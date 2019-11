Resultado Villarreal x Liverpool na Europa League 2016 (1-0)

Obrigado a todos que acompanharam este jogo conosco. Um abraço e até a próxima!

Jogo de volta será já na próxima quinta-feira (5), às 16h05, no Anfield. Liverpool precisa correr atrás do resultado, enquanto um simples empate classifica o Villarreal!

VINE: Adrián garante a vitória do Villarreal! 1-0!

90+3' ACABOU O JOGO! Vitória do Villarreal no último lance do jogo! 1 a 0, gol de Adrián! Resultado espetacular para o jogo de volta.

90+2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO VILLARREAL!!!! ADRIAN!!! Que lindo gol! Bruno Soriano recebe no meio, dá lindo lançamento para Denis Suárez, que domina cortando o defensor, invade a área e apenas rola para Adrián, que manda para o fundo do gol!

90' +3 de acréscimo!

89' Substituição no Liverpool: sai Firmino, entra Benteke.

88' PARA FORA, MORENO! QUE MOMENTO DO JOGO! Denis Suárez falha no meio, Alberto Moreno rouba, avança, ganha do meia do Submarino Amarelo na corrida, invade a área, mas manda por cima.

87' MIGNOLET ESPETACULAR! Bakambu recebe no meio, avança com espaço e bate colocado, mas o arqueiro belga faz uma defesa fantástica para salvar os Reds!

86' Ibe faz boa jogada pela esquerda, cruza e Clyne escora, mas manda todo torto, para fora.

83' Villarreal fica mais com a bola nesse momento, mas não consegue finalizar.

79' Denis Suárez cobra falta, mas nas mãos de Mignolet.

76' Substituição no Villarreal: sai Bailly (machucado), entra Musacchio.

73' Substituição no Villarreal: sai Soldado, entra Adrián.

73' Clyne cruza fechado, mas Bailly vai bem mais uma vez. Zagueiro marfinense perfeito no jogo.

72' Substituição no Villarreal: sai Jonathan Dos Santos, entra Samu Castillejo.

69' Soldado toma solada de Touré e fica na bronca com o árbitro.

65' NA TRAVE! Firmino recebe na área, chutou com força rasteiro, mas a bola vai no pé da trave de Asenjo, que ainda tocou nela.

63' Jaume Costa toma uma cotovelada de Lovren e fica no chão sangrando bastante.

61' Firmino faz boa jogada pela direita, cruza, mas Bailly corta.

59' Cartão amarelo pra Jaume Costa por entrada forte em Clyne.

59' Após boa troca de passes, Ibe se enrola com a bola e não ganha nem o escanteio.

57' Clyne cruza bem da direita, mas Victor Ruiz afasta.

55' Lá vem o Villarreal! Após bate rebate, Soldado rola para Mario Gaspar, que pega mal na bola na hora do arremate e manda por cima.

52' Jaume Costa recebe ótimo passe de Denis Suárez, tenta cruzamento, mas a zaga afasta.

51' Moreno recebe, chuta cruzado, a bola é desviada, mas fica com Asenjo.

50' Milner tabela com Ibe, abre espaço, chuta, mas a bola pega na marcação e vai pela linha de fundo.

49' Milner cruza da direita e Asenjo vooa para afastar o perigo.

46' NA TRAVE! Após cobrança de escanteio, Bakambu sobe sozinho e cabeceia na trave de Mignolet!

45' Começa o segundo tempo!

Liverpool vem com mudança para o segundo tempo: sai Philippe Coutinho, entra Ibe.

Foto do primeiro tempo: torcida da casa homenageia as famílias dos 96 torcedores do Liverpool mortos no estádio de Hilsborough em 1989. Gesto incrível da torcida do Submarino Amarelo.

45+1' Fim de primeiro tempo! Em jogo equilibrado e de muita marcação, nada de gols no El Madrigal: 0 a 0.

45' +1 de acréscimo.

42' Que perigo! Após troca de passes, Bruno Soriano passa para Soldado. O camisa 9 domina na entrada da área, gira, bate colocado e a bola passa raspando a trave de Mignolet.

40' Por cima! Clyne recebe na direita, tenta chute para o gol, só que a bola desvia e fica com Lallana, que rola para Coutinho pegar de primeira e o brasileiro manda por cima.

36' Se safa o Liverpool! Bruno Soriano dá ótimo passe em profundidade para Mario Gaspar, que tenta o cruzamento mas Touré afasta. A bola sobra para o lateral espanhol, que tenta de canhota, mas Alberto Moreno se joga na frente.

32' Jonathan Dos Santos recebe no fundo, cruza, mas Allen afasta.

31' Milner recebe na esquerda e cruza, mas a bola sai com muita força.

29' Liverpool puxa contra-ataque, Coutinho recebe no meio e arrisca, mas manda longe.

27' Jonathan Dos Santos fica no chão sentindo a panturrilha.

