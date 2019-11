64 vezes Elkeson

Novembro de 2012. A venda de Elkeson para o Guangzhou Evergrande é oficializada. O jogador de 24 anos também tinha em mãos uma proposta do futebol japonês, mas optou a do time comandado por Marcello Lippi, na época. Elkeson foi inclusive um pedido do treinador italiano à direção do clube chinês. 5,7 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais foram pagos ao Botafogo pelo passe do jogador. Até aquele momento, Elkeson tinha 191 jogos na carreira e 44 gols feitos em cinco anos de Vitória e Botafogo.

Quatro anos se passaram em terras chinesas. De promessa do futebol brasileiro, Elkeson virou realidade na China. Tricampeão chinês, bicampeão asiático, duas vezes artilheiro da Liga e uma vez melhor jogador do campeonato. E em janeiro de 2016, veio a venda para o Shanghai SIPG por 18,5 milhões de euros, cerca de 83,2 milhões de reais. Ao contratar o atacante, o técnico Sven-Göran Eriksson pôs o renomado ganês Asamoah Gyan no banco.

Elkeson durante treinamento do Shanghai SIPG antes da partida contra o Changchun (Foto: Sina Sports)

A transformação se iniciou antes. Conhecido por ser rápido e habilidoso jogando pelas pontas, Elkeson começou a se adaptar à função de centroavante no Botafogo, com Oswaldo de Oliveira. Não à toa, fez mais gols pelo time carioca e em menos jogos do que fez pelo Vitória. Marcello Lippi estava certo em apostar no jovem atacante de 24 anos. Elkeson se aprimorou de maneira surpreendente na China e se tornou um centroavante de velocidade, habilidade, explosão e finalização certeira.

Elkeson alcançou incríveis 64 gols em 79 jogos na Super Liga Chinesa. O antigo dono da marca, o hondurenho Luís Alfredo Ramírez, fez 62 gols em 142 jogos. O brasileiro era o maior artilheiro da história do Guangzhou Evergrande, mas foi ultrapassado recentemente pelo chinês Gao Lin (para efeito de comparação: Elkeson fez 76 gols em três anos de Guangzhou; Gao Lin fez 82 gols em seis anos). Mesmo que o futebol chinês tenha um nível mais fraco do que o apresentado no resto do mundo, não se pode diminuir o feito do brasileiro. Não são apenas os chineses que reconhecem o talento do camisa 9 do SIPG.

O atacante já foi observado por gigantes italianos, como Inter de Milão e Napoli. Antes de ser vendido à China, o jogador havia recebido propostas de times italianos. No mesmo período, seu empresário disse que "Elkeson vê a Itália como prioridade". O jogador tem apenas 26 anos, o que significa que a Europa não é um sonho tão distante. Com contrato até janeiro de 2020, a multa recisória de Elkeson pode ser o maior entrave para a realização deste sonho. O fato é que ele não vive apenas um bom momento na China, como se tornou em um atacante matador. Os números e os feitos não negam. Elkeson ainda pode ser o camisa 9 que a Seleção tanto procura e tem dificuldades em achar.

Confira um vídeo com alguns dos 76 gols (contando todas as competições disputadas) que Elkeson marcou em seus três anos com a camisa do Guangzhou Evergrande.