liga mais forte da ultima década na Europa sendo superada apenas pela liga inglesa (Premier League). No entanto a Liga mostra baixa competitividade.

A Primera División do Campeonato Espanhol, conhecido como La Liga, é patrocinada pelo Banco BBVA. Também conhecida como Liga BBVA e ainda Liga das Estrelas, é disputada por vinte clubes, o sistema de disputa é o de pontos corridos, aonde os clubes jogam entre si no sistema de turno e returno.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Deportico La Coruña x Barcelona pela 34ª do Campeonato Espanhol 2015/16!