26' Milner cruza da direita, mas Asenjo fica com a bola. Jogo morno neste momento.

24' Se a rede ainda não balançou na Espanha, na Ucrânia um gol para cada lado. Vitolo abriu o placar para o Sevilla, mas Marlos empatou para o Shakhtar. Acompanhe tudo desse jogaço aqui.

21' Mignolet! Bakambu recebe, tenta de calcanhar para Soldado, mas a zaga tira. Só que a redonda chega em Jonathan Dos Santos, que rola para Tomas Pina e o volante bate no canto, mas Mignolet salva o Liverpool!

20' Ótimo jogo dos Reds até agora. Equipe de Klopp marca pressão e não deixa os espanhóis trocarem muitos passes.

17' Clyne recebe de Milner, cruza para trás, mas a defesa afasta. Momento é melhor dos ingleses.

16' Jaume Costa tenta ótimo passe para Denis Suárez, mas Lucas Leiva corta com perfeição.

15' Olha os Reds! Após boa troca de passes, Lallana arrisca de fora da área, mas pega mal na redonda.

14' Firmino recebe na direita, cruza, mas a zaga afasta. Na sequência do lance, Lucas Leiva arrisca de fora da área, mas a bola vai para fora.

13' Que beleza! Allen chega no abafa e toma uma linda caneta do talentoso Denis Suárez.

10' UUUUUUUHHH! Após cobrança de falta rápida, Soldado recebe dentro da área, bate cruzado e a bola passa perto da trave de Mignolet.

9' Coutinho tenta passe em profundidade, mas a defesa afasta.

7' Submarino Amarelo marca forte a saída de bola dos Reds, que ficam mais acuado neste momento.

4' Asenjo! Após cruzamento de Lallana, Allen finaliza de primeira na área, mas o arqueiro espanhol faz defesa segura. Primeira boa chegada da partida é dos Reds!

3' Jaume Costa cruza, mas Bakambu não alcança.

2' Jonathan Dos Santos recebe no meio, tenta avançar, mas Alberto Moreno corta.

1' Esse é o primeiro confronto oficial entre as duas equipes.

0' Rola a bola!!

As duas equipes estão no gramado do El Madrigal! Atmosfera linda na Espanha!

Villarreal vai em busca de um ótimo resultado em casa. Submarino Amarelo tem uma defesa sólida e difícil de ser furada. Liverpool quer pelo menos um gol na Espanha.

Liverpool escalado! Mignolet; Clyne, Lovren, Touré e Moreno; Lucas Leiva, Allen e Milner; Coutinho, Lallana e Firmino.

Villarreal escalado! Asenjo; Mario Gaspar, Baily, Victor Ruiz e Costa; Pina, Bruno Soriano, Dos Santos e Suárez; Soldado e Bakambu.

Diferente do Submarino Amarelo, os Reds coletam muitos desfalques para este confronto. Além do zagueiro Sakho, que foi suspenso após dar negativo no teste anti-drogas, são mais outros seis desfalques, todos por lesão. Com problemas no joelho, o capitão e volante Jordan Henderson, o zagueiro/lateral Joe Gomez e o atacante Danny Ings estão fora. O talismã Divock Origi e o zagueiro/volante Emre Can estão com problemas no tornozelo, enquanto o jovem Jordan Rossiter tem um estiramento na coxa. Também com um problema no joelho, Benteke é dúvida.

"Vimos o Villarreal cinco ou seis vezes. Eles defendem de uma forma organizada e são suficientemente pacientes para aguardar pelos erros do adversário e depois capitalizá-los. Como contrariamos as ameaças de Soldado e Bakambu? Impedindo que os passes lhes cheguem do meio-campo – talvez seja essa a melhor ideia", disse o treinador alemão.

A única forma dos Reds chegarem à próxima Champions League é vencendo a Europa League. Jürgen Klopp, treinador dos ingleses, não falou sobre um possível favoritismo no confronto, além de elogiar o adversário desta quinta-feira e a dupla de ataque formada por Soldado e Bakambu, além de afirmar qual é a forma de pará-los.

García Toral não tem tantos problemas para a partida. O único desfalque certo é o do atacante brasileiro Leo Baptistao, com uma lesão no músculo adutor da coxa. Também com problemas musculares na coxa, o lateral-esquerdo Jaume Costa e o zagueiro Musacchio são dúvidas. Mesmo se forem para a partida, começarão no banco, sendo substituídos por, respectivamente, Bailly e Rukavina.

"O Liverpool é uma equipe muito boa, com vários jogadores extraordinários, que praticam um futebol bastante dinâmico. São bons no contra-ataque, pressionam bastante os adversários – especialmente no meio-campo adversário. Eles não nos irão deixar jogar. Teremos que procurar soluções e ultrapassar a primeira linha de pressão. Se o fizermos, será um primeiro grande passo", finalizou Marcelino.

