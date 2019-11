Resultado Shakhtar Donetsk x Sevilla pela Uefa Europa League hoje (2-2)

18:06 Ficamos por aqui com mais essa transmissão em tempo real! Convido a todos para continuar no portal acompanhando as repercussões dos jogos de hoje, além de Libertadores mais tarde e muitas notícias do esporte mundial. Obrigado a todos que ficaram até aqui, um abraço, e até a próxima!

18:05 Para conquistar a classificação, o Shakhtar precisará vencer a partida de volta ou empatar marcando três ou mais gols (3 a 3, 4 a 4, 5 a 5), para avançar pelos gols fora. Sevilla, com situação mais confortável, joga em casa e precisará apenas de um empate de 0 a 0 ou 1 a 1 para ir à final; vencer também classifica. Outro 2 a 2 leva o jogo para a prorrogação.

18:03 A volta entre essas duas equipes acontecerá daqui a sete dias, na próxima quinta-feira (5), às 16h05, também com transmissão da VAVEL Brasil em tempo real!

18:02 Voltando atenções para os campeonatos nacionais, Shakhtar Donetsk irá enfrentar um jogo importantíssimo para o campeonato contra o Dínamo de Kiev, na Arena Lviv. Partida acontecerá no próximo domingo (1) e pode decidir o campeonato ucraniano. Sevilla, por sua vez, jogará contra o Espanyol, fora de casa, no mesmo dia.

90+6' FIM DE PAPO NA ARENA LVIV! O Sevilla é o grande 'vencedor' da partida depois de empatar por 2 a 2 fora de casa. Espanhóis mostraram caráter depois sofrerem a virada ainda na primeira etapa e buscaram a igualdade na etapa final.

90+5' CARTÃO AMARELO PARA SRNA! Por falta em Coke.

90+4' Bernard manda cruzamento para a área de longe, mas Soria sobe para ficar com ela.

90+3' Depois de novo escanteio cobrado, agora curto, Soria faz a defesa depois de chute forte recebido em sua meta.

90+2' Bernard manda cruzamento para a área em escanteio, mas zaga consegue afastar.

90' SUBSTITUIÇÕES NO SHAKHTAR! Saem: Ferreyra, Taison, Marlos. Entram: Eduardo da Silva, Wellington Nem e Bernard.

90' MAIS QUATRO MINUTOS!

88' CARTÃO AMARELO PARA MALYSHEV! Por falta em Escudero.

87' Banega chuta de primeira depois de receber passe de Mariano e bola é desviada pela zaga, indo para escanteio.

86' Depois que tomou gol de empate, Shakhtar aparenta ter sentido o momento. Sevilla, agora, tenta gastar o tempo com a bola nos pés, trocando passes do meio para frente.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO SEVILLA!! GAMEIRO EMPATA TUDO!! Em cobrança de pênalti com força e no meio, francês tira completamente do goleiro para empatar tudo.

81' PÊÊÊÊÊÊÊNALTI PARA O SEVILLA!! No momento crucial da partida, Vitolo recebe na área e corta para trás a marcação, que deixa o pé sem querer para derrubar.

80' PERDEU! INCRÍVEL!!!! Gameiro se apresenta no lugar certo e na hora certa depois de chute cruzado, mas, mesmo bem próximo à trave e sem goleiro, chuta desviado na marcação por cima do gol.

79' Ismaily faz boa jogada individual, ganha na velocidade de dois marcadores, mas não consegue finalizar a jogada após adiantar demais dentro da área.

78' UUUUHHHHHHH!!! Srna se apresenta na direita e manda cruzamento na área, mas a bola passa por todo mundo, com muito perigo.

77' UUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHH!!! QUASE O EMPATE!! Gameiro recebe bom passe de Banega e, cara a cara com o goleiro, manda por cima do gol.

76' Pyatov fica com a bola depois de trama ofensiva do Sevilla que não deu certo.

74' GOL ANULADO DO SEVILLA! Cruzamento feito para a área e Gameiro se apresenta, em impedimento segundo o assistente, e manda pro gol, mas é anulado.

73' Shakhtar se aproxima do ataque e tenta concluir jogada, mas depois de um bate-rebate, zaga afasta.

71' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai: Krohn-Dehli. Entra: Coke.

