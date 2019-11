Resultado Barcelona x Sporting Gijón pelo Campeonato Espanhol 2015/2016 (6-0)

Desejamos uma grande noite de sábado e até a próxima partida. Um grande abraço.

Suarez marca quatro e recoloca o time catalão na liderança. Agora terá um tempo de descanso para voltar aos gramados, contra o Betis, em Sevilla.

Barça sapeca mais uma goleada, mas quem vê o placar, não imagina o primeiro tempo complicado.

90' Acabou!

89' UM ABSURDO! Messi recebe de frente, mas dá mais uma assistência e Suarez bate de primeira, carimbando o poste e morrendo na rede.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

87' QUE FASE.... Chute no meio, rasteiro, sem muita força e o goleiro quase defendeu com os pés.

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR, DO BARÇA!

85' EXPULSO, VRANJES. Segundo amarelo, após colocar e deslocar Neymar no atlo. Lá vem Neymar.

84' E OUTRO PÊNALTI PRO BARÇA!

83' Barça cadencia o jogo e espera lances pontuais.

82' A "Ola" domina as arquibancadas.

81' HAT-TRICK! No meio, alto e forte. Sem chances. Sete gols em dois jogos.

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

79' Sanabria dá uma pancada de ombro no Neymar. Vem Luisito.

78' PÊNALTI PRO BARÇA!

77' MUDANÇAS: Turan entra na vaga de Rakitic e Mascarell sai pra Atmanne.

76' ARTILHEIRO ISOLADO! Bola alta, canto esquerdo, sem chances de defesa.

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

74' Luisito na bola!

73 PÊNALTI PRO BARÇA! Messi pra Dani, que cruzou e Canella com o braço lá no alto.

72' SAAAAAAAAAAALVA! Messi organiza, tabela com Suarez e Neymar e recebe de volta. Ele fez embaixadinhas, controlou, girou e viu Canella tirar quase dentro do gol!

71' AMARELO, HERNANDEZ. Puxou a camisa do Neymar que quase rasgou.

70' Neymar sobe de cabeça, mas a bola explode na marcação.

69' MUDA O SPORTING: Lopez sai e entra Canella.

68' Rakitic mandou uma pedrada de fora e assustou. Tiro de meta.

67' Placar traz mais confiança ao time. Dá mais tranquilidade.

66' Suarez é artilheiro ao lado de Cristiano Ronaldo.

65' MUDA O BARÇA: Pique sai e Bartra entra.

64' PRA ACALMAR! Messi arrancou pelo meio, na hora certa, enfiou para Iniesta, que recebeu e cruzou rasteiro. Suarez chegou na segunda trave para enfiar na rede.

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

62' MUDA O GIJON: Sanabria entra e sai Perez.

61' Messi bateu, mas isolou.

60' Barça tem uma falta quase do meio campo. Neymar e Messi na bola.

59' A torcida canta o nome de Neymar.

58' CUEEEEEEEELLAR! Cara a cara, Neymar e Cuellar. O brasileiro demorou uma vida e carimbou o peito do goleiro.

57' INCRÍVEL! Dani levanta, Suarez e Cuellar furaram. O rebote foi com Alba, que sentou a canhota e explodiu em Vranjes. Só da Barça.

56' Messi chamando a partida pra si.

55' FOOOOOOOOOOOOOORA! Messi sendo Messi e deixando todo mundo pra trás. O camisa 10 deu um tapa de canhota e a bola raspou a gaveta!

54' INIESTA.... Zaga afasta pra entrada da área e Iniesta tentou arriscar, mas pegou muito por baixo e isolou.

53' FOOOOOOOOOORA! Erro da zaga do Gijon, Alba abriu pra Neymar, que rolou pra Messi, que abriu de letra pra Suarez. O camisa 9 deu de cavadinha e a bola passou raspando!

52' Neymar não acerta uma! Impressionante o jogo que faz.

51' Messi bate cruzado, mas a bola sai pela direita da meta.

50' Betis (F), Espanyol (C) e Granada (F). Sequencia do Barça.

