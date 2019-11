Resultado de Rayo Vallecano x Real Madrid no Campeonato Espanhol 2015/16 (2-3)

Muito obrigado pela sua companhia! Continue navegando pela VAVEL Brasil e acompanhe este e outros grandes campeonatos pelo mundo todo. Grande abraço!

O Rayo Vallecano, por sua vez, perdeu a chance de se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. O time segue com 35 pontos, na frente do Sporting Gijón, com 32.

Com o resultado, os merengues assumem a liderança momentânea do Campeonato Espanhol, com 81 pontos. Barcelona e Atlético de Madrid ainda não jogaram na rodada.

48' Fim de papo!

Rayo Vallecano 2 x 3 Real Madrid

47' Levantamento na área e Bebé cabeceia nas mãos do goleiro Keylor Navas

45' PERDEUUUUUU!

Javi Guerra pega a sobra no meio da área, mas chuta por cima do gol! Era o empate dos mandantes!

43' Real Madrid toca a bola e administra o resultado

37' Bale marca seu segundo gol no jogo. Sem CR7, o galês chamou a responsabilidade e está jogando muito!

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL!

Gareth Bale recebe em velocidade na esquerda e bate cruzado para virar o jogo!

33' Na barreira

Bale cobra falta na intermediária, mas a bola não passa da barreira

30' Lucas Vázquez faz ótima jogada na esquerda, tenta o cruzamento rasteiro, mas o goleiro Juan Carlos fica com a bola

26' Perigo!

Javi Guerra puxa contragolpe e toca de calcanhar para Trashorras finalizar e Keylor Navas defender com segurança

24' Lucas Vázquez sai de campo para trocar a camisa rasgada...Jogo é muito truncado na segunda etapa

19' Jogo esfria após pressão do Real Madrid. Rayo não tem mais a mesma força ofensiva

14' DE NOVO!

Bale cruza com perigo para o meio da área, onde Lucas Vázquez apereceu para empurrar no gol, mas furou e perdeu outra oportunidade para os merengues

14' PERDEU!

Jesé é lançado na área, frente ao goleiro, mas chuta em cima de Juan Carlos e perde uma ótima oportunidade de virada!

9' Responde o Rayo!

Bebé cruza e Embarba cabeceia com perigo ao gol de Keylor Navas

8' UHHHHHHHH!

Isco cobra falta na entrada da área com perigo; a bola beirou o ângulo do goleiro Juan Carlos

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL!

Danilo faz ótima jogada na direita e cruza na cabeça de Lucas Vázquez, que mandou no ângulo do goleiro para empatar!

3' Público divulgado

13.314 torcedores estão no estádio de Vallecas

0' Rola a bola para o segundo tempo!

45' Fim da primeira etapa!

Rayo 2 x 1 Real Madrid

41' UHHHHHH!

Gareth Bale gira e bate de fora da área; a bola passa com muito perigo da trave esquerda do goleiro Juan Carlos

38' Ninguém fez mais gols que Gareth Bale de cabeça no Campeonato Espanhol: é o oitavo gol do Galês com a bola aérea!

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID

Toni Kroos cobra escanteio na cabeça de Gareth Bale, que diminui o marcador para o Real!

31' Kovacic faz ótima jogada individual e chuta cruzado, com perigo. Pressão dos merengues!

28' O Rayo Vallecano está se defendendo com dez jogadores dentro da grande área! Ferrolho em Vallecas. Real Madrid tem dificuldades

26' KEYLOR NAVAS!

Uma paulada de fora da área de Bebé, no ângulo, e o goleiro costarriquenho faz ótima defesa, mandando para linha de fundo

21' E vem mais Rayo!

Contra-ataque fulminante: Miku toca para Embarba, que sai na frente de Keylor Navas, mas adianta demais e divide com o goleiro, que leva a melhor

18' Quem está feliz com a derrota parcial do Madrid são Atlético e Barcelona, ambos com um ponto a mais que os merengues, e disputam a ponta da competição

15' O Real Madrid é quem domina as ações do jogo. Mas, quando o time de Vallecas chegou ao ataque, marcou duas vezes

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO RAYO!

Levantamento na área, Varane falha, e a bola fica com Miku, que empurrou para o fundo das redes, marcando o segundo gol dos mandantes!

11' Perdeu, Benzema!

Benzema recebe dentro da áea, livre, mas desequilibrado, toca por cima da meta do goleiro Juan Carlos

6' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO RAYO VALLECANO!

Bebé fez ótima jogada na esquerda, passou por Marcelo e cruzou para Embarba, no meio da área, empurrar pro fundo das redes

2' NA TRAVE!

Gareth Bale recebe de Benzema e chuta rasteiro, de fora da área; a bola pega no poste esquerdo do goleiro e sai pra linha de fundo

0' Rola a bola para Rayo Vallecano e Real Madrid!

Escalação do Rayo Vallecano:

Escalação do Real Madrid:

O palco da partida será o Estádio de Vallecas, campo do Rayo Vallecano, na Espanha. Com capacidade para 15 mil torcedores, as arquibancadas deverão estar cheias para apoiar o time da casa.

Sobre a ausência do camisa 7, o técnico francês afirmou: "Amanhã (sábado) ele não estará porque fizemos uma ecografia e uma ressonância, e, ainda que não tenha nada grave, amanhã não poderá jogar. Logo veremos dia a dia. O problema é que ele sempre quer jogar, mas amanhã vai ficar em casa. E veremos para o jogo de terça. Ele queria jogar amanhã, mas sabe que não pode estar. Sentiu algo no último jogo e agora tem que ter a mente no jogo de terça. Não creio que teria jogado (na quarta) se fosse uma final amanhã. É arriscar muito", disse.

Com sobrecarga muscular, o astro e artilheiro de La Liga, Cristiano Ronaldo, será a principal ausência do Real Madrid para o jogo. O atacante será poupado para o confronto diante do Manchester City, no meio da semana, pela Uefa Champions League. Em seu lugar, Zinedine Zidane deverá optar por Lucas Vázquez.

Confira a classificação momentânea do Campeonato Espanhol 2015/16:

O Real Madrid, por sua vez, foi o estopim da queda do Barcelona na competição. Após a vitória sobre o rival no El Clássico, o clube catalão ficou quatro jogos sem vencer, embora tenha goleado o Deportivo La Coruña na última rodada. O fato é que, de um time sem nada para disputar na competição, tornou-se um candidato ao título. Com 78 pontos, os merengues estão a um ponto da liderança.

Lutando contra o rebaixamento, o querido Rayo Vallecano está há cinco pontos da temida zona, e quer se distanciar ainda mais das últimas posições da competição. Jogando com um futebol corajoso, o time de Vallecas sofre com goleadas pelo seu ofensivo esquema.

Rayo Vallecano x Real Madrid em tempo real

Bom dia, caro leitor da VAVEL Brasil! Nesta manhã de sábado (23), confira todas as emoções de Rayo Vallecano e Real Madrid, pela 35° rodada do Campeonato Espanhol 2015/16. Acompanhe no Vavel Live