69' Krohn-Dehli está no chão após choque e recebe atendimento. Jogador deslocou seu joelho e grita de dor no gramado.

68' Após nova tentativa de cruzamento com o lateral, a bola sobra para Marlos chutar, mas o brasileiro encontra muitos marcadores do Sevilla na sua frente.

67' Srna tenta jogada de lançamento para a área, mas a zaga do Sevilla corta para novo lateral.

64' Marlos avança em contra-ataque e tenta passe para Ferreyra, mas é muito forte e fica nas mãos do goleiro.

61' Krohn-Dehli tenta chute forte para o gol, mas Pyatov encaixa.

60' Marlos arrisca chute forte dentro da área, mas bola explode na defesa, mas brasileiro reclama que bola tenha batido na mão do marcador.

58' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai: Konoplyanka. Entra: Krohn-Dehli.

57' Em tentativa de bola longa, Soria disputou espaço com Marlos e o brasileiro acabou levando a pior. No momento, recebe atendimento.

54' Em tentativa de jogada após cruzamento, Carriço tenta chute de fora da área e Pyatov faz a defesa.

52' Visitantes agora têm maior posse de bola na segunda etapa, na tentativa de empatar o placar.

49' Na tentativa de achar Marlos na área, Taison tenta cruzamento, mas a defesa corta.

47' CARTÃO AMARELO PARA KRYCHOWIAK! Por falta em Marlos.

46' Equipes voltaram sem alterações para a segunda etapa.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

16:57 Confira os três gols da primeira etapa já encerrada:

16:55 Primeiro tempo jogada de maneira efetiva pelo Shakhtar, que vem dominando a partida até aqui. Sevilla cede à pressão dos donos da casa, mas se mostra perigosa quando parte em contra-ataque.

45+2' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45+1' Sevilla aparece pela esquerda tentando um cruzamento, mas Pyatov fica com a bola.

45' Stepanenko tenta chute de fora com força e de primeira, mas pega errado e a bola vai para fora.

45' MAIS DOIS MINUTOS!

44' Em boa parte do primeiro tempo, os donos da casa comandam a intensidade que o jogo tem e, nesse momento, deixam a bola mais tempo com o adversário, confiando na sua defesa para roubar a bola e partir em contra-ataques. Senão, esperar o intervalo.

41' Taison tenta virada de jogo com um passe longo para Srna, mas a bola vai com muita força e ultrapassa a linha lateral antes que o croata alcance-a.

39' CARTÃO AMARELO PARA CARRIÇO! Por jogada perigosa.

37' Na cobrança de escanteio, Taison tenta novo chute, mas manda para fora.

36' Taison se apresenta inteligentemente com a bola e avança. Dessa vez tenta tocar para um companheiro melhor colocado, mas é desviado para escanteio.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO SHAKHTAR!! É A VIRADA EM LVIV!! Após cobrança curta de escanteio, Marlos consegue bom cruzamento para Stepanenko cabecear para o fundo das redes, virando o jogo para os donos da casa!

34' Taison intercepta o toque feito no meio pelo zagueiro do adversário, avança com espaço e abre espaço para a direita. Com opções pro passe, preferiu o chute, que foi desviado para escanteio.

31' Donos da casa aproveitam o momento que têm em seu favor depois que fez o gol para pressionar o Sevilla quando possível.

29' UUUUUUUUHHHHHHHHHHH!!!! Taison intercepta o corte feito pela zaga do Sevilla na entrada da área, abre espaço para a direita e chuta com força, mas pra fora, passando à esquerda de Soria, próximo da trave.

27' Capitão do Shakhtar, Srna, é atendido no gramado após receber falta forte de Escudero.

26' CARTÃO AMARELO PARA ESCUDERO! Por falta em Srna.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO SHAKHTAR DONETSK!!! MARLOS EMPATA TUDO NA UCRÂNIA!! Em boa jogada ofensiva, Marlos recebe bola no meio da zaga com um passe vindo de Rakiytskyi quase do campo de defensa, para chutar pro fundo das redes!

21' Depois de roubar a bola no campo defensivo, Sevilla tenta contra-ataque rápido que é parado logo no seu início pela zaga do Shakhtar que consegue a interceptação.