49' GOOOOL, MAS NÃO VALEU. Suarez saiu dividindo com Cuellar e a bola sobrou para Messi. Mas o jogo foi parado por falta do camisa 9.

48' São 77.409 pessoas.

47' Bola na área levantada com as mãos e Bravo saiu de soco.

46' Os laterais do Gijon são uns cruzamentos. Levam perigo.

45' Com uma mudança, a bola rola.

MUDA O BARÇA: Dani entra e sai Sergi Roberto.

Os dois times retornam para a etapa final.

Messi marcou o único gol da partida até aqui.

Sporting espera erros para atacar com velocidade. Nesse jeito, já perdeu alguns gols.

Barça vence, mas sofre sustos grandes em sua defesa e não tem tanta facilidade para concluir ao gol. Neymar teve as melhores chances, mas perdeu todas.

45' Acabou!

44' PIIIIQUEEE! Bola cruzada sem muita pretenção, mas Halilovi dividiu, chutou, Mascherano cortou de primeira e Guerrero mandou na sobra, agora com Pique tirando!

43' Messi já meteu um gol e vai dando passes aos montes.

42' CUELLAAAAAAAAAAR! Mais um passe monstruoso de Messi, entre as linhas do Sporting. Neymar carregou, teve a chance, mas deixou o goleiro fechar o espaço e fazer grande defesa!

41' Barcelona tenta dar um gás final pra ir ao intervalo como uma vantagem maior.

40' Minutos finais de jogo.

39' Neymar aparece pela primeira vez numa jogada ofensiva de qualidade.

38' SAAAAAAAAAAAAAAALVA! Messi dá meio gol para Neymar, que cortou pra direita, e cortou de novo, e de novo e foi levando todo mundo. Quando ficou sem ângulo, recuou para Suarez, que ficou livre, mas foi travado.

37' FORA! Iniesta pega sobra da zaga, manda de canhota, mas manda por cima do gol.

36' Barça muito lento na criação e tomada de ação. Deixa Gijon pensar.

35' Bola venenosa de Messi, mas Cuellar saiu soberano.

34' SUSTO! Bola cruzada na área e Menendez chega desviando, mandando por cima do gol.

33' Neymar recebe lançamento, mas domina mal e comete falta.

32' Mais um jogo bem abaixo de Neymar. Messi joga aberto e organiza o ataque, enquanto Suarez gira pelo comando do ataque e briga muito.

31' Neymar cobra fechada demais e Cuellar sai de soco.

30' Suarez recebe na direita, mas é combatido e ganha escanteio.

29' Time visitante sai para marcar na frente e tira tranquilidade do time culé.

28' Iniesta buscou Sergi Roberto, mas o passe saiu forte demais. Tiro de meta.

27' Halilovic manda na área, mas Sergi Roberto afasta.

26' Erro na saída de bola e o Gijon tem chance de mandar na área. Escanteio.

25' Barça não joga bem. Muito burocrático e erra muito.

24' FOOOOOOORA! Barça girou o lado, trocou passes, buscou abrir espaços e a sobra ficou com Sergi Roberto na direita. Ele enfiou a canhota, mas mandou por cima.

23' Iniesta e Rakitic trocam de lado no meio campo.

22' AMARELO, VRANJES. Agora sim, após puxar Neymar.

21' Jogo cai um pouco de ritmo. Gijon tenta apertar.

20' Entrada do Vranjes levantou Neymar, grama, bola, torcida.... Feia.

19' Halilovic manda na área, mas Pique afasta.

18' Halilovic manda de fora e a bola desvia. Escanteio.

17' Gijon no aguardo de um erro para sair rápido.

16' Barça encontra certos espaços quando acelera o jogo. Neymar apagado novamente.

15' CUELLAAAAAAAR! Bola para Suarez, que só ajeitou para Messi, fuzilar de canhota e ver o goleiro pegar com os pés!

14' Aplausos para Johann Cruyff.

13' E agora acertaram Neymar por trás. Jogo parado.

