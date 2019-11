Resultado Manchester City x Real Madrid pela semifinal Champions League 15/16 (0-0)

17:44 Ficamos por aqui com mais essa transmissão em tempo real pela VAVEL Brasil, onde o Manchester City e o Real Madrid não saíram do zero pela partida de ida da semifinal da Uefa Champions League. Continue no portal para acompanhar as notícias do mundo dos esportes e as repercussões deste jogo! Obrigado a todos que ficaram até aqui, um abraço e até a próxima!

17:42 Jogo da volta será na quarta-feira da semana que vem (4), no Santiago Bernabéu, às 15h45.

17:41 Com as atenções agora voltadas aos seus respectivos campeonatos nacionais, o City viaja até o sul da Inglaterra para enfrentar o Southampton, no domingo (1), às 12h30, enquanto que o Real Madrid vai até o País Basco para jogar contra a Real Sociedad, no sábado, às 11h.

17:39 Com o resultado, o Manchester City precisa de um empate com gols ou vitória para se classificar à sua primeira final de Uefa Champions League. Pro Real Madrid, só a vitória em seus domínios classifica. 0 a 0 leva o jogo para a prorrogação.

90+3' FIM DE PAPO NO ETIHAD STADIUM! Manchester City e Real Madrid não saem do zero na Inglaterra, mantendo tudo aberto para o jogo da volta, na capital da Espanha, daqui há oito dias.

90+2' UUUUUUHHHHHHHHHHHHHH!!!!! De Bruyne cobra falta com força, mas Navas mandou para escanteio.

90+1' CARTÃO AMARELO PARA CARVAJAL! Por falta em De Bruyne.

90' Mais dois minutos de acréscimos.

89' Em jogada rápida do City, Sterling acabou adiantando demais a bola, vendo Marcelo conseguir tirar dali.

88' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Kroos. Entra: Isco.

82' HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARTTTTTTTTTTTTT SENSACIONAL!!! SALVA O MANCHESTER CITY!!!!! Em nova cobrança de escanteio, Pepe fica cara a cara com o goleiro depois de toque de cabeça, chutando forte à queima-roupa, mas Hart estava bem colocado e fez a defesa.

81' Cobrança de Bale que bateu na barreira, indo para escanteio.

80' Falta perigosa para o Real Madrid, quando Marcelo é derrubado quase em cima da linha.

79' HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARTTTTTTTT!!!! Casemiro aproveito cruzamento em cobrança de escanteio e cabeceia para o gol, obrigando o goleiro inglês fazer a defesa com os pés no reflexo.

76' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY! Sai: Navas. Entra: Sterling.

74' UUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHH!!! Bale, dentro da área, abre espaço para a perna esquerda e chute colocado, mas a bola passa à direita de Hart novamente.

73' Modric tenta chute de fora da área, com força, mas a bola sobe mais do que o meia queria.

71' NA TRAAAAAVEEEEE!!!!!! Cruzamento certeiro na cabeça de Jesé, que cabeceou direto no travessão, levando algum susto.

67' De Bruyne avança com a bola, mas sofre falta na intermediária.

65' Kroos tenta chute de fora da área, mas a bola passa à direita de Hart, sem muito perigo.

63' Ainda sem muitas grandes chances, jogo ganha características nervosas.

58' Aguero divide com Carvajal dentro da área e não consegue chegar na bola, ficando com o goleiro dos visitantes.

54' UUUUUUUUHHHHHHHHHHH!!!!! Na cobrança de escanteio, Sergio Ramos subiu sozinho para mandar pro gol, mas Hart, bem colocado, fez a defesa.

53' Cruzamento para a área do City, e a zaga consegue cortar para escanteio.

50' Equipes trocam, novamente, posse da bola, continuando com o equilíbrio.

47' Bale carrega dentro da área e cai, mas árbirtro não marca nada, apenas tiro de meta.

46' UUUUUUUUUHHHHHHHH!!!! Aguero recebe, ajeita para a esquerda e arremata, mas a bola sobe um pouco e sai pra fora.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! O Real Madrid dá a saída.

45' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Benzema. Entra: Jesé.

16:47 Equipes voltam ao gramado, vai recomeçar o jogo.

