Atlético de Madrid visita Bilbao visando seguir firme e forte na briga pelo título

INCIDENCIAS : Partida válida pela 34ª rodada da La Liga a ser disputada no Estádio San Mamés em Bilbao na Espanha

Nesta quarta-feira (20), o vice-líder Atlético de Madrid vai até Bilbao, no San Mamés, enfrentar o Athletic em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato espanhol. A partida é de suma importância para os rojiblancos que seguem na luta pelo título. O Athletic, por sua vez, ainda buscam uma vaga direta na Uefa Champions League de 2017.

Os donos da casa ocupam a 5ª colocação e estão apenas a 6 pontos atrás do Villarreal, que é o primeiro clube na zona de classficação para a Uefa Champions League. A equipe basca vem de três vitórias seguidas e sob o comando de Aduriz seguem realizando um bom trabalho apesar da eliminação na Uefa Europa League diante do Sevilla.

Já os colchoneros ocupam a segunda posição da competição, mas, com o mesmo número de pontos do líder Barcelona e com apenas um ponto de vantagem sobre o terceiro colocado Real Madrid. O Atléti vem de resultados fantásticos, até mesmo na UCL, em partida contra o Barcelona que deu à equipe a vaga nas semi-finais da competição.

"O título do Athletic é a Europa"

Esta frase resume bem os objetivos da equipe basca para o fim de temporada, a vaga para a Champions League. Apesar da frustrante eliminação na Europa League diante do Sevilla, a equipe basca segue firme em busca do Villarreal para que possa voltar a disputar a maior competição de clubes do mundo.

Sendo assim, a partida desta quarta tem valor fundamental para a realização deste objetivo como ressaltou o meia Iturraspe, um dos destaques da equipe na temporada, que ainda reafirmou as qualidades de sua equipe e afirmou: "Não seria a primeira vez que ganhamos o Atlético".

"Somos ambiciosos e não deixamos de pensar na frente, porém em primeiro lugar está 'vencer o Atlético' e logo veremos como ficará a classificação", comentou o meia quando questionado sobre as possibilidades da equipe conseguir chegar na tão desejada quarta posição.

"O Atlético está em uma situação privilegiada. Em menos de um mês, era impensável o título porque estavam muito distantes do Barcelona. Estarão muito motivados, porém nós também estaremos. São uma grande equipe, porém jogamos em casa. Vamos mostrar que somos uma grande equipe e não seria a primeira vez que os ganhamos", concluiu.

Ernesto Valverde terá dores de cabeça para escalar sua equipe, já que dois jogadores fundamentais para a boa campanha feita até aqui não estarão em campo. Aduriz e Laporte não enfrentarão o Atlético de Madrid. Porém, Williams reforça à equipe e deve ser titular na partida desta quarta.

Simeone afirma estar focado apenas na vitória

Cobiçado por grandes clubes e elogiado por grandes treinadores e jogadores, Diego Simeone vive certamente a melhor fase de sua carreira como treinador com possibilidade de mais um título espanhol e da tão sonhada Champions League que bateu na trave há dois anos.

Cholo concedeu entrevista após o treinamento de hoje, o último contra o duelo em San Mamés. O treinador foi bem sensato e buscou responder as perguntas ao seu estilo, respeitando sempre o adversário e focando na partida em questão. Apesar do momento, para ele apenas a vitória é o foco, independente dos resultados alheios.

"É uma partida chave... como todas desde que a temporada começou. O Athletic é um rival importante, uma equipe que tem muita força em diversos lugares do campo. A presença de Raúl [García] potencializou muito a sua estrutura. Será uma partida que tentaremos levar para onde nos sentimos mais cômodos.", afirmou.

"[A torcida] não nos tira da nossa realidade. Acabamos de chegar no objetivo importante do clube, estar na Champions e isso nos dá alegria para seguir competindo e saber que a partida importante é a de amanhã. Temos o pensamento livre. Outro objetivo, era superar a temporada passada e estamos no caminho" ,afirmou.

Para a partida, Simeone não poderá contar com jogadores importantes para a sua equipe. Tiago e Giménez seguem entregues ao Departamento Médico do clube, já o meia Gabi foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrentará o Bilbao. Filipe Luís é o reforço da equipe.