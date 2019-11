Resultado Real Madrid x Villarreal no Campeonato Espanhol 2015/16 (3-0)

18:52 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde/noite de quarta-feira (20). Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

90+3' Fim de papo no Bernabéu! Sem problemas, Real Madrid vence Villarreal por 3 a 0 e segue mais que vivo na briga pelo título!

89' Quase o quarto! Jesé desce pela direita, cruza rasteiro, mas Mario Gaspar corta.

88' Marcelo cruza da cabeça da área, mas ninguém completa.

87' Jesé chega no fundo, cruza, mas a bola pega na defesa. Escanteio.

86' Denis Suárez cobra falta no meio do gol e Navas defende.

85' Cartão amarelo para Casemiro por falta em Samuel. Ele está suspenso e não enfrenta o Rayo Vallecano no sábado (23).

83' Substituição no Real Madrid: Sai Lucas Vázquez, entra Jesé.

81' Leo Baptistao tenta lançamento, mas não acha ninguém.

78' Substituição no Real Madrid: Sai Modric, entra James Rodriguez.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!!!!!! MODRIC!!! E que golaço! Danilo tabela com Benzema, coloca na frente e cruza para Modric pegar de primeira e fazer um lindo gol! 3 a 0 Real Madrid!

74' UUUUUUUUH! Após escanteio curto, Marcelo cruza e a defesa tira em cima da linha!

72' Substituição no Real Madrid: Sai Kroos, entra Isco.

71' Danilo aparece no fundo, tenta o cruzamento, mas a defesa corta bem.

69' Quase o terceiro! Ronaldo recebe de Modric na esquerda, avança e bate cruzado, mas a bola vai pela linha de fundo!

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!!!! LUCAS VÁZQUEZ!!!!! Que belo gol! Lucas Vázquez tabela com Benzema, avança, invade a área e finaliza entre Asenjo e a trave: 2 a 0 Real Madrid!

66' Lucas Vazquez chega pela direita, cruza, mas manda para fora.

65' Olha o perigo! Leo Baptistao passa para Denis Suárez na área, Danilo corta e a bola fica com Navas.

64' Substituição no Villarreal: Sai Adrián, entra Leo Baptistao.

62' Substituição no Villarreal: Sai Jonathan Dos Santos, entra Samuel.

61' Asenjo! Marcelo é lançado na esquerda, cruza, a bola passa por toda a área e chega em Lucas Vazquez, que cruza da direita, mas o goleiro do Villarreal espalma.

60' Lucas Vázquez cruza da direita, mas a zaga afasta.

58' Bailly perfeito! Kroos puxa contra-ataque e passa para Ronaldo, que divide com o zagueiro dos visitantes e perde.

57' Jonathan Dos Santos cruza da direita buscando Bakambu, mas Varane afasta com perfeição.

56' Bonera perfeito! Sergio Ramos puxa contra-ataque, abre com Benzema, que passa para Ronaldo dentro da área, mas o zagueiro do Submarino Amarelo é perfeito e afasta o perigo.

55' Ronaldo arrisca de muito longe, mas a bola sobe demais.

54' Benzema recebe na área, mas demora para se decidir e perde a bola.

53' Olha o perigo! Danilo recebe dentro da área, cruza, mas a zaga afasta.

52' Faltou comunicação! Após virada de jogo, Denis Suárez deixa para Rukavina, mas o lateral não vai na bola.

51' Ronaldo recebe no meio, bate prensado e Asenjo fica com a bola.

49' UUUUUUUUH! Após escanteio curto, Kroos passa para Modric, que domina na entrada da área, bate colocado e a bola passa raspando a trave de Asenjo.

48' Ronaldo cabeceia após cobrança de escanteio, mas manda por cima.

47' Bruno Soriano tira mal e a bola fica com Modric, que arrisca de fora da área, mas a bola bate na defesa e vai pela linha de fundo.

45' Começa o segundo tempo!

18:01 As equipes estão de volta ao gramado do Bernabéu.

17:51 Com este resultado, os merengues seguem um ponto atrás do líder Barcelona e do vice-líder Atlético de Madrid.

45' Fim do primeiro tempo! Com um gol de Benzema, o Real Madrid vai vencendo o Submarino Amarelo por 1 a 0!

45' Cartão amarelo para Casemiro por falta em Denis Suárez.

