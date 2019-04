Guangzhou Evergrande goleia e assume a liderança na Liga Chinesa

O Guangzhou Evergrande venceu o Tianjin Teda fora de casa por 4x0 e assumiu a ponta da tabela na Super Liga Chinesa. A equipe do treinador Luiz Felipe Scolari está um ponto a frente do Jiangsu Suning, que empatou fora de casa em 1x1 com o Guangzhou R&F. Mesmo desfalcado de Jackson Martínez, Ricardo Goulart e Zhang Linpeng, o Guangzhou não teve dificuldades de impor sua força.

A vitória dos atuais campeões chineses foi construída logo no primeiro tempo, quando aos sete minutos, Yu Hanchao recebeu bom passe de Gao Lin e abriu o marcador. Aos 29, foi a vez de Gao Lin balançar as redes após cobrança de falta de Paulinho. No segundo tempo, Gao Lin fez o terceiro após rebote do goleiro. Com esse gol, o camisa 29 assumiu a artilharia da competição, empatado em cinco gols com o boliviano Marcelo Moreno. Após cruzamento de Rong Hao, o brasileiro Alan fez o quarto e último gol aos 28 minutos.

O Shijiazhuang venceu o Shandong Luneng em casa por 2x1. Todos os gols saíram na primeira etapa. Aos 11 minutos, o português Ruben Micael abriu o placar de cabeça. O Shandong chegou ao empate aos 21 minutos com belo chute de Wu Xinghan. Após cobrança de escanteio, Jiang Jihong colocou o Shijiazhuang de novo na frente aos 40 minutos. Com a vitória, o Shijhiazhuang alcançou a sétima posição, enquanto o Shandong está no décimo lugar.

O Shanghai Shenhua venceu o Hebei China Fortune em casa por 2x0. Assim como na derrota do Shandong, todos os gols saíram no primeiro tempo. O zagueiro turco Ersan Gülüm fez contra logo aos sete minutos. Aos dez, Gülüm cometeu pênalti, bem convertido por Giovanni Moreno. O Shanghai Shenhua assumiu a quinta posição na tabela, enquanto o Hebei perdeu a invencibilidade na Liga Chinesa e vem logo atrás, no sexto lugar.

Mais cedo, o Shanghai SIPG visitou o Changchun Yatai e venceu por 3x1. Logo aos seis minutos, Elkeson fez o primeiro após cruzamento de Wu Lei. Yan Feng empatou para o Changchun aos 23 minutos. O argentino Darío Conca fez belo gol de canhota, aos 14 do segundo tempo. E o ganês Asamoah Gyan fechou o placar aos 27 minutos. O artilheiro da Liga, Marcelo Moreno, não balançou as redes, e viu a sua equipe permanecer na última posição na tabela. Já o Shanghai SIPG assumiu a terceira posição, quatro pontos atrás do líder Guangzhou Evergrande.

A próxima rodada da Liga Chinesa acontece nos dias 29 e 30 de abril, e primeiro de maio.