"Talvez o Liverpool seja o favorito devido à sua história, o seu estatuto enquanto clube e ao fato de ter eliminado o [Borussia] Dortmund, que era um dos grandes favoritos. Mas não nos consideramos inferiores a eles. Vamos dar tudo para tentarmos eliminar esta equipe lendária", afirmou Marcelino, que completou elogiando o adversário desta quinta.

A temporada do Villarreal é espetacular. Quarta colocação no Campeonato Espanhol, praticamente garantido na próxima Uefa Champions League, e nas semifinais da Europa League. Mas o adversário desta fase é complicado e Marcelino García Toral, treinador do Submarino Amarelo, sabe muito bem disso, tanto que afimou que o favoritismo é do lado inglês, mas disse que ele e seus comandados não se sentem inferiores aos Reds e que vão dar tudo atrás da classificação a uma final inédita.

O palco do confronto é o belíssimo e tradicional El Madrigal, que promete se tornar num verdadeiro caldeirão para apoiar o Submarino Amarelo nesse grande desafio.

Acanhado El Madrigal promete estar entupido nesta quinta-feira (Foto: Divulgação/La Liga)

FIQUE DE OLHO! Philippe Coutinho, meia do Liverpool. O brasileiro é uma das grandes estrelas do time faz algumas temporadas e chega como a grande esperança do time para esta complicadíssima qualificatória.

Brasileiro comanda Reds no difícil compromisso dessas semifinais (Foto: Getty Images)

FIQUE DE OLHO! Cedric Bakambu, atacante do Villarreal. Uma das melhores contratações do futebol europeu na temporada, o congolês faz uma temporada espetacular e será a grande esperança de bola na rede do Submarino Amarelo.

Bakambu em ação no último domingo (24) contra a Real Sociedad

Nas rodadas anteriores de seus campeonatos, ambos os times empataram em seus domínios. Enquanto o Submarino Amarelo ficou na igualdade sem gols com a Real Sociedad, os Reds abriram 2 a 0, mas sofreram o empate do desesperado Newcastle.

Enquanto que no Campeonato Espanhol o Villarreal faz uma grande campanha, ficando na quarta colocação, que dá vaga para a próxima Uefa Champions League, o Liverpool está em sétimo na Premier League e vê apenas na Europa League uma forma de disputar a UCL na próxima temporada.

Chegando em um momento decisivo da competição, inicia-se a fase derradeira para saber quem irá disputar a grande final da UEL: é a partida de ida da semifinal, entre Villarreal x Liverpool.

A atual edição da Europa League chega a seus momentos decisivos: as quartas de final. Conheceremos os quatro times que disputarão uma vaga na grande final do torneio, que será disputada no St. Jakob-Park, na Basileia, Suíça.

Na temporada passado, o espanhol Sevilla levou seu quarto troféu e o segundo bicampeonato quando venceu o Dnipro por 3 a 2 em jogo eletrizante em Varsóvia, Polônia. Veja os melhores momentos:

v

Veja alguns lances das partidas das finais de 1972, a primeira de todas considerada pela Uefa, disputada entre Tottenham x Wolverhampton Wanderers. Os londrinos levaram a melhor, como já citado.

O maior vencedor da competição é o espanhol Sevilla, com 4 conquistas (2006, 2007, 2014 e 2015). Juventus (77, 90 e 93), Inter de Milão (91, 94 e 98) e Liverpool (73, 76 e 2001) aparecem logo atrás com 3 conquistas cada.

Desde a temporada 2009/10, o torneio passou a ser chamado da forma como é hoje: Uefa Europa League. Além de continuar como sucessor da antiga Uefa Cup, foi alocado a Uefa Interloto Cup, torneio que teve seu último ano em 2008, sendo a terceira competição mais importante europeia. Além da UIC, foi anexado a antiga Uefa European Cup Winners’ Cup em 98-99.

Na história do torneio, apenas seus times venceram a competição de forma invicta: Tottenham, Galatasaray, Feyenoord, Ajax, IFK Götenborg (duas vezes) e Borussia Mönchengladbach. O Espanyol é o único vice que completou o campeonato sem perder, sofrendo o revés nos pênaltis na final.

Em 1971 começou a se chamar de Uefa Cup (Copa da Uefa), tendo na sua primeira final uma disputa doméstica: Tottenham levou a melhor sobre o Wolverhampton Wanderers. Na temporada seguinte, seguindo uma tradição inicial, um outro clube inglês venceu a competição: o Liverpool.

A segunda competição mais antiga da Europa iniciou em 1955 com o nome de Taça das Feiras com 11 times disputando a taça. Foi com essa nome que permaneceu até 1971 – sendo esse ano tendo começado com 64 equipes -, quando foi adotada pela Uefa.

Boa tarde torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Começamos agora mais uma transmissão em tempo real, dessa vez do jogão entre Villarreal x Liverpool, válido pela primeira mão das semifinais da Uefa Europa League. A partida começa às 16h05, no El Madrigal, em Villarreal, Espanha.