43' Cartão amarelo para Manu Trigueros por falta em Kroos.

42' NAVAS!! Após contra-ataque, Denis Suárez recebe com espaço e chuta forte, mas o goleiro costarriquenho faz grande defesa.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!!!!!!! BENZEMA!!!!!! Após mais uma grande jogada de Ronaldo pela esquerda, o português cruza, Asenjo tira mal e Benzema manda para o gol de cabeça! 1 a 0 Real!

39' Ronaldo arrisca da intermediária, mas manda por cima.

37' Quase! Ronaldo faz grande jogada pela esquerda, cruza, mas a zaga afasta. Pressão merengue!

35' Villarreal se defende muito bem e agora consegue ficar mais com a bola.

31' UUUUUUH! Modric recebe na esquerda, cruza e Lucas Vazquez pega de primeira, mas manda por cima. Boa chance.

29' Danilo recebe pela direita, cruza para Benzema, que desvia, mas o francês estava impedido.

28' Modric cruza da direita e a zaga afasta. A bola sobra com Lucas Vazquez, que tenta, mas a redonda bate na marcação.

27' Benzema tenta passe para Ronaldo nas costas do zagueiro, mas a bola sai forte demais.

25' Danilo é lançado na direita, mas não consegue dominar.

24' Jogo fica morno neste momento.

20' Ronaldo cobra falta, mas a bola pega na barreira e vai pela linha de fundo. Escanteio.

19' Trigueros chega duro em Casemiro. Falta para o Real Madrid.

18' Que beleza, Marcelo! Modric lança muito forte para o brasileiro, que evita a saída da bola, dribla o defensor, cruza de três dedos, mas a bola passa por toda a área. Valeu o esforço do brasileiro!

16' Marcelo manda para a área após escanteio curto, mas a zaga afasta.

14' Lucas Vazquez cruza da direita, mas a bola fica com Asenjo.

12' Olha o Kroos! Meia merengue avança muito bem pelo meio, mas erra na hora de passar para Benzema.

11' Ronaldo recebe passe de Marcelo na esquerda, cruza, mas Asenjo defende em dois tempos.

9' Marcelo faz jogada em cima de Mario Gaspar e ganha escanteio.

7' Primeira chance! Benzema tabela com Modric, fica com a sobra e bate prensado, mas Asenjo defende.

7' Kroos cobra falta da esquerda, mas Rukavina afasta.

5' Denis Suárez tenta arremate, mas é travado por Casemiro.

4' Danilo aparece pela direita, tenta cruzamento, mas a bola passa por toda a área.

3' Kroos aparece na esquerda, tenta cruzamento para Benzema, mas a zaga afasta.

1' Danilo tenta passe, mas a bola pega em Lucas Vazquez e sai.

0' Rola a bola! Começa Real Madrid x Villarreal!

As equipes estão no gramado do Bernabéu!

Em poucos minutos a bola rola no Bernabéu! Jogo importante para os merengues.

Fernando Torres marcou e o Atlético de Madrid está vencendo o Athletic Bilbao. Com a vitória de Atleti e Barça, merengues tem a obrigação de vencer hoje para manterem a diferença de apenas um ponto para o líder.

Villarreal escalado! Asenjo; Mario Gaspar, Bonera, Bailly e Rukavina; Manu Trigueros, Bruno Soriano, Jonathan dos Santos e Denis Suárez; Adrián e Bakambu.

Real Madrid escalado! Navas; Danilo, Varane, Ramos e Marcelo; Casemiro, Kroos e Modric; Lucas Vazquez, Benzema e Ronaldo.

Com o tabu de nunca ter vencido o Real Madrid no Santiago Bernabéu em toda a história, o Submarino Amarelo não chega com muita moral, segundo seu próprio treinador, Marcelino García: "Não chegamos na melhor situação ao Bernabéu. Temos uma série de desfalques e a maratona de jogos anda tirando demais de nós. Com o jogo de quarta (20), será o terceiro em seis dias. E todos sabem o quanto é dificil jogar no Santiago Bernabéu e o tabu está provando isso. Ano passado, conseguimos o empate e isso é considerado um ótimo resultado para nós. Mas temos que seguir o plano de jogo e podemos surpreender", disse o espanhol.