12' Jogadores do Gijon reclamaram muito do lance, mas não houve nada entre Suarez e Cuellar.

11' POLÊMICA! Iniesta busca Suarez na cavadinha. O goleiro Cuellar saiu para socar e Suarez saiu para recolher a perna. O rebote ficou com Messi, que deu de cabeça, por cobertura, abrindo o placar.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LIONEL MESSI, DO BARÇA!

9' BRAVOOOOOOO! Guerrero escapou de Piqué, rolou para Menedez, que chutou de primeira, mas no corpo do Bravo.

8' Messi novamente articulando o jogo vindo de trás.

7' Marcação do Gijon com uma primeira linha de 5 e outra de 4 zagueiros.

6' Por enquanto, poucas emoções no jogo.

5' Busquets chega forte e levanta Lichnovsky.

4' PRESSÃO! A bola que o Messi ia metendo para Neymar seria de cinema. A zaga cortou, mas mandou para Suarez. O 9 e o 10 tabelaram, mas ficou melhor para Cuellar.

3' Suarez e Neymar buscam a tabela pela esquerda, mas a zaga rival intercepta o passe.

2' FOOOOOOOOOOOOOOOOORA! Jogada rápida do Barça, abrindo para Sergi Roberto, que cruzou e achou Messi dentro da área. Mas a bola passou por cima do gol.

1' Chove em Barcelona. Gramado ainda mais rápido.

0' COMEÇOU!

Gijon todo de amarelo para o duelo.

Barça com seu uniforme principal. Camisa listrada em azul e grená na horizontal, calção vinho e meias azuis.

Times no protocolo de entrada. Em instantes a bola rola.

Equipes sobem ao gramado! Há uma faixa na busca por fundos para vítimas da tragédia no terremeto no Equador.

Gijon com Cuellar; Vranjes, Luis Hernández, Lichnovsky, Isma López; Mascarell, Rachid, Pablo Pérez, Halilovic, Menéndez; Guerrero.

O Barça vai com Bravo, Sergi Roberto, Pique, Mascherano, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Neymar, Suárez. Técnico: Luis Enrique.

Sistema de som canta a escalação do Barça. Público ainda "pequeno".

Outro que venceu e tomou o topo foi o Atlético de Madrid, que venceu em casa e ocupa o topo, três pontos. A vitória do Barça o coloca na frente pelo confronto direto.

Mais cedo, o Real virou pra cima do Rayo Vallecano e está dois pontos na frente do Barça. Vitória hoje é obrigação.

O Camp Nou segue recebendo os torcedores. Time catalão já não é mais líder e jogará pressionado.

O palco do jogo Barcelona x Sporting Gijón será o lindo, famoso e que será reformado Camp Nou.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Sporting Gijón: Lionel Messi, atacante. O melhor jogador do mundo finalmente marcou o 500º gol e voltou a jogar bem, decidindo com passes e liderança no ataque.

FIQUE DE OLHO: Barcelona x Sporting Gijón Sanabria, atacante: Paraguaio é ocnstantemente chamado e é o ponto de destaque no ataque da equipe de Gijon, fazendo trabalho de camisa 9.

No último confronto entre Barcelona x Sporting Gijón, o time culé não tomou conhecimento e aplicou uma goleada fora de casa.

As duas equipes irão completas. O Barça precisa dar uma resposta ao seu torcedor.

O duelo traz uma marca importante. Nos dois últimos duelos, o Barça abriu 2 a 0, mas sofreu o empate e em casa.

O Barça vem com a maior goleada de sua história fora de casa pela Liga. A vitória trouxe a moral novamente após 8 a 0 contra o Deportivo La Coruña.

O Gijon está na primeira posição dentro da zona de rebaixamento.Um ponto atrás de escapar, quer segurar o líder em casa.

1º colocado, o Barcelona já vê a chance de perder a ponta para os maiores rivais. Atléti tem os mesmos pontos, mas perde no confronto direto. Já o Real tem um ponto a menos.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Barcelona x Sporting Gijón pela 34ª do Campeonato Espanhol 2015/16!