20' Precisando ir para cima por estar atrás no placar, o Shakhtar nesse momento se mostra mais perigoso que o Sevilla na partida, arriscando jogadas que podem ser fatais, mas, até agora, boa solidez defensiva dos visitantes.

19' Marlos arrisca chute de fora da área, mas Soria fica com ela.

18' Em jogada perigosa, equipe da casa parte em contra-ataque e conseguem cruzamento rasteiro para a área, mas depois de disputa ali, a zaga consegue o corte.

17' Konoplyanka tenta cruzamento para a área, mas a zaga consegue cortar.

16' Sevilla agora volta a trocar passes no campo de ataque do Shakhtar.

13' Em cobrança de falta, Rakiytskyi tenta chute com força, porém estava muito longe e a bola passa por cima do gol.

12' Apesar da defesa mal arrumada no gol do Sevilla, a parte defensiva do Shakhtar se mostra consistente e bem posta. Não está deixando o adversário jogar, mesmo quando eles têm a bola.

10' Jogo parado para atendimento de Ismaily. Jogador chocou cabeça com cabeça em disputa aérea com marcador do Sevilla.

8' Sevilla tenta nova investida pelo meio, dessa vez Banega tenta passe para Gameiro entre os zagueiros, mas a zaga consegue o corte.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO SEVILLA!!!!! VITOLO ABRE O PLACAR PARA OS VISITANTES!!!! Depois de um contra-ataque bem tramado pelos jogadores do Sevilla, Vitolo recebeu na área, cortou a marcação e chutou rasteiro por baixo das pernas de Pyatov, abrindo o placar na Arena Lviv.

3' A equipe visitante manteve a posse da bola por mais parte do tempo neste início do jogo, mas, no terceiro minuto, o Shakhtar conseguiu trabalhar um pouco no seu campo de ataque.

2' Banega cobra escanteio mandando para dentro da área, mas Pyatov fez a defesa.

1' No primeiro minuto, o Sevilla, que iniciou o jogo, manteve a posse da bola no campo do adversário.

0' ROLA A BOLA NA ARENA LVIV!

Jogadores, neste momento, perfilados para realizar a cerimônia de entrada.

Os visitantes, Sevilla, mostra a seguinte escalação para o início da partida: Soria; Mariano, Rami, Carriço, Escudero; Krychowiak, N'Zonzi; Vitolo, Banega, Konoplyanka; Gameiro.

Os donos da casa, Shakhtar Donetsk, vem a campo com: Pyatov; Srna, Kucher, Rakitskiy, Ismaily; Malyshev, Stepanenko, Marlos, Kovalenko, Taison; Ferreyra.

Faltando pouco menos de uma hora para o início do embate, as equipes anunciaram suas escalações.

Depois do 'estouro' da guerra que ronda a região de onde vem o Shakhtar, a equipe só continua viva por causa da fortuna de Rinat Akhmetov, o dono do clube e homem mais rico do país. Inicialmente o time se mudou para Kiev e mandava seus jogos lá, mas depois definiu a Arena Lviv como 'casa temporária'. O público em dias de jogos do maior clube ucraniano da atualidade é de 2 mil a 3 mil pessoas por jogo, mas em jogos europeus isso cresce dez mais. Portanto, deve ser visto uma boa parte dos quase 35 mil lugares ocupados.

O palco do confronto será a Arena Lviv, estádio localizado na cidade de Lviv, na região oeste do país. Foi construído para a Eurocopa de 2012 e o mandante principal do estádio é o FC Karpaty Lviv. O Shakhtar passou a mandar seus jogos no estádio depois que a região de Donbass foi ocupada pelos Russos e uma grande guerra civil passasse a acontecer no local. Impossibilitados de continuar com os jogos na Donbass Arena, estádio do Shakhtar, a passou a mandar seus jogos do outro lado do país.

FIQUE DE OLHO! Yehven Konoplyanka, meia do Sevilla. Compatriota do time rival de logo mais, o meia tem seus pontos fortes no drible, o passe e cruzamentos. Contabiliza cinco assistências e seis gols na temporada, contribuindo muitas vezes vindo do banco. Poderá ser um diferencial não só com seus atributos em campo, mas por conhecer bem o terreno onde pisará.

