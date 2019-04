Pastore comemora título do PSG na Copa da Liga: "Mostramos nossa capacidade de resposta"

Neste sábado, o Paris Saint-Germain sagrou-se campeão da Copa da Liga Francesa pela terceira vez seguida. O time da capital francesa venceu o Lille por 2 a 1 e contou com grande participação dos argentinos. Javier Pastore e Ángel Di María anotaram os tentos do PSG, Sidibé marcou para o LOSC.

+ Mesmo com um a menos, PSG vence Lille e se sagra campeão da Copa da Liga

Já garantido na próxima Champions League, a vaga para a Europa League que ficaria com o PSG, por vencer a Copa da Liga, vai para o quinto colocado da Ligue 1. Assim, a disputa no Campeonato Francês aumentará ainda mais nestas últimas rodadas. O próprio Lille, vice-campeão neste sábado, pode ser o beneficiado.

Javier Pastore, meio-campista do PSG e autor do primeiro gol da partida, falou sobre o sentimento após a conquistar e relembrou a eliminação par UCL: “Foi bom marcar neste jogo, uma final. E ainda mais vencendo. Queríamos nos classificar na Liga dos Campeões, mas não tivemos sucesso. Jogamos uma final dez dias depois e tínhamos que vencer para sorrir novamente.”

“Não importa (o nível) dos concorrentes (na França), a motivação é sempre a mesma. Perdemos contra o City, mas isso é futebol, não é fácil. Hoje nós mostramos a nossa capacidade de resposta, especialmente com um jogador a menos. É bom para o clube e para os jogadores”, comentou Pastore.

Questionado sobre a Copa da França, onde o PSG também tentará o título, o argentino disse: “Vai ser difícil, temos um mês para se preparar. Porque queremos fazer o mesmo que hoje.”

O próximo jogo do PSG será pela Ligue 1 contra o Rennes, na sexta-feira (29). Enquanto a temporada não acaba, os diretores do clube começam a pensar no elenco para a próxima temporada.

Este foi o sexto título do PSG na Coupe de la Ligue. A competição que reúne apenas times profissionais ressurgiu em 1994, como uma terceira competição em importância na França. O objetivo do Paris é seguir com o domínio nacional e repetir o feito da temporada passada, quando conquistaram os quatro títulos possíveis. Nesta temporada, o clube já venceu a Supercopa, a Ligue 1 e agora a Copa da Liga. No dia 25 de maio, enfrenta o Marseille na final da Copa da França, a mais antiga copa do país