Pepe, Carvajal e Bale serão poupados, informação confirmada por Zizou: "Bale sentiu um problema no fim de semana e não vai estar com o time contra o Villarreal. Esperamos que seja apenas uma sobrecarga. Vamos ver. Creio que a contusão de Carvajal seja mais grave, mas não posso dizer o que vai acontecer. Ele também não joga, mas não posso dizer mais que isso. Já o Pepe é apenas para uma rotação maior do plantel", declarou. Sérgio Ramos volta após suspensão automática pelo cartão vermelho levado contra o Barcelona.

Antes do 'El Clásico', ninguém acreditava que o Real Madrid poderia chegar ao titulo do Campeonato Espanhol nesta temporada. Após vencer o líder Barcelona e ver a equipe catalã perder os ultimos três jogos validos pela Espanhol, os blancos agora sonham com o doblete: "Eu sei que havia dito qur não era mais possivel o titulo espanhol, porém, estamos mais vivos do que nunca. Na Champions e na La Liga temos grandes chances. O doblete é muito possivel e trabalharemos para que isso aconteça e vamos respeitar todos os adversarios, pois o Barcelona ainda é o líder", disse o treinador Zinedine Zidane, em coletiva nessa terça-feira (19).

A VAVEL Brasil trará tudo da partida Real Madrid x Villarreal com início para às 17h, no horário de Brasília.

O palco do duelo Real Madrid x Villarreal é o sempre lindíssimo Santiago Bernabéu, que promete estar lotado.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Villarreal: Cedric Bakambu, atacante do Villarreal. Uma das melhores contratações do futebol europeu na temporada, o congolês faz uma temporada espetacular e será a grande esperança de bola na rede do Submarino Amarelo.

Congolês é a grande esperança de gols dos visitantes (Foto: Mario Jose Segovia/VAVEL)

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Villarreal: Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid. Assim como o Real Madrid, a fase do português é boa e ele será essencial nesta quarta-feira.

Português está voando e terá que ser decisivo mais uma vez (Foto: Dani Mullor/VAVEL)

No duelo do primeiro turno, melhor para os amarelos, que venceram por 1 a 0 no El Madrigal.

Embalado, os merengues estão a um ponto do líder Barcelona e vão com tudo em busca da primeira colocação nesta reta final. O Submarino Amarelo joga pela consolidação na quarta colocação.

A Liga é conhecida popularmente como Liga das Estrelas devido ao fato de reunir historicamente a elite do futebol mundial. As estrelas atuais da liga são Lionel Messi, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Iniesta, Neymar, Gareth Bale entre muitos outros. No passado, participaram também alguns dos melhores jogadores do mundo em suas respectivas épocas, como Di Stéfano, Evaristo de Macedo, Kubala, Ferenc Puskás, Johan Cruyff, Maradona, Mario Kempes, Hugo Sánchez, Davor Šuker, Stoichkov, Romário, Rivaldo, Luís Figo, Ronaldo, David Beckham, Zidane, Eto'o, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Radamel Falcao, Mesut Özil, Carles Puyol etc.

Um terceiro grupo é formado por Real Sociedad, com dois títulos, La Coruña, Sevilla e Real Betis, com um título cada, sendo portanto nove, o número de clubes que já se sagraram campeões espanhóis.

Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Valencia formam um segundo grupo das equipes mais vencedores da Espanha, vide rankings de títulos e de pontos conquistados, detendo estes clubes no conjunto um total de 24 títulos.

A dupla Real Madrid e Barcelona detém a grande maioria dos títulos, 55 no total. Das ultimas dez edições nove foram ganhas por eles, sendo que em oito Real e Barça se revezaram como campeão e vice. Nos últimos 20, 15 foram vencidos pela dupla, o que a faz a liga com o campeonato menos competitivo dos cinco mais importantes da Europa (Inglaterra, Itália,França, Alemanha e Espanha).

Segundo o ranking anual da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHF), La Liga é a melhor liga de futebol do mundo, também é tida como a segunda liga mais forte da ultima década na Europa sendo superada apenas pela liga inglesa (Premier League). No entanto a Liga mostra baixa competitividade.

A Primera División do Campeonato Espanhol, conhecido como La Liga, é patrocinada pelo Banco BBVA. Também conhecida como Liga BBVA e ainda Liga das Estrelas, é disputada por vinte clubes, o sistema de disputa é o de pontos corridos, aonde os clubes jogam entre si no sistema de turno e returno.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Real Madrid x Villarreal pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!