16:35 Primeiro tempo muito equilibrado entre as equipes, com um grande conjunto defensivo visto das duas partes. Goleiros não trabalharam ou tiveram problemas até então.

45+2' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45+1' Tentativa de cruzamento para a área dos donos da casa, mas afastado.

45' Mais dois minutos de acréscimos.

44' Em mais uma investida do galês, Bale tentou o cruzamento, mas cortado por Otamendi, ganhando o escanteio.

39' SUBSTITUIÇÃO NO CITY! Sai: David Silva. Entra: Iheanacho.

36' CARTÃO AMARELO PARA DAVID SILVA! Por falta em Bale.

34' Jogo parado para atendimento de Vázquez, que levou uma bolada na barriga.

33' Bale tenta chute forte de fora, mas explode na marcação e fica fácil para Hart.

32' Jogo começa a tomar ar mais físico no momento, ainda sem grande perigo para algum dos times.

28' De Bruyne aproveita sobra de bola e arrisca de longe, explodindo na marcação.

26' Toque de cabeça de Otamendi após cruzamento de Silva, mas a bola vai para fora sem perigo.

25' Outra falta forte de jogador do Real Madrid (Sérgio Ramos) em um jogador do City (Fernandinho). Pode levar perigo.

23' CARTÃO AMARELO PARA PEPE! Por falta em De Bruyne.

23' De Bruyne vinha em velocidade pela direita, em busca de chegar à linha de fundo, mas é derrubado por baixo por Pepe.

22' PERIGO! De Bruyne acha Aguero na área. Argentino tenta domínio, mas, junto à marcação, não consegue, ficando com Navas.

20' Bale ganha na corrida da marcação e arrisca toque rasteiro para Benzema na área, mas Fernando consegue afastar.

17' Chegando aos quase 20 minutos de jogo, os dois times não conseguem criar lances ofensivos, além de não conseguirem ficar muito tempo com a bola continuamente, sempre trocando de posse.

15' Jogo por enquanto sem nenhuma chance clara de gol, e nenhum time mostra superioridade, o que mostra o equilíbrio esperado para o embate.

12' Bale conseguiu cruzamento para a área, mas Benzema furou o chute.

10' Equipe do City consegue novo cruzamento, dessa vez mais de longe, e Pepe tenta o corte, porém pega errado na bola. Nada que Navas não pudesse consertar.

9' Casemiro e Fernandinho disputam bola no meio de campo e se chocam forte, sendo falta do merengue.

8' Jesús Navas conseguiu proferir cruzamento para área, mas a bola passou por todo mundo.

7' David Silva aparece na linha de fundo e tenta cruzamento, mas a bola é disputada com a marcação e, segundo o árbitro, saiu em tiro de meta, para desespero do espanhol.

6' Cruzamento proferido para a área de Navas, mas o costa-riquenho ficou com a bola.

5' Tentativa de enfiada de bola por Fernandinho para Aguero, mas a zaga conseguiu afastar para lateral antes que o argentino chegasse na bola.

4' Enfiada de bola para Benzema, que partiria com espaço para avançar, mas foi derrubado por Otamendi.

2' Cruzamento alçado para a área, mas a zaga do City desvia para escanteio.

1' Real Madrid tenta jogada pela direita, mas Marcelo sofre a falta.

0' ROLA A BOLA NO ETIHAD STADIUM! O Manchester City dá a saída para a primeira partida que decidirá um dos finalistas.

15:43. Equipes, neste momento, no gramado realizando a cerimônia de entrada.

13:25. Cristiano Ronaldo não começa, para frustração do português.

O Real Madrid, visitante, apresenta a seguinte escalação: Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Vázquez, Benzema.

Donos da casa, Manchester City, vem a campo com: Hart; Sagna, Kompany, Otamendi, Clichy; Fernando, Fernandinho, Navas, Silva, De Bruyne; Aguero.

Os dois times anunciaram suas escalações agora!

CURIOSIDADE: A diferença de experiência nesta fase é gritante. Enquanto que o Manchester City fará sua estreia em semifinais da Uefa Champions League, o Real Madrid, recordista de participações na fase, marcará presença pela 27ª vez, a sexta seguida. Se isso fará diferença no gramado de logo mais saberemos aqui, pela VAVEL.