FIQUE DE OLHO! Darijo Srna, lateral direito do Shakhtar Donetsk. O croata é bem conhecido no mundo do futebol e, por estar com o time há 13 anos, é considerado o símbolo e alma deste time. Grande cobrar de bolas paradas, costuma ser fatal no fundamento, além de ter precisão em seus cruzamentos nos jogos. Já marcou alguns tentos na atual edição da competição e pode ser muito importante para um possível triunfo dos ucranianos.

Também no último sábado (23), o Sevilla recebeu o rival Betis fazendo o dérbi da cidade de Sevilha. Pode-se dizer que vem para o jogo da UEL motivado, pois conquistou a vitória por 2 a 0 no clássico.

Já no espanhol, a vida do Sevilla não anda na parte das zonas europeis na tabela. Em sétimo com 52 pontos, está a nove do quarto colocado Villarreal, e também tem vida difícil pra atingir o seu objetivo mínimo na temporada: se classificar para a UCL. Faltam quatro jogos para tirar essa diferença de nove pontos.

Na última rodada, o time de Donetsk viajou para Odessa para enfrentar o Chornomorets Odessa e voltou de lá com o empate por 1 a 1. O jogo ocorreu no último sábado (23).

Em seus campeonatos nacionais, as histórias são bem diferentes. O Shakhtar está em segundo lugar depois de 23 jogos, com 57 pontos, sete a menos que o primeiro Dínamo de Kiev. A missão de pegar os rivais da capital será bem difícil nesta reta final de campeonato, mas ainda há esperança, visto que enfrenta os rivais, na Arena Lviv, na próximo final de semana.

Chegando em um momento decisivo da competição, inicia-se a fase derradeira para saber quem irá disputar a grande final da UEL: é a partida de ida da semifinal, entre Shakthar Donetsk x Sevilla.

A atual edição da Europa League chega a seus momentos decisivos: as semifinais. Conheceremos os quatro times que disputarão uma vaga na grande final do torneio, que será disputada no St. Jakob-Park, na Basileia, Suíça.

Na temporada passado, o espanhol Sevilla levou seu quarto troféu e o segundo bicampeonato quando venceu o Dnipro por 3 a 2 em jogo eletrizante em Varsóvia, Polônia. Veja os melhores momentos:

v

Veja alguns lances das partidas das finais de 1972, a primeira de todas considerada pela Uefa, disputada entre Tottenham x Wolverhampton Wanderers. Os londrinos levaram a melhor, como já citado.

O maior vencedor da competição é o espanhol Sevilla, com 4 conquistas (2006, 2007, 2014 e 2015). Juventus (77, 90 e 93), Inter de Milão (91, 94 e 98) e Liverpool (73, 76 e 2001) aparecem logo atrás com 3 conquistas cada.

Desde a temporada 2009/10, o torneio passou a ser chamado da forma como é hoje: Uefa Europa League. Além de continuar como sucessor da antiga Uefa Cup, foi alocado a Uefa Interloto Cup, torneio que teve seu último ano em 2008, sendo a terceira competição mais importante europeia. Além da UIC, foi anexado a antiga Uefa European Cup Winners’ Cup em 98-99.

Na história do torneio, apenas seus times venceram a competição de forma invicta: Tottenham, Galatasaray, Feyenoord, Ajax, IFK Götenborg (duas vezes) e Borussia Mönchengladbach. O Espanyol é o único vice que completou o campeonato sem perder, sofrendo o revés nos pênaltis na final.

Em 1971 começou a se chamar de Uefa Cup (Copa da Uefa), tendo na sua primeira final uma disputa doméstica: Tottenham levou a melhor sobre o Wolverhampton Wanderers. Na temporada seguinte, seguindo uma tradição inicial, um outro clube inglês venceu a competição: o Liverpool.

A segunda competição mais antiga da Europa iniciou em 1955 com o nome de Taça das Feiras com 11 times disputando a taça. Foi com essa nome que permaneceu até 1971 – sendo esse ano tendo começado com 64 equipes -, quando foi adotada pela Uefa.

Boa tarde torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Começamos agora mais uma transmissão em tempo real, dessa vez do jogão entre Shakhtar Donetsk x Sevilla, válido pela primeira mão das semifinais da Uefa Europa League. A partida começa às 16h05, na Arena Lviv, em Lviv, Ucrânia.