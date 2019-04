A um passo do título, Bayern de Munique encara Borussia Mönchengladbach

O Bayern de Munique recebe o Borussia Mönchengladbach nesse sábado (30), às 10h30, em jogo válido pela 32ª rodada da Bundesliga. Caso o Bayern vença diante dos 75 mil torcedores presentes na Allianz Arena, a equipe se sagrará tetracampeã alemã, algo inédito na história da competição.

Pela Bundesliga, as equipes já se enfrentaram em 95 oportunidades, sendo 45 delas vencidas pelo Bayern e 28 pelo Gladbach, além de 28 empates. No entanto, os últimos confrontos foram melhores para o Borussia, que venceu dois dos últimos três jogos contra os bávaros.

A última partida entre Bayern e Gladbach aconteceu no primeiro turno da liga nacional, mais precisamente na 15ª rodada. Diante dos mais de 54 mil torcedores presentes no Borussia-Park, os donos da casa venceram os bávaros, com gols de Oscar Wendt, Lars Stindl e Fabian Johnson. Na ocasião, Franck Ribéry descontou para o Bayern.

Bayern está a um passo do tetracampeonato alemão

Líder da Bundesliga com 81 pontos - sete a mais que o segundo colocado Borussia Dortmund - o Bayern de Munique precisa vencer um dos últimos três jogos que restam para conquistar o 26º título em sua história. Caso vença diante do Gladbach, seria o primeiro título dos bávaros conquistado na Allianz Arena.

A equipe comandada por Pep Guardiola vem de derrota fora de casa, diante do Atlético de Madrid, em jogo válido pela semifinal da Uefa Champions League. Provavelmente o catalão fará algumas alterações no elenco, para poupar atletas visando o jogo de volta pela competição continental, que acontecerá na próxima terça-feira (3).

Para esse confronto, o Bayern de Munique não contará com o zagueiro Holger Badstuber, lesionado, além do meio campista Arjen Robben que segue sendo dúvida. A boa notícia é o retorno de outro zagueiro do elenco, o alemão Jérôme Boateng, está recuperado de lesão e está a disposição do treinador.

O treinador da equipe ressaltou que o Gladbach é um adversário perigoso e exigiu foco total contra a única equipe capaz de vencê-los no primeiro turno. "Eles são realmente fortes e todos os seus jogadores têm grande qualidade. São os adversários mais difíceis na liga, além do Borussia Dortmund. Nosso foco está 100% no Borussia Mönchengladbach amanhã, pois é nosso objetivo mais importante nesta temporada. É claro que nossa escalação será diferente da que jogou em Madrid, mas não considerando o retorno contra o Atlético, mas porque os bávaros têm como objetivo vencer Gladbach”, enfatizou Guardiola.

Gladbach ainda sonha com vaga na Uefa Champions League

Atual quinto colocado na tabela de classificação, com 48 pontos, o Borussia Mönchengladbach precisa vencer para continuar brigando por vaga nas competições europeias. Situação que fará com que os visitantes dificultem a vida do Bayern na Allianz Arena, já que ambas equipes lutam para conquistar seus respectivos objetivos.

O Gladbach, comandado pelo treinador André Schubert, vem desfalcado para o confronto diante dos bávaros. Os zagueiros Martin Stranzl, Tony Jantschke, Alvaro Dominguez e Nico Schulz, estão fora, todos lesionados. Outra possível ausência é o meio campista Fabian Johnson, que sofre com problemas musculares.

O treinador da equipe declarou que sua equipe dificultará ao máximo a vida do Bayern de Munique e ressaltou que os atletas precisam se entregar totalmente ao jogo. "O Bayern venceu todas as principais equipes da Bundesliga, por pelo menos dois gols. No entanto, não vamos lá para desfrutar de um bom jogo, mas para torná-la o mais difícil possível para o Bayern. Além de um pouco de sorte, você precisa de uma vontade extrema para sair vitorioso. Você tem que ir aos seus limites, fechar as lacunas, estar muito atento e jogar inteligentemente como uma equipe. Vamos tentar fazer exatamente isso", concluiu Schubert.