Relembrando os tempos de Tottenham, Gareth Bale falou para a imprensa das condições de campo do Etihad Stadium, e lembrou que é muito importante marcar fora de casa no mata-mata. "Fiz grandes jogos aqui, e todos sabem que é um bom campo com um gramado em ótimo estado, ou seja, sempre bom palco para bons jogos. Pra sairmos em vantagem, é importante que não tomemos gols, além de procurar marcar algum. Isso será a chave para a classificação", disse o galês.

Levando em conta que esta é apenas a terceira vez que esses times se enfrentarão na história e visto também que é a primeira vez do Manchester City nesta fase, Otamendi falou para a imprensa que, apesar de tudo, se sentem preparados para o embate. "Jogar contra times do tamanho do Real é sempre algo diferente. Eles têm grandes jogadores, não apenas o Cristiano Ronaldo. Mas, sabendo das nossas capacidades e de como estamos confiantes, acho que temos as nossas chances", disse o argentino.

A história do embate entre essas duas equipes é bem limitada em jogos oficiais, visto que o Manchester City nem sempre jogou competições continentais com frequência. Os times só jogaram duas vezes, e foi pela UCL de 12/13, na fase de grupos, quando o Real Madrid venceu em casa (3 a 2) e empatou no Etihad Stadium (1 a 1).

O palco do confronto City e Real Madrid será o City of Manchester Stadium, estádio que, por causa dos Naming Rights, é conhecido atualmente por Etihad Stadium. Se localiza em Manchester, Inglaterra e tem capacidade para 55.097 torcedores.

¡Mira cómo ha sido nuestro entrenamiento en el Etihad Stadium! ¡Estamos listos para el Manchester City!#RMUCL https://t.co/uWtdlk735x — Real Madrid C. F. (@realmadrid) 25 de abril de 2016

FIQUE DE OLHO Manchester City x Real Madrid! Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid. Três vezes melhor jogador do mundo e atualmente, segundo a Fifa, o segundo melhor jogador do planeta, CR7 dispensa apresentações. É, certamente, a arma ofensiva para gols mais importante da equipe espanhola, que também costuma ajudar fazendo jogadas coletivas.

FIQUE DE OLHO Manchester City x Real Madrid! Sérgio Kun Agüero, atacante do Manchester City. O argentino não costuma ser misericordioso com seus adversários. Ágil, veloz e inteligente, o atacante geralmente deixa as defesas pensantes e, dentro da área, é fatal. Uma das chaves para o sucesso contra o City é, certamente, parar Agüero e evitar que apareça finalizando jogadas ou dando passes para gols.

Enquanto que no inglês, o Real Madrid ainda disputa o título espanhol depois de uma pequena má fase protagonizada pelo Barcelona. Em terceiro com 81 pontos, os merengues estão a um ponto do líder catalão e do vice-líder Real Madrid. Faltando três jogos para o fim da Liga, o time da capital venceu o Rayo Vallecano de virada por 3 a 2, fora de casa, também no sábado.

Em seus campeonatos nacionais, no entanto, os times vivem fases diferentes. No campeonato inglês, o Manchester City não briga mais pelo título e agora quer apenas assegurar a vaga na próxima Uefa Champions League. No último sábado (23), venceu o Stoke City por 4 a 0 em seus domínios, chegando ao terceiro lugar e lá permanecendo até o fim da rodada.

E nada melhor do que começar os trabalhos com um duelo entre o estreante na fase e o veterano na Europa. O Manchester City, que vem quebrando seus recordes pessoais na competição, estreando numa quartas de final e agora na semifinal, e o Real Madrid, campeão dez vezes da UCL.

A maior competição de clubes chega num momento importante. É a abertura das semifinais do principal torneio interclubes do mundo.

O torneio tem o Barcelona como atual campeão, clube este que tentará repetir o feito e levantar a cobiçada "orelhuda" pela sexta vez em sua história.

De Berlim à Milão, a Uefa anunciou que o San Siro será o palco dadecisão da Champions League nesta temporada. O estádio sediará a final pela quarta vez. Nos anos de 1965, 1970 e 2001, os campeões foram Internazionale, Feyenoord e Bayern, respectivamente.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe em tempo real a partida entre Manchester City x Real Madrid válida pelas quartas de final (ida) Uefa Champions League 2015/2016! Fique conosco!